“Devolver la trazabilidad a la atención primaria”: El llamado de alcaldes y gremios para enfrentar el nuevo brote de Covid-19

Tras el alza sostenida de los contagios y el porcentaje de positividad en el país, el Ministerio de Salud retrotrajo este lunes a fase de Preparación a 14 comunas a nivel nacional -entre ellas todas las comunas de la Región Metropolitana- mientras que a fase de Restricción retrocedió la comuna de Retiro en la Región del Maule. Del mismo modo el Presidente Sebastián Piñera, se refirió sobre este escenario reconociendo la presencia de un rebrote del virus dado el incremento sostenido de los casos y del registro de casos activos que actualmente es el mayor desde el mes de julio de este 2021, con 9.973 pacientes con capacidad de diseminar el virus. Al respecto la autoridad sanitaria y los expertos epidemiólogos e infectólogos del país han llamado a la ciudadanía a intensificar las medidas de autocuidado tales como el uso permanente de la mascarilla, la ventilación adecuada de los espacios cerrados, el lavado frecuente de manos y la distancia social dentro de las principales prácticas que han debido adoptarse desde el inicio de la emergencia sanitaria. Sobre esta última medida busca hacerse cargo el Minsal por medio de la reducción de los aforos que implica el retroceso a la fase tres. Sin duda una de las preocupaciones fundamentales respecto al estado de la pandemia es la cantidad de personas que no han iniciado aún su esquema de vacunación. Un millón 180 mil personas en Chile se encuentran en condición de rezago del proceso de inoculación, de las cuales un millón corresponde a personas de la Región Metropolitana. Es este grupo el que se encuentra en completa vulneración a padecer un cuadro grave de Covid-19 y respecto a la población vacunada, es el que representa un foco de contagios a tener en especial consideración dada la prevalencia de la variante Delta que, como se ha dado a conocer, es más contagiosa que otras cepas. Pero junto al proceso de vacunación y a la importancia de la aplicación de la dosis de refuerzo, se suma otro factor fundamental para contrarrestar la arremetida del virus en el país, que es la necesidad de robustecer la trazabilidad de los casos confirmados, considerando que, según el último el informe del Ministerio de Salud, actualmente en la capital solo se identifican 2,7 contactos por caso. En eso hizo hincapié el vicepresidente del Colegio Médico, el doctor Patricio Meza, en el programa Política en Vivo donde hizo una revisión del estado de la pandemia en el país sosteniendo que para efectos de evitar las medidas de confinamiento se hace necesario intensificar el trabajo en la identificación precoz de los brotes. “A raíz que la comunidad en general, por un tema de salud mental, de socialización, está pidiendo mayores libertades, por lo mismo nosotros tenemos que ser mucho más estrictos en aquellas otras medidas que van hacia los controles precoces de los brotes. Por ejemplo el tema de la trazabilidad, hay que hacer un análisis si estamos trazando bien, eso significa si estamos precozmente identificando a las personas que estuvieron en una situación de contacto estrecho con alguien que estuvo contagiado para aislarlo de forma precoz y ahí creo todavía tenemos mucho que hacer”. Patricio Meza. No obstante el trabajo en torno a la trazabilidad fue sometido a una modificación por parte del Minsal el primero de octubre. La autoridad sanitaria emanó un oficio con el que delegó la tarea de ubicar a los contactos estrechos de un caso confirmado por coronavirus únicamente a los trazadores de las Secretarías Regionales Ministeriales (Seremis) de Salud, sacando de ese rol a los trabajadores de la red de consultorios y centros de salud familiar. Una medida que devino en una reducción del financiamiento para la estrategia de trazabilidad que dio a conocer el Ministerio y que implicó el despido masivo de los funcionarios contratados como apoyo para enfrentar la pandemia. Si bien los jefes comunales tomaron cartas en el asunto exigiendo al Minsal la restitución de los recursos, hasta ahora no ha habido cambios en la disposición de la autoridad sanitaria. Una situación que debe ser revisada a juicio de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Pública (Confusam) en atención al surgimiento de este tercer brote de Covid-19. Al respecto la presidenta del gremio, Gabriela Flores, sostuvo que el Gobierno actuó como si la pandemia hubiese acabado. En esa linea, para efectos de retrotraer el aumento de los contagios, exigió al jefe de la cartera de salud devolver la trazabilidad a la atención primaria, reintegrando los recursos necesarios para llevar a cabo la tarea. “Hoy el Gobierno ha desvinculado a más de 10 mil funcionarios de la salud pública que tenían que ver con temas de trazabilidad y además de las acciones y el trabajo que hacían en los hospitales. Si bien es cierto que no llegamos a los quinientos casos de hospitalización en camas UCI, en la atención primaria estamos viendo ya un registro de