Una dramaturgia del delirio: Teatro Nacional Chileno publica libro con obras creadas en pandemia

En plena crisis sanitaria, el equipo del Teatro Nacional Chileno (TNCH) lanzó un concurso dirigido a las y los dramaturgos residentes en Chile con el objetivo de incentivar la escritura de obras en pequeño formato y capaces de abordar temas como la revuelta social y la pandemia. Esa convocatoria tuvo un resultado inesperado y, en total, el equipo de calle Morandé #25 debió evaluar 360 textos creados desde el confinamiento que supuso el COVID-19. ¿Cuál fue el resultado de ese inusual llamado? La presentación de siete obras de manera digital. Pero eso no fue todo. Durante ese proceso de selección también nació la idea de crear un libro para destacar las obras más significativas de esa convocatoria. Así surgió Delirios en cautiverio. Textos seleccionados en el concurso de dramaturgia 2020, volumen que recoge 14 piezas y que será presentado el próximo 26 de octubre a las 17:00 horas a través de las plataformas digitales del Foro de las Artes de la Universidad de Chile. Cristian Keim, director del Teatro Nacional Chileno, indicó que el libro indaga en un periodo en el que todos y todas comenzaron a relacionarse de otra manera con las personas y los objetos de su entorno. ”De alguna manera, todo se resignificó. Entonces, lanzamos este concurso acotándolo a la idea del encierro y eso atravesado por el estallido social”, dijo. “Primero pensamos que íbamos a escoger siete obras para hacer una puesta en escena análoga, real, pero eso se hizo cada vez más imposible. La solución fue cambiar todo a formato digital. Pero quedaron varios textos afuera que nos parecían súper buenos y relevantes. Ahí decidimos armar un libro con los siete ganadores más estos otros siete que el jurado encontraba valorables”, explicó. Según Keim, esa selección es interesante, ya que permite hacer una lectura respecto del Chile de 2020. Encierro, abandono, muerte, frustración, violencia y humor negro son parte de ese relato. “Hay una especie de pensamiento muy poco oficial. Es como un collage, un caleidoscopio de conceptos que están dando vuelta y, a veces, no todo el tiempo, se cuela la esperanza. La recopilación completa es un texto duro como la época”, sostuvo. “Una cosa interesante de la lectura de estos 14 textos es que uno se arma una panorámica, porque son muy distintos entre sí. Hay textos rarísimos, hay textos más lentos, algunos definitivamente delirantes. Entonces, te armas una panorámica del Chile del 2020 y esto es interesante: es una imagen colectiva. No es la gran obra que describe el 2020, sino que son pequeñas obras, de distintos puntos de vista, que arman un panorama”, añadió. Guillermo Ganga, jefe técnico del TNCH, profesor y jurado del concurso, junto con Nona Fernández, Astrid Quintana y Ana Harcha, señaló que el proceso de selección fue complejo, ya que muchas de las obras estaban cargadas de creatividad y apostaban por lenguajes fantásticos y muy cercanos al cómic. Por ello, sostuvo que su filtro se relacionó con la posibilidad real de montar los proyectos. “Como los textos eran muy cortos, uno quedaba impactado rápidamente. Pero mi eje fue la factibilidad y que se respetaran las reglas”, comentó, señalando que el ejemplar puede generar un gran interés entre los jóvenes que comienzan a acercarse al teatro. “Puede tener una gran importancia en el colegio, porque no son obras largas que haya que ensayar en mucho tiempo y están con un lenguaje de mucho chiquillo joven. Todo esto les va a permitir acercarse al teatro contemporáneo chileno, de emergencia, de urgencia, de una forma mucho más rápida e interesante”, dijo. En esa línea, Raúl Riquelme, actor y autor de uno de los textos seleccionados, Dinosaurios en mi ventana, sostuvo que el libro está cargado de nostalgia y revela el desconcierto de una generación que tuvo que enfrentar la presencia de los militares en las calles y el repentino encierro de la crisis sanitaria. Así, respecto de su caso, indicó que la obra toma elementos biográficos, además de una cuota importante de ficción “en términos más delirantes”. “El año pasado me tocó volver a vivir con mis viejos y me reencontré con imágenes de mi infancia y con el tema de los dinosaurios. Mi generación tuvo toda una etapa en que le gustaban los dinosaurios, entonces, volví a ese lugar y desde ahí comencé a delirar un poco, dejando que estas imágenes me fueran llenando”, comentó. “A propósito del encierro, uno pasaba por momentos buenos, malos, muy terribles, momentos de por qué estoy acá de vuelta con mis papás si debería estar en Santiago haciendo teatro. Ahí fue apareciendo el texto que toma elementos biográficos, pero también grandes cuotas de ficción y de delirio”, explicó, indicando que, durante la pandemia, las y los dramaturgos se vieron enfrentados a un contexto de profunda experimentación. “De ahí vienen estos textos súper raros, textos cortos, textos un poco más largos”, dijo. El libro Delirios en Cautiverio también cuenta con ilustraciones que el propio Guillermo Ganga realizó durante el confinamiento y la planificación del concurso de dramaturgia. En ese sentido, el texto está impregnado de las huellas del encierro y nuestra historia reciente. El lanzamiento del libro se realizará el martes 26 de octubre a las 17:00 horas a través de las plataformas digitales del Foro de las Artes de la Universidad de Chile. En la presentación participarán Astrid Quintana, jurado del concurso de dramaturgia de 2020; Cristóbal Pizarro, profesor del Departamento de Teatro de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile; y el actor Raúl Riquelme. La actividad también contará con la participación de Rafael Contreras, quien interpretará uno de los textos seleccionados: Corazón de Luciano Mazzo, pieza que bajo la dirección de Andrea Giadach aborda el tema de los fondos concursables. Posteriormente, el texto será distribuido en distintos centros de extensión y educación. Mientras, la versión digital podrá ser adquirida de forma gratuita en el sitio Web del Teatro Nacional Chileno.

