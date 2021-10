Karina Riquelme: “La intervención del Ministerio del Interior en la Comisión de Libertad Condicional es evidentemente política”

Fue el 14 de septiembre cuando la Corte Suprema rechazó la petición de la abogada Karina Riquelme que pretendía obtener la libertad condicional de su defendido, Facundo Jones Huala, que actualmente está en la Cárcel de Temuco condenado a una pena efectiva de seis años por el incendio de una vivienda ocurrido en el 2013 en el fundo Pisu Pisué de Río Bueno, en la Región de Los Ríos. El sábado recién pasado, el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) publicó un extenso comunicado desde la cárcel, y acusó a “representantes del Gobierno” de intervenir en las audiencias durante su proceso “para forzar al Poder Judicial” e impedir su libertad condicional. En ese contexto, Facundo Jones Huala sostuvo que “por algo es que, a pesar de cumplir con todos los requisitos, posiblemente salga cumplido. A los 4 años y medio debería haber salido. Otros presos políticos mapuche como presos comunes han tenido muchas menos dificultades para lograr su libertad. Sin embargo, a mis audiencias concurren constantemente representantes del Gobierno para forzar al Poder Judicial a que no me suelten. La independencia de poderes es otra farsa tanto en Chile como en Argentina, ¿qué dudas caben de la prisión política? Y no vengo a llorar, sino a decir las cosas como son”. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la abogada de Jones Huala, Karina Riquelme, aseguró que “judicialmente, hoy él cumple con los requisitos para acceder a la libertad condicional desde fines de 2019 y se le ha negado esta posibilidad por la Comisión de Libertad Condicional en tres oportunidades”. Asimismo, Riquelme explica que la última resolución de la Corte Suprema para negar la libertad condicional a Jones Huala, “basa su argumentación en que él no habría avanzando en su proceso de reinserción social, que no tendría ningún tipo de arraigo para poder cumplir su condena en libertad. Esa es la argumentación que da la Corte”. Además, entre los informes desarrollados por el Consejo Técnico de Gendarmería presentados ante la Comisión de Libertad Condicional, la jurista sostiene que “a diferencia de las dos últimas postulaciones, esta vez es un informe positivo que da cuenta que él ha avanzado en su proceso de reinserción social y que incluso tendría un bajo nivel de reincidencia”. Por lo tanto, la decisión de la Corte Suprema causó sorpresa, y Riquelme asegura que la presión del Ministerio del Interior impide que Jones Huala sea beneficiado con la libertad condicional. “Yo soy abogada penalista, no solamente llevo casos de presos Mapuche y he llevado otros fallos respecto de la libertad condicional de otros presos que, incluso, tienen mediano riesgo de reincidencia. Es decir, que sus informes son más malos que los de Facundo, y a ellos sí se les otorga la libertad condicional. La diferencia está en que en ellos no va el Ministerio del Interior a pedir que lo dejen preso”. En esa línea, Karina Riquelme manifiesta que los argumentos entregados por el Ministerio son “completamente discriminatorios basados en el origen de mi representando, el ser parte perteneciente al pueblo Mapuche. Esas son las razones que él da. En definitiva, que es una persona que pertenece a este pueblo, un pueblo que se encuentra reivindicando derechos a través del uso de la violencia, y a Facundo lo relacionan con estas reivindicaciones”. Incluso, la abogada denuncia que su representado es constantemente vinculado a la posibilidad de cometer delitos en el futuro sin tener en cuenta la realidad jurídica, ya que, actualmente, Jones Huala está cumpliendo una pena efectiva por un delito específico, aplicando el correcto funcionamiento del derecho penal. “En este caso, es casi que Facundo estuviera cumpliendo pena por todos los delitos que acontecen en Argentina hoy día mientras él está siendo privado de libertad. De hecho, dentro de la argumentación que se levantaba era eso, que hoy día en Argentina hay un alto nivel de violencia. Entonces a él, aunque esté preso, incluso se le hace responsable de los delitos que están sucediendo hoy día mientras él está privado de libertad”. Además, tanto en Chile como en Argentina han aparecido voces que indican que la detención de Jones Huala obedece a interés político y en ese contexto, Riquelme asegura que “yo, como observante y asesora jurídica de Facundo, he evidenciado que la intervención del Ministerio del Interior en la Comisión de Libertad Condicional es una intervención evidentemente política que se denota de los dichos