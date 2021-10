484411de86

Derechos Humanos Nacional Lorena Pizarro cuestiona entrevista de Lorena Fries: "Festinar con la violación a los derechos humanos es inaceptable" La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos indicó que esta actitud es grave, considerando que en Chile las violaciones a los derechos fundamentales se repiten, como ocurrió en el estallido social. Diario UChile Viernes 22 de octubre 2021 11:32 hrs.

Molestia provocó la reacción de la ex subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Fries, quien reaccionó con risas en el marco de una entrevista donde se vinculó su afición por el Tarot con la búsqueda de las víctimas de la dictadura y en particular de los detenidos desaparecidos. En la conversación, el entrevistador le consulta de cuándo había surgido su cercanía con las cartas, a lo que la también ex directora del INDH respondió “después de los derechos humanos”. En seguida, quien lleva la conversación comienza a lanzar papeles a una mesa a modo de una consulta de Tarot, diciendo “ya… ¿dónde están? ¿Dónde están?”, provocando las carcajadas de Fries. Precisamente esa fue la pregunta que han sostenido desde hace 48 años los familiares de los detenidos desaparecidos en la dictadura cívico militar que asoló al país entre 1973 y 1990. Así lo recordó la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, quien señaló que “esta entrevista se abarca en lógicas que son inaceptables para el país que hoy día ha vuelto a vivir violaciones a los DDHH” en el marco del estallido social. Para la representante “festinar con la violación a los derechos humanos es inaceptable. Yo vi el video y es no solo respecto a la desaparición forzada, que me parece muy grave; es en relación a ese concepto en un Chile que ha violado sistemáticamente los DDHH durante 17 años y ahora a partir del 18 de octubre”. Pizarro destacó además que Lorena Fries postula a un escaño en la Cámara de Diputados, por lo que su reacción en este caso resulta aún más grave. “Me parece gravísimo que se den contextos de entrevistas en este orden. Y me parece mucho más gravísimo que quien fue subsecretaria de Derechos Humanos y que hoy día postula al Parlamento, festine de aquello, independientemente de la carta que emite señalando que eso no es así. Pero hay una imagen que no tiene correlato con lo que dice esa declaración”, comentó la presidenta de la AFDD. Lorena Pizarro indicó que “podría hacerme la lesa de lo que hizo, pero es muy grave ignorar algo así. Porque hacer mofa, hacer un chiste de una situación que atraviesa todavía al país respecto al destino de nuestros detenidos y detenidas desaparecidos es muy delicado. Porque el ‘¿Dónde están?’ que es la frase que él dice ahí, es la frase que hemos enarbolado los familiares de los detenidos desaparecidos desde los mismos años de la dictadura”. Ante las reacciones de molestia, la propia Lorena Fries en su cuenta de Twitter, publicó una declaración donde afirmó no haber entendido el “chiste” durante la entrevista. Comparto comunicado porque jamás en mi vida me reiría de los crímenes de lesa humanidad. Nunca. (Abro hilo) pic.twitter.com/RZlpWvpqP8 — Lorena Fries Diputada D10 (@lorenafriesm) October 22, 2021 Además, agregó que “lamento profundamente el dolor y la revictimización que este tipo de acciones genera en miles de familias que han tenido que luchar más de 40 años por verdad y justicia, contra un Estado que ha negado una y otra vez derechos tan básicos para garantizar el Nunca Más”.

