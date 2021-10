Pescadores acusan a personal de la Armada de dispararles balines durante protestas en Valparaíso

Hace ocho años dichos trabajadores debieron abandonar la ex Caleta Sudamericana debido a las obras en el terminal número 2 de la Empresa Portuaria de Valparaíso, sin embargo, el plazo establecido para que trabajaran allí venció y aun no han sido trasladados.

Ha sido una jornada agitada en Valparaíso. Pescadores de la ex Caleta Sudamericana de Quintero se han manifestado encendiendo barricadas en el puerto, lo que ha llevado a actuar a Carabineros y a la Marina. Los pescadores que se han manifestado este miércoles reclaman que llevan más de 60 días sin poder trabajar, pues el plazo que tenían apara obrar en El Manzano, Quintero, venció el pasado dos de agosto. Hace ocho años dichos trabajadores debieron abandonar la ex Caleta Sudamericana debido a las obras en el terminal número 2 de la Empresa Portuaria de Valparaíso, sin embargo, el plazo establecido para que trabajaran allí venció y aun no han sido trasladados. Por esa razón es que centenares de pescadores llegaron navegando al Puerto de Valparaíso en donde se han enfrentado con personal de la Armada. Eduardo Novoa, pescador perteneciente al sindicato Sipelanch, indicó al actual delegado presidencial de la Región de Valparaíso y ex intendente, Jorge Martínez, como el responsable de que la situación llegara a este punto, pues nunca habría ofrecido soluciones concretas pese al tiempo transcurrido. “Aquí el único responsable es Jorge Martínez, delegado presidencial. Acá existe un vacío de poder ya que él no se puso a la altura porque él tendría que haber manejado la situación, nosotros no somos enemigos de la Armada ni de Carabineros, al contrario, nosotros somos respetuosos de las instituciones pero lamentablemente las cosas se precipitaron porque la parte política no tomó las medidas, dimos un plazo más que suficiente y ellos nunca reaccionaron, se hicieron cosas en el transcurso del tiempo pero ninguna tuvo resultados concretos, ese es el problema de fondo”. La protesta de este miércoles no solo ha tenido paralización de embarcaciones, pues se reportaron tres heridos víctimas, presumiblemente, de balines lanzados por las fuerzas de orden. Dos de los heridos habrían resultado con lesiones en la cabeza y el tercero con lesiones en la espalda. Todos se encuentran en recintos hospitalarios y fuera de riesgo vital. Jorge Martínez sostiene que pescadores fueron indemnizados Luego de los emplazamientos por parte de los trabajadores, el delegado presidencial de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez, se defendió indicando que los pescadores de la ex Caleta Sudamericana recibieron más de 6500 millones de pesos como indemnización para que fueran en busca de otras caletas o dedicarse a alguna otra actividad. Lo anterior llevaba, además, el compromiso de que ninguno de los pescadores volviera a la ex Caleta Sudamericana, compromiso que habría sido firmado ante notario por todos los trabajadores del lugar. Además el representante del Gobierno sostuvo que el compromiso del Ejecutivo es construir una caleta con plazo al año 2024, y hoy el trabajo en torno a cumplir este compromiso ya se estaría realizando. Rodrigo Mundaca pide a la Armada que pare la represión El gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, dialogó con un capitán de La Armada que se encontraba en las calles de Valparaíso pidiéndole que la institución cese la represión a los pescadsores. “Los trabajadores están hoy luchando por una demanda que es legítima, que es una promesa incumplida desde el año 2013, y necesitan un sitio donde puedan pescar y así llevar el sustento a sus hogares, entonces lo que pido es que no haya ningún tipo de represión, voy a hablar también con los efectivos policiales para que se retiren, mientras, los trabajadores van a mantener sus olla comunes pero van a bajar las movilizaciones”, le dijo al uniformado. Por lo demás, la autoridad anunció que este jueves por la mañana se reunirá con los tres pescadores heridos por balines.

