Nacional Proceso Constituyente Elisa Loncon: "Con Descentralización y Autonomías Territoriales caminar hacia la profundización de la democracia" "Mirémonos y reconozcamos la humanidad que hay detrás de cada uno de nosotros y nosotras. Escuchemos nuestros sueños y dialoguemos. (...) Este enorme desafío con el que nos hemos comprometido es un camino largo y difícil, pero la historia nos ha convocado a superar las barreras". Elisa Loncon Antileo Martes 26 de octubre 2021

Discurso de apertura del debate constitucional



Pleno constituyente 26 de octubre, 2021 Todas íbamos a ser reinas,

de cuatro reinos sobre el mar (…)

En la tierra seremos reinas,

y de verídico reinar

y siendo grandes nuestros reinos,

llegaremos todas al mar. Gabriela Mistral. Kiñe. La ternura de los pueblos. Entre las grietas de una herida, de cientos de heridas, ha emergido un despertar que me evoca una ensoñación, ¿realmente todo esto es posible? Díganme, ¿cuántas de nosotras y nosotros pensaron realmente que todo esto era posible? Eran sueños de opio, nos dijeron, utopismos irracionales, quimeras perdidas. ¿Realmente todas podemos ser reinas? ¿Realmente todas podemos llegar al mar? Hay una grieta que nos saluda e ilumina, avancemos por ella, descubramos la herida, naveguemos sus llagas, encontremos nuevos caminos entre las cicatrices hacia el mar. Cuando la gente de mi pueblo se presenta, habla de los que partieron, de nuestros mayores. Es lo que nosotros denominamos kvpalme. También hablamos de los territorios de origen, el país de la infancia, es lo que llamamos tuwvn. Durante los últimos días, he podido escuchar, queridos constituyentes, los kvpalme y los tuwvn de cada uno de ustedes. Qué bello suena este palacio con todos nuestros ancestros y ancestras, con todos nuestros territorios, con toda nuestra memoria. En ese gesto de contarnos sobre nuestros paisajes y biografías, se agita una ternura que desarma la homogeneidad. La rigidez de este edificio se torna movediza, y emerge un país de países, un Chile plural y descentralizado. Y escuchando esas palabras se han colado algunas lágrimas. El Chile profundo nos emociona, el Wajmapu profundo nos conmueve. No le temamos a las lágrimas, necesitamos de la valiente ternura para avanzar. Epu. Los caminos de los pueblos. Han sido caminos diversos los que han llegado hasta acá. Yo vengo del Wajmapu, soy mapuche, un pueblo prexistente al Estado de Chile, que lejos de reconocernos nos ha negado y excluido por más de 200 años y 2 negado nuestros derechos a la autonomía, a la libre determinación y al territorio, con políticas racistas y coloniales. He de contarles que nací, me hice niña, mujer y profesora luchando siempre contra esta negación. Por eso, en 1992 fui parte de cientos de hermanos que dijimos basta a la negación mapuche y creamos la Wenufoye, nuestra bandera. Con ella nos propusimos exteriorizar nuestra identidad. Hoy, cuando la veo por calles y avenidas acompañando a los pueblos de Chile, no me queda más que sentir orgullo y gratitud por haber marcado los inicios de esta lucha que estamos dando todos los pueblos por construir un Estado más democrático, con más justicia, para todos, todas y todes. Kvla. Las razones de los pueblos. ¿Han podido ver las esculturas que sostienen los faroles en los jardines de este edificio? Son figuras de mujeres, indígenas, afrodescendientes, hay de todo, menos hombres blancos. Por supuesto, los hombres de las élites no sostienen faroles, los hombres de las élites deberían estar aquí dentro, tomando las decisiones. Y así fue por siglos. Entre estas paredes, los grandes hombres de la patria construyeron a su imagen y semejanza el país. Tenemos buenas noticias, los que antes solo debíamos sostener los faroles, hoy podemos iluminar el futuro de Chile, y ver en el horizonte un Estado Plurinacional, paritario, con todas las diversidades, donde todos los pueblos seremos parte de la comunidad política y avanzaremos en la redistribución y descentralización del poder. El Estado Plurinacional será enriquecido con las diversas lenguas prexistentes al español. En los años que llevo trabajando como educadora, he sido testigo de duros relatos que se repiten a lo largo de Chile. Historias de niños y niñas que, en sus colegios, en pleno invierno, debían arrodillarse encima de minúsculas piedras como castigo por no hablar el idioma oficial del Estado. Estos hechos crueles, inhumanos y degradantes hicieron que muchos de esos niños abandonaran el sistema escolar y que quienes serían sus hijos fueran educados lejos de su lengua materna. Las instituciones del Estado, por acción u omisión, han permitido la negación o violación de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas; un ejemplo de esto es que hasta el día de hoy miles de niños y estudiantes indígenas son diagnosticados con necesidades educativas especiales, trastornos de lenguaje y/o de aprendizaje por el solo hecho de hablar en su lengua indígena. Es por ello que hoy alzo la voz en mi lengua materna, en memoria y en señal de reafirmar el compromiso por la diversidad lingüística cultural. Un estado plurinacional debe promover el diálogo y el respeto al otro, es por eso que deberá ser Intercultural, para vivir lo común en heterogeneidad, para que todos los espacios sean vividos por la 3 diversidad cultural, para edificar lazos desde la diversidad que nos define un país de múltiples colores y de diferentes biografías colectivas. Un principio importante que debe contener la Nueva Constitución es reconocer los Derechos de la Madre Tierra, de la MAPU ÑUKE, porque debemos habitar en correspondencia con la naturaleza desde el principio del ixofij mogen, que reconoce todas las formas de vida y así a superar el modelo extractivista que saquea el agua y destruye los ecosistemas. La crisis ambiental en que nos encontramos nos exige superar el paradigma neoliberal, y así permitir que cualquier ciudadano actúe en defensa de los derechos de la madre tierra, cuando estos estén amenazados. A entenderla como su madre, a agradecerle por sus cuidados. Proteger la naturaleza implica respetar sus ciclos vitales para que se regenere. Por otro lado, mi compromiso es también con el reconocimiento de las identidades de la plurinacionalidad, porque cada uno de nosotros pertenece a una nación; así seremos de nacionalidad aymara, quechua, colla, diaguita, lican antay, rapa nui, mapuche, yagan, kawésqar, selknam o chileno/a, así nuestra cédula de identidad dará cuenta de nuestro verdadero origen. También debemos ampliar lo que actualmente se entiende como ciudadanía, que a las juventudes que llevan décadas impulsando las transformaciones del país se les otorgue el derecho a construir el país que sueñan, elegir a sus representantes; para ello, debemos bajar la edad mínima para participar de la vida pública mediante su derecho fundamental al sufragio y fortaleciendo su formación cívica. Con Descentralización y Autonomías Territoriales caminar hacia la profundización de la democracia, donde los pueblos puedan ser parte del devenir de sus regiones y territorios. La autonomía territorial de los Pueblos Indígenas debe responder a los estándares internacionales que hoy existen en esta materia, con participación política de los pueblos a través de escaños reservados en todas las instancias de elección popular y ejercicio del poder político y en los órganos constitucionales. Y Paridad, porque las mujeres y las disidencias somos sujetas de derecho, podemos decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Meli. En los brazos de las niñas y los niños está el futuro. Finalmente, quisiera compartirles un recuerdo. De niña, en Traiguén, hubo más de una ocasión que lloré sin entender las lágrimas. Eran palabras que removían mi corazón cuando otra niña me decía: “india”, “ladrona”. En una ocasión, mientras lloraba, se acercó otra niña, era Ana, y me dijo: “¿por qué lloras?, si al menos tú tienes tu cultura”. En ese momento, con 10 años, no entendí del todo sus palabras. ¿Ella realmente entendía la profundidad de lo que salía de su tierna y profunda voz? No lo sé. Solo allí estábamos, mirándonos, ella solidarizando con mi dolor, yo escuchando agradecida. Mirémonos y reconozcamos la humanidad que hay detrás de cada uno de nosotros y nosotras. Escuchemos nuestros sueños y dialoguemos. Que el profundo gesto de esa niña de 10 años nos invada, y juntos construyamos la gran casa de todos, con Yamuwvn, que es un principio mapuche que significa respeto, que ello irradie nuestras relaciones para un futuro mejor. Este enorme desafío con el que nos hemos comprometido es un camino largo y difícil, pero la historia nos ha convocado a superar las barreras. ¡Marici wew pu lamgen! Kom reinageafulu em ta iñciñ