del abogado del Ministerio del Interior, Hernán Valdebenito, que habla de ‘un representante de las comunidades en resistencia’”, lo que no procede en la Comisión de Libertad Condicional, ya que dicha instancia debe evaluar cuáles son los avances en el proceso de reinserción social. “El abogado habla respecto del delito por el cual Facundo fue condenado, que es un delito acontecido en el año 2013, por el cual él está cumpliendo una pena, y ésta no debe cumplirse de manera más gravosa por ser un delito que tiene que ver con el conflicto que existe entre el pueblo Mapuche y el Estado chileno. No debiera agravarse, pero se agrava y se torna político cuando interviene el Ministerio del Interior”. Incluso, Riquelme explica que debió recurrir a las autoridades argentinas en territorio chileno luego de cuatro pérdidas de la solicitud de Jones Huala ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para solicitar su traslado para el cumplimiento de su pena en Argentina. “La fundamentación de la segunda solicitud de libertad condicional de Facundo, durante el primer semestre de este año, se basa en que él habría sido reticente a otorgar su firma para poder acreditar su identidad, Lo que es falso. Yo lo corroboré en el Consultado. Tuve que recurrir a ellos y, finalmente, solicité al Embajador que estuviera presente en la Comisión para que ellos pudieran comprobar que bajo ningún respecto él ha sido reticente a las normas que establece el Estado chileno. Más bien, en el Ministerio de Justicia han existido procedimientos administrativos que han generado un retraso en la solicitud del traslado de Facundo a Argentina para el cumplimiento de su pena y, en definitiva, que él pueda tener contacto con su familia directa”. En ese aspecto, a juicio de Riquelme, la decisión del Estado de Chile es una negación a los derechos de Jones Huala. “Desde fines de 2019, Facundo se encuentra arbitrariamente privado de libertad. Bueno nosotros, si vamos un poco más allá, creemos que desde su condena”, afirma. Además, Karina Riquelme sostiene que, debido a estos hechos, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por “la utilización de elementos extraídos en virtud de la Ley de Inteligencia que no tenían ninguna relación con el delito por el cual se le acusó, pero que generaban una imagen de Facundo como defensor del territorio junto con la Machi Millaray, que fueron los únicos condenados en su momento por ese delito”. Por otro lado, luego de la sesión de la Comisión de Libertad Condicional, un grupo de 17 senadores de Evópoli, Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente, manifestaron su “absoluta preocupación” por la decisión del Gobierno argentino, particularmente del embajador en Chile, Rafael Bielsa, de apoyar la liberación de Jones Huala”. En ese sentido, Karina Riquelme asegura que este hecho “demuestra, más aún, la intromisión política del Estado chileno. El embajador le hizo ver a quien fue representante del Estado chileno en su momento, que el Estado argentino busca respetar los tratados internacionales y, en definitiva, le llama la atención que Chile no está respetando sus propias normas internas respecto del cumplimiento de la sentencia”. De la misma forma, la jurista recuerda que Rafael Bielsa sólo explicó al abogado del Ministerio del Interior, Hernán Valdebenito, que sus dichos sobre Jones Huala eran discriminatorios. “Es súper importante decir que el Embajador en ningún caso dijo que se le otorgara la libertad ni que se le negara. Él no habló respecto a eso. Él lo que dijo es que se respetaran los tratados internacionales”, manifestó Riquelme. El paso siguiente en esta arista judicial es la presentación de un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Temuco “con la finalidad de que sea el Poder Judicial el que revoque la resolución de la Comisión de Libertad Condicional, porque la Comisión de Libertad Condicional no tomó en consideración el propio informe de Gendarmería, que dice que Facundo tiene un bajo nivel de reincidencia, por lo cual, él debería estar hoy día cumpliendo en libertad”, sostiene la jurista. Para la abogada defensora de Jones Huala, la decisión es incomprensiva, incluso considerando la conducta de su representado en el interior de la cárcel. “Él tiene una calificación sobresaliente desde fines de 2019, es decir, él no ha tenido ninguna falta y aún así, aunque haya sucedido todo esto, se le sigue negando su libertad”. “Yo siempre tengo esperanzas en que el Poder Judicial respete las normas que el mismo Estado ha comprometido respetar. Entonces, espero que el Poder Judicial esté acorde al Estado de derecho que se encuentra hoy día rigiendo en el país chileno”, concluye Karina Riquelme.

