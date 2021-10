El Gobierno de Angela Merkel

Sr. Director:

Como ciudadano alemán nacido en Chile quiero expresar mi extrañeza por la en Chile muy difundida tergiversación e idealización de la actuación de A. Merkel como canciller en Alemania.

Su gobierno, que por fin está terminando, estuvo marcado por, primero, la falta de atención de los problemas claves del país como la desigualdad, la digitalización, la previsión social, etc, segundo, por la toma de decisiones contradictorias y no preparadas como el si y posterior NO! a la energía atómica (que causó gasto de billones por indemnizaciones).

O la política de desentenderse por años de los refugiados ahogados en el mediterráneo para luego abrir completamente las fronteras sin haber preparación ninguna ni condiciones para recibir a estas personas, que van a ser objeto de rencores y ataques físicos, además de vivir por años una situación de incertidumbre, desocupación y carencia total de perspectivas.

Todo esto y mucho más, llevó a que en la última elección, su partido CDU/CSU sufriera una derrota histórica y el futuro gobierno se encuentre ante una montaña de problemas pendientes.

Sabiendo esto, no me explico la especie de glorificación de este personaje.

Habría que poner más atención a los hechos concretos y menos a las leyendas.

Luis Droguett-Sims