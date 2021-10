Vlado Mirosevic por interpelación al ministro Delgado: “Las regiones del norte han sido completamente abandonadas por el Gobierno”

Este lunes, el diputado del Partido Liberal encabezará la interpelación en contra del ministro del Interior por la crisis migratoria que vive el país. Al respecto, el parlamentario señaló que el Gobierno no ha tomado con seriedad el alcance de la situación: “Las iglesias de base han hecho mucho más que el Gobierno para enfrentar la crisis migratoria”, sostuvo.

Este lunes, a las 17:00 horas, el diputado Vlado Mirosevic deberá interpelar al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, respecto de la crisis migratoria que afecta al país. Este proceso fue aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas a principios de octubre, luego de que fuera convocada una marcha en contra de los migrantes en Iquique, lo que fue condenado por distintas organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas, la ONU. En ese sentido, el parlamentario adelantó parte de su participación e indicó que abordará un tema que, en su opinión, es crucial: el desamparo con que hoy deben enfrentar la crisis los municipios de la zona norte del país. “Para mí, un tema central en esta interpelación es que las regiones del norte han sido completamente abandonadas por el Gobierno. Con el anuncio de la interpelación han habido algunos anuncios del Ministro. Han viajado a las regiones del norte, pero los anuncios todavía son escasos”, dijo el diputado del Partido Liberal. “El problema es que este abandono ha significado problemas serios de convivencia. Lo que vivimos en Tarapacá, que son imágenes vergonzosas, son el resultado de una ausencia de acciones concretas por parte del Gobierno que se negó, durante mucho tiempo, a establecer albergues y, cuando un grupo de migrantes vive en una plaza durante casi dos años o un año y medio, el problema de convivencia con el resto de los vecinos se produce. Eso era evidente”, añadió. Para el parlamentario es importante establecer que los municipios han debido enfrentar la crisis “solos”, pese a la complejidad del tema. Además, indicó que otro tema importante será la infancia y los derechos de los niños, niñas y adolescentes migrantes. “Lamento que sobre esto el Gobierno haya tenido una posición algo obtusa, sobre todo, el Ministerio del Interior, porque otras reparticiones como Desarrollo Social sí han estado dispuestos a albergues o a recibir ayuda internacional”, dijo. “El Gobierno no quiso escuchar y esto ha generado, en el caso de niños, niñas y adolescentes, una tremenda dificultad. Ya hemos visto el fallecimiento de un menor en la frontera y han muerto otras 17 personas en la frontera. En Arica, Iquique y Antofagasta es muy común ver a menores en las calles en situaciones inhumanas y esto se podría haber evitado. Bastaba que el Gobierno tuviera una mayor dedicación al tema, porque hasta ahora, ha estado más preocupado de hacer un show propagandístico respecto de la migración, que de verdad enfrentar el problema de fondo”, agregó. Mirosevic también descartó el argumento del Ejecutivo respecto de que la crisis viene arrastrándose desde 2016 y 2017 y señaló: “No pretendo que la interpelación caiga en una pelea partidista entre oposición y Gobierno. No se trata de la responsabilidad del Gobierno anterior o de la responsabilidad de este Gobierno, por una razón muy sencilla: estamos frente a una crisis continental, sino global”. “El punto es que nosotros no tenemos capacidad. De lo que sí nos podemos hacer cargo es de las consecuencias y eso es lo que este Gobierno no ha gestionado. Lo que se ha visto es todo lo contrario: una incapacidad, una inoperancia, un abandono, una desidia. Las iglesias de base han hecho mucho más que el Gobierno para enfrentar la crisis migratoria”, subrayó. De acuerdo a ello, el parlamentario manifestó que, para avanzar en este tema, es importante que los municipios cuenten con un presupuesto adicional. Además, enfatizó en la idea de aumentar la capacidad de los albergues. Por otra parte, indicó que el único que puede evitar la repetición de hechos como los vistos en la marcha antimigración de Iquique es el gobierno central. Frente a ello, sostuvo que la próxima administración deberá abordar de manera mucho más seria este tema: “Hay varios expertos que dicen que esto va a continuar y, en ese contexto, lo que debe hacer el próximo Gobierno es tener una política muy práctica”. “Espero que el Gobierno que venga tenga una política más práctica, no una política llena de prejuicios y mitos como tiene el Gobierno actual, porque lo que hemos visto respecto de la expulsiones es un show. Entonces, ¿qué esperaría del próximo Gobierno? Una política seria, de Estado, que no haga propaganda, que no establezca mitos, sino que ayude a una convivencia lo más pacífica y ordenada posible”, concluyó el parlamentario.

