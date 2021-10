La Sinfonía “Del nuevo mundo” de Dvořák vuelve a sonar con fuerza en el Teatro Universidad de Chile

La Orquesta Sinfónica Nacional retoma sus conciertos en vivo desde Teatro Universidad de Chile este sábado 23 de octubre a las 13:15 horas, con una de las obras favoritas del público: Sinfonía N°9 “Del Nuevo Mundo”, de Antonín Dvořák, concierto que será transmitido en vivo a través de CEAC TV. Compuesta entre enero y mayo de 1893, la pieza fue estrenada en diciembre de ese mismo año por la Orquesta Filarmónica de Nueva York en el Carneglie Hall, dirigida por el maestro húngaro Anton Seidl. Según la crítica de esa época, tuvo entonces un éxito apabullante, que la llevó a convertirse de inmediato en la obra más afamada de quien es considerado por muchos como el principal exponente del nacionalismo checo. La Sinfónica llegará también a las pantallas el viernes 22 a las 19:40 horas, en una presentación llevada a cabo el pasado sábado 28 de agosto. El concierto denominado “Siempre Vivaldi”, incluye las sinfonías N° 1, N° 2 y N° 3 del violinista, profesor y sacerdote católico veneciano. El repertorio estuvo a cargo de una orquesta de cámara conformada por músicos de la Orquesta, que estuvo bajo la dirección del maestro Saglimbeni. Por su parte, el Ballet Nacional Chileno nuevamente estará presente en la plataforma streaming mediante el espacio “Danza al aire”, este jueves 21 y domingo 24 de octubre a las 20:00 horas. Será a través de la retransmisión del episodio que reunió a las dos principales compañías de danza del país, no en el escenario como en ocasiones anteriores, sino en una conversación entre los directores artísticos de ambos elencos, Mathieu Guilhaumon y Luis Ortigoza. Los ex bailarines y coreógrafos repasaron allí parte de lo que han sido las experiencias colaborativas entre ambas compañías, que ha incluido la creación de obras como Cuarteto, Dos veces Bach y Noces, además de la participación del BANCH en el Festival de Coreógrafos del Municipal de Santiago. La programación la completará el recital ofrecido por el músico Felipe Browne en el marco del Ciclo de Pianistas 2019. El concierto brindado en el Aula Magna del Liceo Experimental Manuel de Salas, contó con piezas del compositor polaco Frédéric Chopin, incluyendo Fantasía Impromptus en Do sostenido menor, seguida de una selección de 10 de los 27 estudios escritos por el compositor: op. 10 (Nº 3, 4, 5, 6, 8 y 12) y op. 25 (Nº 1, 11, 7 y 12), para luego dar paso a los Nocturnos Op. 15 N° 1, Op. 48 N° 1, y Op. Póstumo en Do sostenido menor, piezas más pausadas y melódicas. Asimismo, de los cuatro scherzos escritos por Chopin, se podrá escuchar en esta transmisión el Nº 3 en Do sostenido menor op. 39, cerrando con la popular Polonesa en La bemol mayor, op.53, escrita en 1842 y llamada más tarde Heroica, por su carácter. Los contenidos ofrecidos en la plataforma son de carácter gratuito y abierto para todo público, existiendo la posibilidad de realizar aportes a través del mismo sitio web, que ayudan a continuar con las actividades artísticas de los conjuntos dependientes del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile.

La Orquesta Sinfónica Nacional retoma sus conciertos en vivo desde Teatro Universidad de Chile este sábado 23 de octubre a las 13:15 horas, con una de las obras favoritas del público: Sinfonía N°9 “Del Nuevo Mundo”, de Antonín Dvořák, concierto que será transmitido en vivo a través de CEAC TV. Compuesta entre enero y mayo de 1893, la pieza fue estrenada en diciembre de ese mismo año por la Orquesta Filarmónica de Nueva York en el Carneglie Hall, dirigida por el maestro húngaro Anton Seidl. Según la crítica de esa época, tuvo entonces un éxito apabullante, que la llevó a convertirse de inmediato en la obra más afamada de quien es considerado por muchos como el principal exponente del nacionalismo checo. La Sinfónica llegará también a las pantallas el viernes 22 a las 19:40 horas, en una presentación llevada a cabo el pasado sábado 28 de agosto. El concierto denominado “Siempre Vivaldi”, incluye las sinfonías N° 1, N° 2 y N° 3 del violinista, profesor y sacerdote católico veneciano. El repertorio estuvo a cargo de una orquesta de cámara conformada por músicos de la Orquesta, que estuvo bajo la dirección del maestro Saglimbeni. Por su parte, el Ballet Nacional Chileno nuevamente estará presente en la plataforma streaming mediante el espacio “Danza al aire”, este jueves 21 y domingo 24 de octubre a las 20:00 horas. Será a través de la retransmisión del episodio que reunió a las dos principales compañías de danza del país, no en el escenario como en ocasiones anteriores, sino en una conversación entre los directores artísticos de ambos elencos, Mathieu Guilhaumon y Luis Ortigoza. Los ex bailarines y coreógrafos repasaron allí parte de lo que han sido las experiencias colaborativas entre ambas compañías, que ha incluido la creación de obras como Cuarteto, Dos veces Bach y Noces, además de la participación del BANCH en el Festival de Coreógrafos del Municipal de Santiago. La programación la completará el recital ofrecido por el músico Felipe Browne en el marco del Ciclo de Pianistas 2019. El concierto brindado en el Aula Magna del Liceo Experimental Manuel de Salas, contó con piezas del compositor polaco Frédéric Chopin, incluyendo Fantasía Impromptus en Do sostenido menor, seguida de una selección de 10 de los 27 estudios escritos por el compositor: op. 10 (Nº 3, 4, 5, 6, 8 y 12) y op. 25 (Nº 1, 11, 7 y 12), para luego dar paso a los Nocturnos Op. 15 N° 1, Op. 48 N° 1, y Op. Póstumo en Do sostenido menor, piezas más pausadas y melódicas. Asimismo, de los cuatro scherzos escritos por Chopin, se podrá escuchar en esta transmisión el Nº 3 en Do sostenido menor op. 39, cerrando con la popular Polonesa en La bemol mayor, op.53, escrita en 1842 y llamada más tarde Heroica, por su carácter. Los contenidos ofrecidos en la plataforma son de carácter gratuito y abierto para todo público, existiendo la posibilidad de realizar aportes a través del mismo sitio web, que ayudan a continuar con las actividades artísticas de los conjuntos dependientes del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile.