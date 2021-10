c1336a6e64

Nacional Diputadas del Frente Amplio impulsan proyecto que penaliza retiro no consentido del condón La iniciativa establece penas que se homologan a un tipo de abuso sexual y busca evitar la transmisión de enfermedades de transmisión sexual, además de impulsar la educación para evitar esta práctica. Diario Uchile Martes 26 de octubre 2021 15:55 hrs.

Las diputadas del Frente Amplio Camila Rojas (Comunes), Maite Orsini (RD) y Gael Yeomans (CS), presentaron un proyecto que busca sancionar penalmente la práctica descrita como “retiro no consentido del condón”, también conocido como stealthing. La práctica del stealthing consiste en remover el preservativo durante el acto sexual sin el consentimiento de la pareja. El proyecto contempla penalizar esta práctica y castigarla como se hace con uno de los tipos de abuso sexual, en un rango de 61 a 540 días. En la línea del compromiso feminista del Frente Amplio, la diputada Camila Rojas señaló que “la gravedad de esta práctica nos lleva a la convicción de que es necesario penalizarla”. “Nos sumamos a este proyecto, pero tal como hemos señalado en más de una ocasión, además de las sanciones, es muy importante también, avanzar en prevención mediante la educación”, manifestó la diputada por el Distrito 7, Camila Rojas. La diputada Orsini explicó que “algunos seguramente pensarán que somos exageradas. La verdad es que pareciera entonces que varias partes del mundo lo son: España, Suiza, Alemania y el Estado de California lo han prohibido o cuentan ya con sentencias que castigan la práctica. Razones hay varias, como la posibilidad de transmitir Enfermedades de Transmisión sexual (ETS) o dañar psicológicamente a alguien, pero en mi opinión la más importante es la protección del consentimiento. No es no, y cuando se dice sí, se dice bajo ciertas condiciones. No está bien que hombres presionen para quitarse el condón y menos aun que lo hagan sin consentimiento y a escondidas”. Por su parte la diputada CS Gael Yeomans agregó que “lo hemos dicho fuerte y claro, siempre velaremos por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y este proyecto de ley viene a reforzar eso, porque consideramos que es violencia contra la mujer que un hombre se retire el condón sin previo aviso durante el acto sexual; sí señores eso es una agresión sexual aunque no les guste oírlo”.

