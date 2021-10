ad6b910c51

Nacional Pensiones Senadores consideran compleja posible reactivación de la reforma previsional para evitar aprobación del cuarto retiro de las AFP Además, parlamentarios destacaron la necesidad de avanzar en la ley corta de pensiones, planteando que esta no interfiere con la discusión de la legislación de fondo, cuyo principal escollo se centra en la distribución del 6% de cotización adicional con cargo al empleador. Natalia Palma Jueves 21 de octubre 2021

Con el fin de frenar el proyecto de cuarto retiro de los fondos de pensiones, el Gobierno está barajando la posibilidad de reponer la reforma previsional, también llamada ley larga, que a mediados de este año quedó estancada en la comisión de Hacienda del Senado. Según consignó La Tercera, fuentes de La Moneda afirmaron que los ministros de Hacienda, Rodrigo Cerda, y su par de la Segpres, Juan José Ossa, junto al presidente Sebastián Piñera estarían evaluando, además, retirar la ley corta de pensiones ingresada al Congreso en septiembre y que ampliaba el Pilar Solidario, pero que el Ejecutivo terminó por retirarle la urgencia de discusión inmediata. Esto, luego que diputados de oposición de la comisión de Trabajo ingresara modificaciones que cambiaban prácticamente todo el proyecto propuesto por el Gobierno y que, incluso, el secretario de la instancia había advertido que serían inadmisibles, puesto que al irrogar gasto fiscal sería atribución exclusiva del Presidente de la República, mientras Hacienda acusó que el proyecto habría quedado desfinanciado. Con todo, la estrategia de reactivar la reforma de pensiones estaría siendo explorada y la próxima semana sería clave para avanzar en la opción. Asimismo, en La Moneda si bien esperan que se rechace el proyecto de cuarto retiro, el Senado vuelva a introducir modificaciones para dejar fuera a las rentas vitalicias y que paguen impuestos. Además, uno de los principales escollos de la reforma previsional tiene que ver con el destino del 6% de cotización adicional con cargo al empleador, donde el Gobierno planteaba que un 3% fuera a las cuentas individuales y el otro 3% a un fondo común, pero que la comisión de Trabajo de la Cámara Alta aprobó que la totalidad fuera al Programa de Ahorro Colectivo Solidario. Una modificación con la que fue despachada a la comisión de Hacienda, pero que, ante la falta de acuerdos, advirtieron que la iniciativa sería finalmente resuelta en la comisión Mixta. El vicepresidente DC del Senado, Jorge Pizarro, expresó que “el Gobierno terminal en el que ya estamos sigue con una incapacidad gigantesca de tener una agenda que sea coherente con lo que ha sido su conducta en estos cuatro años en materia previsional. Francamente, pretender ahora venir a hacer cambios estructurales en materia del sistema de pensiones, en todo lo que es la protección social, se ve muy complejo y difícil” y agregó “no es que no tengamos voluntad, lo que nos llama la atención es que llevamos cuatro años con una tozudez por parte del Gobierno de no modificar prácticamente nada el actual sistema de AFP y ese es un requisito sine qua non“. Además, el parlamentario aludió a las propuestas de la candidata presidencial de Nuevo Pacto Social en este aspecto y comentó que “no veo qué distinto puedan plantear ahora al término de este gobierno cuando sabemos que va a venir uno de otro signo, que tiene el compromiso, como el de Yasna Provoste, de hacer una modificación profunda”. El senador del Partido Socialista e integrante de la comisión de Hacienda, Carlos Montes, compartió esta postura y señaló que “lo veo bastante tarde llegando con esto. No se sabe el alcance que tiene y yo no me atrevería a dar ninguna opinión sin conocerla”. De todos modos, consideró la acción del Ejecutivo como “manotazos a destiempo”. “Habría que ver qué van a proponer en concreto. Tendría que ser una propuesta que se abra y que haya transformaciones estructurales y no los veo con voluntad de cambiar el sistema, ellos siempre terminan defendiendo las AFP” dijo y manifestó que esas modificaciones tendrían que “abrirse a un sistema distinto al de las AFP y capitalización individual. Avanzar a un proyecto de seguridad social, hay varias variantes de las propuestas, pero es otra lógica”. En Chile Vamos, la senadora de la UDI, Jacqueline Van Rysselbergue, se mostró contraria al retiro de la ley corta de pensiones y afirmó que esta “hay que aprobarla sí o sí. No creo que sean cosas incompatibles. A mi me parece que hoy día parte de las razones que hubo para el estallido social fueron las bajas pensiones que tienen nuestros adultos mayores. Por lo tanto, hacerles un aumento bien sustantivo a las pensiones más bajas de aquellas personas que cotizaron, las que no se han podido aumentar, me parece que es de justicia”. “No veo ninguna razón para quitar esa ley corta. Eso no significa que no se pueda avanzar en el proyecto de fondo”, apuntó. Asimismo, la legisladora planteó sus dudas respecto al impacto de la eventual reactivación de la reforma previsional en la tramitación del proyecto de cuarto retiro del 10% de las AFP, señalando que “no es un tema solo de pensiones, sino se está viendo que todos los economistas, incluso de izquierda, dicen que los niveles de inflación están subiendo, que probablemente el segundo semestre del próximo año venga una recesión, que la economía se está sobrecalentando y, por lo tanto, yo no sé exactamente qué es lo que va a pensar cada uno de los senadores de las distintas bancadas”. Recordemos que discusión del cuarto retiro se retomará en la comisión de Constitución del Senado el próximo lunes 25 de octubre, donde se espera su votación en general y su posterior despacho a Sala, donde requiere de 26 respaldos para ser aprobado.

