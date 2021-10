500135dd6e

172149dba4

Nacional Política Tras declaraciones de Bellolio: Diputado Díaz oficiará a Contraloría por “intervencionismo electoral del gobierno” Por su parte, el candidato aludido se restó de la polémica generada a partir de las declaraciones de Bellolio, afirmando que "seguir peleando por la prensa con ministros que están de voceros de campaña a mí ya no me hace sentido". Maria Luisa Cisternas Sábado 23 de octubre 2021 18:44 hrs. Me Gusta Compartir

En la línea de lo planteado por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, un día después de la conmemoración del 18 de octubre, el ministro vocero de gobierno Jaime Bellolio declaró en una entrevista a Emol que un eventual gobierno del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, es un “riesgo para las personas”. El secretario de Estado aseveró ante el medio de comunicación que lo que está en riesgo con el triunfo del diputado magallánico es que “este clima de violencia siga en ascenso, que se siga justificando todo tipo de violencia y que ya no sean cosas las que se destruyan, sino que sean las personas“. A eso agregó que “ese clima ya lo hemos vivido en nuestra historia. La democracia hay que cuidarla y se cuida a través del diálogo, de la institucionalidad, de seguir las reglas”. Tales reglas, a juicio de Bellolio, se “tienen que seguir adaptando a las nuevas necesidades, pero esta lógica de revolución, en vez de reformismo, en vez de hacer los cambios que son necesarios, implica un derrotero que yo creo que nos lleva a que como país perdamos, en vez de que como país podamos progresar juntos”. Tras la publicación de la entrevista, las reacciones del Frente Amplio no se hicieron esperar. Los y las parlamentarias acusaron al ejecutivo de una persistente búsqueda por incidir negativamente en la campaña del candidato, instalando un narrativa que le adjudica los “hechos de violencia” que suscitan en las manifestaciones sociales. En ese sentido la diputada Marcela Sandoval (RD) sostuvo que “las afirmaciones del ministro Bellolio son francamente irresponsables y demuestran un afán claro de desesperación y de intervención electoral. Atribuir un eventual gobierno de Gabriel Boric una situación de crisis del país, atribuir que los afanes de transformaciones que tanto ha demandado la gente por décadas respecto a sus pensiones, a los derechos sociales, podrían en jaque nuestro sistema democrático es francamente una irresponsabilidad“. Por su parte el diputado Miguel Crispi (RD) manifestó que “es muy claro lo que intenta hacer el Gobierno, sin embargo, los mayores climas de violencia que hemos visto en nuestro país en la última década, han sido cuando ha gobernado la derecha. Y es porque la derecha gobierna desde un pedestal, gobierna desde los grandes promedios, con una planilla Excel en la mano, haciendo abuso de su uso de información privilegiada, con enormes conflictos de interés, habiendo nunca podido separar el rol del dinero y la política”. Desde Convergencia Social, la diputada Gael Yeomans consideró que “a estas alturas para nadie es desconocido que la derecha ha utilizado desde siempre como estrategia de campaña el terror, frente al indudable potencial de sus contrincantes, y en este caso Gabriel Boric. Pero el terror lo tienen ellos, el ministro Bellolio con sus cuñas, porque al final la única forma de dar paz es a través de un proceso de cambios que ellos tanto le temen”. Quien buscará tomar acciones sobre el hecho es el diputado y ex vocero de gobierno de la Nueva Mayoría, Marcelo Díaz, quien oficiará a Contraloría por el intervencionismo del gobierno frente a la carrera presidencial. “Me parece vergonzoso e incluso hasta patética la conducta que está teniendo el gobierno de intervenir permanentemente a través de sus ministros y subsecretarios en la elección presidencial, eso está prohibido para el gobierno. El gobierno puede tener sus candidatos, sin duda los tiene: Kast, Sichel. Pero lo que no puede hacer porque le está prohibido por ley es intervenir en la elección presidencial, eso atenta contra las reglas de probidad aunque en realidad no me extraña pues se trata de un gobierno cuyo presidente está siendo investigado precisamente por delitos contra la probidad y al mismo tiempo acusado constitucionalmente por los mismos hechos”, aseveró. Al respecto, Díaz señaló que “vamos a presentar un requerimiento a Contraloría para que ponga fin a esta intervención constante del gobierno en la elección presidencial porque francamente es otra forma de ofender a las chilenas y chilenos”. Por otro lado el candidato aludido, Gabriel Boric, se restó de la polémica generada a partir de las declaraciones de Bellolio afirmando que “seguir peleando por la prensa con ministros que están de voceros de campaña a mí ya no me hace sentido“. “Yo estoy, y creo que la mayoría de Chile está cansado de las polémicas y los dimes y diretes entre quienes estamos en política. Hoy día es tiempo de esperanza, de hablar de las transformaciones, y no de los dichos de un ministro que desgraciadamente no asume las responsabilidades que tienen como Gobierno”, añadió Boric.