pacientes que presentan esta patología relativa a la pandemia. Nos preocupa que este gobierno haya cortado los recursos financieros para poder seguir haciendo el seguimiento lo que es parte de nuestra función”. Gabriela Flores. Por su parte el vicepresidente de Confusam, Esteban Maturana señaló que el escenario sanitario actual deviene por dos graves errores cometidos por el Gobierno: uno asociado a la apertura del tránsito, de las principales medidas contra la diseminación del virus y a la falta de una comunicación de riesgo, y por otro lado en delegar la trazabilidad a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud considerando que es una pesquisa que escapa de la capacidad del organismo. “Las Seremis no tienen la capacidad de realizar una trazabilidad suficiente para poder generar las condiciones que permiten cortar la cadena de transmisión, no tienen el personal, no tienen los recursos. No solamente no se siguió con la trazabilidad en los municipios sino que se están despidiendo cientos y miles de funcionarios, y funcionarios que han contribuido a resolver el problema de la pandemia en el curso de los últimos dos años. Es en la atención primaria donde se debe enfrentar el tema de la trazabilidad, nosotros estamos en todo el país de Arica a Punta Arenas, de cordillera a mar, no hay lugar del país que no esté cubierto por la atención primaria y las Seremis son incapaces de cubrir lo que nosotros cubrimos“, aseveró. Con el recorte presupuestario que fijó el Minsal a principios de este mes, dada la baja positividad y cantidad de casos registrados en esa fecha que arguyó la autoridad sanitaria, cinco alcaldes llegaron al palacio de La Moneda – en representación de 20 jefes comunales- acusando de inaceptable y unilateral la decisión adoptada por el Ejecutivo. Entre ellas, la alcaldesa de la comuna de Ñuñoa, Emilia Ríos, quien en conversación con nuestro medio señaló que la reposición de estos recursos se hacen necesarios para fortalecer la atención primaria para una posible nueva ola de coronavirus. “El Ministerio tomó esa decisión y en la APS hemos tenido que comenzar desvinculaciones porque sin presupuesto no se pueden pagar los salarios entonces lamentablemente hemos tenido que tomar esta determinación, reacomodar los equipos y nosotros estábamos convencidos, tenemos la posición de que efectivamente la APS desarrolló condiciones para la trazabilidad para llevarla de buena manera y eso es algo que estamos perdiendo en este momento tan crítico“. A eso la edil agregó que “en un momento en que pueden crecer los contagios de manera exponencial, es bien probable que la Seremi, si se llega a dar ese escenario, pueda quedarse corta de manos para llevar la trazabilidad acabo y después retomar la trazabilidad a nivel de APS tampoco es algo que se podrá realizar de la noche a la mañana“, advirtió. Emilia Ríos. Una opinión disímil tiene la doctora en Salud Pública y académica de la Universidad de Chile, María Soledad Martínez, para quien la trazabilidad no es asunto que debiera estar en manos de la Atención Primaria de Salud considerando la diversidad de funciones que ya ejercen los funcionarios de ese ámbito, la vacunación y la atenciones postergadas por la pandemia entre ellas. Por otro lado son las Seremis las que por lo general se hacen cargo de la trazabilidad en cuanto es mejor tener un manejo centralizado de los brotes, señaló. “Por ejemplo es complicado que desde la Seremi, si alguien le contesta ‘no, sabes que yo no voy a hacer aislamiento y no me voy a quedar en mi casa porque tengo que comer’ que pueda hacer una gestión para enviarle una caja de alimento para que esa persona se pueda quedar en su casa, y además los Cesfam tienen una relación con la comunidad de siempre y sabemos que es necesario que exista una cierta confianza con la persona que está llamando porque tu tienes que darle información que es confidencial y que es desagradable entonces en ese sentido se requiere de manera muy importante que exista cierta relación” expresó. mientras la alcaldesa de Ñuñoa reparó en la necesidad de profundizar en el funcionamiento de la trazabilidad, en el sentido de mejorar la conexión de los datos, de la información a la ciudadanía y seguir agilizando los procesos de licencia, para la académica de la Universidad de Chile los ajustes deben ir en pos de reorganizar el trabajo de las Seremis mediante la atomización de los métodos de pericia. “Se han desarrollado algunos chatbots o algunos llamados automáticos en que pueden ir haciendo seguimiento. Hay dos proyectos, uno de la Universidad de Chile respecto de seguimiento justamente en el Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, el profesor Richard Weber de ingeniería industrial de centros de sistemas públicos tiene un proyecto súper interesante de llamados automatizados para hacer seguimiento, entonces creo que cualquier cosa que permita liberar un poco a la atención primaria, pero al mismo tiempo pueda controlar de buena forma la trazabilidad y la pandemia, es lo ideal”, consideró.

