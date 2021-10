Claudia Iriarte: “El gran aporte de este desarrollo constitucional fue mirar la conflictividad”

En conversación con el programa Radioanálisis , la Doctora en Derecho y académica de la Universidad de Chile analizó el trabajo de la Convención Constitucional desde una perspectiva de género: y señaló: “El hecho de que estén representados en equivalencia hombres y mujeres no significa necesariamente garantizar y asegurar ciertas cosas”.

La doctora en Derecho y académica de la Universidad de Chile, Claudia Iriarte, conversó con los periodistas Claudio Medrano y Juanita Rojas, en el marco del programa Radioanálisis, para referirse al trabajo de la Convención Constitucional desde una perspectiva de género. Según indicó, el organismo ha manifestado una preocupación transversal respecto de esta materia, aunque, en su opinión, deben ser considerados temas que son fundamentales como el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, entre otros. “Esos son elementos sustanciales”, indicó la profesional, agregando que la Convención Constitucional está levantando un nuevo modelo, en el que todas las comisiones tienen una importancia relevante, sobre todo, porque están incluyendo la mirada del “conflicto social”. “El gran aporte de este desarrollo constitucional fue mirar la conflictividad e introducirla al sistema constitucional (…) y la conflictividad son las discriminaciones que existen en el orden social, expresadas en un orden jurídico normativo, en este caso constitucional”, dijo. “De una u otra manera la mayoría de los convencionales y las convencionales marcaron o recogieron lo que había sido el debate anterior a propósito de los temas reglamentarios, pero pusieron acento en ciertos temas específicos de lo que ahora en el trabajo de fondo interesa abordar”, planteó la profesional. “Se están sentando cuales son los principios, las orientaciones, los valores que van a marcar este debate constitucional”, agregó. De acuerdo a ello, la experta indicó que no basta con un buen sistema de derechos, ya que la estructuración del Estado es fundamental: “Los textos constitucionales son instrumentos programáticos. El día en que se apruebe la nueva Constitución esto no va a quedar instalado, sino que viene una reforma profunda al sistema legislativo, que va a implicar una institucionalidad que no existe”. “Va a haber un conjunto de principios que van a tener que desarrollarse para reformar una institucionalidad (…), pero junto con ello debe haber una política pública”, sostuvo la académica, indicando que la mirada de género será crucial dentro de esta reforma. En esa línea, afirmó que la ciudadanía jugará un rol clave e hizo un llamado a estar alerta respecto de este tema, sobre todo, porque “el hecho de que estén representados en equivalencia hombres y mujeres no significa necesariamente garantizar y asegurar ciertas cosas”.