En la línea de lo planteado por el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, un día después de la conmemoración del 18 de octubre, el ministro vocero de gobierno Jaime Bellolio declaró en una entrevista a Emol que un eventual gobierno del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, es un “riesgo para las personas”. El secretario de Estado aseveró ante el medio de comunicación que lo que está en riesgo con el triunfo del diputado magallánico es que “este clima de violencia siga en ascenso, que se siga justificando todo tipo de violencia y que ya no sean cosas las que se destruyan, sino que sean las personas“. A eso agregó que “ese clima ya lo hemos vivido en nuestra historia. La democracia hay que cuidarla y se cuida a través del diálogo, de la institucionalidad, de seguir las reglas”. Tales reglas, a juicio de Bellolio, se “tienen que seguir adaptando a las nuevas necesidades, pero esta lógica de revolución, en vez de reformismo, en vez de hacer los cambios que son necesarios, implica un derrotero que yo creo que nos lleva a que como país perdamos, en vez de que como país podamos progresar juntos”. Tras la publicación de la entrevista, las reacciones del Frente Amplio no se hicieron esperar. Los y las parlamentarias acusaron al ejecutivo de una persistente búsqueda por incidir negativamente en la campaña del candidato, instalando un narrativa que le adjudica los “hechos de violencia” que suscitan en las manifestaciones sociales. En ese sentido la diputada Marcela Sandoval (RD) sostuvo que “las afirmaciones del ministro Bellolio son francamente irresponsables y demuestran un afán claro de desesperación y de intervención electoral. Atribuir un eventual gobierno de Gabriel Boric una situación de crisis del país, atribuir que los afanes de transformaciones que tanto ha demandado la gente por décadas respecto a sus pensiones, a los derechos sociales, podrían en jaque nuestro sistema democrático es francamente una irresponsabilidad“. Por su parte el diputado Miguel Crispi (RD) manifestó que “es muy claro lo que intenta hacer el Gobierno, sin embargo, los mayores climas de violencia que hemos visto en nuestro país en la última década, han sido cuando ha gobernado la derecha. Y es porque la derecha gobierna desde un pedestal, gobierna desde los grandes promedios, con una planilla Excel en la mano, haciendo abuso de su uso de información privilegiada, con enormes conflictos de interés, habiendo nunca podido separar el rol del dinero y la política”. Desde Convergencia Social, la diputada Gael Yeomans consideró que “a estas alturas para nadie es desconocido que la derecha ha utilizado desde siempre como estrategia de campaña el terror, frente al indudable potencial de sus contrincantes, y en este caso Gabriel Boric. Pero el terror lo tienen ellos, el ministro Bellolio con sus cuñas, porque al final la única forma de dar paz es a través de un proceso de cambios que ellos tanto le temen”. Quien buscará tomar acciones sobre el hecho es el diputado y ex vocero de gobierno de la Nueva Mayoría, Marcelo Díaz, quien oficiará a Contraloría por el intervencionismo del gobierno frente a la carrera presidencial. “Me parece vergonzoso e incluso hasta patética la conducta que está teniendo el gobierno de intervenir permanentemente a través de sus ministros y subsecretarios en la elección presidencial, eso está prohibido para el gobierno. El gobierno puede tener sus candidatos, sin duda los tiene: Kast, Sichel. Pero lo que no puede hacer porque le está prohibido por ley es intervenir en la elección presidencial, eso atenta contra las reglas de probidad aunque en realidad no me extraña pues se trata de un gobierno cuyo presidente está siendo investigado precisamente por delitos contra la probidad y al mismo tiempo acusado constitucionalmente por los mismos hechos”, aseveró. Al respecto, Díaz señaló que “vamos a presentar un requerimiento a Contraloría para que ponga fin a esta intervención constante del gobierno en la elección presidencial porque francamente es otra forma de ofender a las chilenas y chilenos”. Por otro lado el candidato aludido, Gabriel Boric, se restó de la polémica generada a partir de las declaraciones de Bellolio afirmando que “seguir peleando por la prensa con ministros que están de voceros de campaña a mí ya no me hace sentido“. “Yo estoy, y creo que la mayoría de Chile está cansado de las polémicas y los dimes y diretes entre quienes estamos en política. Hoy día es tiempo de esperanza, de hablar de las transformaciones, y no de los dichos de un ministro que desgraciadamente no asume las responsabilidades que tienen como Gobierno”, añadió Boric.