Gabriel Boric: “Yo podré cometer errores, pero les aseguro que tengo las manos limpias”

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, ha sido intensamente criticado por sus errores en torno a ciertas cifras económicas incluidas en su programa de Gobierno. “Sobre financiamiento, bueno, no alcanzo a decirlo ahora, pero tenemos bastantes propuestas en nuestro programa y vamos a requerir al menos 400 mil millones de dólares al año para agua potable rural y lo mismo para la recuperación ecosistémica, así que, en eso vamos a estar”, sostuvo el diputado en debate presidencial sobre “el futuro del Agua en Chile”. La cifra es considerablemente más alta, incluso, que el presupuesto anual de la Nación, lo que ha preocupado al Comando de Boric por sus persistentes errores. Ante esto, el propio candidato habló, sosteniendo que “me siento totalmente preparado, y entiendo que esto no se trata solamente de un concurso de ‘Quién quiere ser millonario’ para tratar de acertar a todo”. “Efectivamente, me puedo equivocar en alguna (cifra), y no voy a insistir como caballo de carrera en decir ‘no, yo no me equivoco, no cometo ningún error”, sostuvo el abanderado de Apruebo Dignidad. Gabriel Boric aprovechó de criticar al Presidente Piñera, afirmando que el mandatario sí sabe de cifras, pero se olvida de las personas. “Tenemos hoy día un Presidente que se sabe muy bien todas las cifras, pero se olvida de las personas (…) yo podré cometer errores, pero les aseguro que tengo las manos limpias, no tengo inversiones en el extranjero ni ando mintiendo respecto a quien financia nuestras campañas”. “Invito a la gente a no tener miedo, a que los discursos de miedo no calen en su corazón, sino que la esperanza, a través de propuestas concretas para mejorar la calidad de vida de quienes habiten en nuestro país, sea lo que prime en esta campaña presidencial”, finalizó el actual diputado.

