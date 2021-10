María Soledad Barría: “El Gobierno tiene que actuar y no esperar a que aumenten los pacientes graves”

play pause Descargar En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y exministra de Salud, María Soledad Barría, se refirió al aumento de casos de Covid-19 que se ha registrado durante los últimos días en el país. Consultada por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de esta alza de casos, la doctora señaló que “hay un efecto cansancio que es muy importante y que hay que tomar en cuenta. Llevamos dos años de encierro, confinamiento y la gente quiere retomar su vida normal. Sin embargo, esto no se ha terminado y lo que uno ve en las cifras es que estamos empezando una nueva ola”. Respecto de la magnitud de este rebrote, la académica señaló que “no sabemos cómo será esta ola y por eso mismo es que tenemos que cuidarnos. Hace 15 días atrás estábamos con 500 casos diarios y hoy tenemos alrededor de dos mil, es cierto que todavía no tenemos el número de hospitalizaciones que había hace algunos meses, pero es que eso viene con retardo, entonces acá hay dos efectos: uno que vamos ir viendo que seguirán aumentando los casos y nos vamos a quedar tranquilos porque no están subiendo los hospitalizados porque estaban vacunados lo cual es parcialmente efectivo“. En esa línea, la exministra de Salud agrega que “de aquí a un mes vamos a empezar a ver que aumentará el número de hospitalizaciones y de enfermos más graves, pero ahí está el efecto vacuna que no sabemos cuánto nos va a cubrir, porque la mayor parte de nosotros está vacunado y ahí hay que seguir con este esfuerzo importante de que se siga vacunando la gente”. La académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile recalcó en que el éxito en el control de la pandemia no depende de la enfermedad sino que “de cómo hacemos las cosas” y en esa línea explicó que “hay que hacer esfuerzos adicionales para convocar a la ciudadanía y poner esto en el tapete para que la comunidad tenga claro que el control también depende de ella“. De todas formas, la exministra de Salud fue clara en enfatizar que “esto también depende del gobierno y aquí es donde no podemos sentarnos a esperar que aumenten los pacientes graves y tratar de contener esta ola. Esta ola se puede retardar y disminuir si es que se hacen determinadas cosas. Hay que hacer un llamado a la comunidad pero también al gobierno”. En ese sentido, la doctora María Soledad Barría lamentó la decisión de echar pie atrás con el rol que jugaba la atención primaria en la trazabilidad “el resultado de eso es que en un mes todos los indicadores se han deteriorado. Estamos detectando menos casos que lo que hacíamos hace un mes, por lo mismo, acá hay que tomar cartas en el asunto por parte del gobierno, necesitamos que se vuelvan entregar no solo recursos, sino que atribuciones a la atención primaria para tratar de recortar esta ola”. La exministra de Salud se refirió a la menor figuración mediática de las autoridades sanitarias y al respecto sostuvo que “el gobierno no tiene interés en que esto tome vuelo porque podría disminuir la posibilidad de reactivación, porque esto tiene implicancias no solo sanitarias sino que también económicas, sociales y políticas”. Por lo mismo, la académica recalcó en que “si el gobierno no quiere que sigan aumentando los casos tiene que tomar las medidas y para esto un tema es la comunicación de riesgo pero eso se puede hacer de diversas maneras, con campañas de concientización pero no solo echándole la culpa a la gente respecto de que no se quiere vacunar, porque hay gente que hace horas y horas de fila y no puede vacunarse”. Otro factor en el que la doctora María Soledad Barría hace hincapié es el “excesivo centralismo con que desde un principio se ha manejado la pandemia” y añade que “se indica acá en el centro de Santiago hasta el más mínimo detalle respecto de la Pandemia. Ya es tiempo para que se de mayores atribuciones a los niveles locales y que las comunidades puedan tomar conciencia porque son ellas las llamadas a cuidarse. Hay conductas que nos han hecho mal y espero que el futuro gobierno sea capaz de entregar otras herramientas más descentralizadas”. Respecto del plan de vacunación, la académica de nuestra casa de estudios sostuvo que “todavía no se hacen los suficientes esfuerzos por parte del ministerio de Salud para evitar que se formen estas colas que hemos visto de personas que quieren recibir la dosis de refuerzo. De repente es más fácil criticar a la gente y no dar la facilidad para que la gente se vacune“. Finalmente, la doctora María Soledad Barría enfatizó en que “en la medida que llegamos a un porcentaje suficiente de vacunados y vacunadas, entonces, la sociedad en su conjunto puede sentirse más protegida, pero, esto todavía no ha sido así y por lo tanto necesitamos cuidarnos en lo individual, con la mascarilla, la distancia física, el lavado de manos, realizando encuentros al aire libre y, desde el punto de vista del gobierno, entregar más recursos y echar para atrás esto de que la trazabilidad esté a cargo solo de las seremis”.