Meli xokin reinu lafken mew

Mapu mew ta reinagelu ta iñciñ

Rvftu reinageam

Fenxekegeam tayiñ reinu

Kom ñi puwal Lafken mew GM

Kiñe: Tayiñ pu ce ñi sakintun Tvfa atakakentu alfeñ, wefi ta xepetun, kiñe ameltun pewma. ¿Feley may ñi femgepen? Feypimuci, tunten amta rakizuami ñi femgeal ta zugu? pekaka pewma, afduwam pewma, ñamkvleci pewma feypigeyiñ. Kom may ta reina gepeaiñ . ¿cexokigeayiñ ka yamgeaiñ? ¿Rvf may ta kompupeayiñ ta lafken mew?. Mvley kiñe lvlaleluci alfeñ, calieiñ mew ka peloliñmew, feymew amuayiñ, kimafiyiñ, weyvltuafiñ ci pvnon, kintuayiñ weke rvpv, fey ti lafken ti alfeñ mew. Tayiñ pu ce, calin mu tukulpakeyiñ tayiñ fvcakece yem. Fey ta kvpalme pikefiyiñ, ka tayiñ tuwun tukulpakeyiñ, PICIKECE ÑI MAPU, feyta tuwun pigelu. Faw mew alkvtuwiyiñ poyenke kompañ tamvn kvpalme ka tamun tuwun. Rume azi tvfaci ruka tukulpam mu mi kuyfikeceyem, kom tayiñ mapu, kom tayiñ tukulpan. Tayiñ feypiwun mew WEFI TAYIÑ MAPU KA TAYIÑ CEGEN, teyfvy tayiñ kisugen. Negvmgey Tvfaci ruka ñi yafvn, feymu wefi mvfv xokin mapu kiñe xokiñ mapu mew. Ajkvtugen mew zugun naqpay kiñekentu kvjeññu, fey ti ponwikentu Chile mapu xafo-piwke-tueiñmew. KUM WALLMAPU feyfipi jekalayafiñ ta kvjeñ. Zakin newen ta zuamiyiñ amuleam pu lamgen. Epu: Pu xokin ce ñi rvpv Fenxenke rvpv mu tuwi akuyelu faw, iñce ta wallmapu tuwun. Tvfaci mapu wvnenkonkvley petu ñi mvlenon mu Cile Estado, welu tufa chi pu winka pekelaiñmu, punotukuiñmew zoy epu pataka xipantu m (200), ka elugekelaiñ kizu tañi yenieafel taiñ mogen, ñi kizu gvnewkvleafel taiñ mapu mew, weñenmageyin taiñ kimûn fey ultxen-tuku-lel-gepaiñ winka felen. IÑCE TA JEGVGEN, picizomowvn, xemvn ka kimeltucefegen igkanien mapuche nor zugun. Feymew waragka ayja pataka ayja mari epu (1992) mew patakakentu pu lamgen egvn FENTEPUAY TAYIÑ KAXVTU-MEKEGEN PIWIYIÑ, femgeci fey wixampvramiyiñ iñ Wenufoye kimvnmageam iñ cegen . Fantepu kom rvpv , waria mew inakonkiyawi pu xokince mew, pvramkintukeiñ ka mañumtukeyiñ iñ wepvmvn iñ newenyen zugu, fij xokince petu tayiñ xvrvmtuel. Fey kimgel cegeal ti Estado, komgeal ta norvmzugu, kom taiñ konael. Kvla: Pu ce ñi zuwam Azkintukefimvn ti CE MAMVL mvlelu tvfaci ruka mu? Niey zomo, jitunce ñi az, ka afro, ixokom , welu mvlelay ligke wenxu. Rvftugey pu vlmenke wigka renuntukelay ta kvzetu, ponwitu ruka mu mvlefuy wuneleam gvnen mew patakake xipantu femigvn, wigka dewmanentuygvn tvfaci xokinmapu ñi kizuaz mew. Welu akuy kiñe kvme zugu, iñciñ renuntukefulu kvzetu, fantepu pelotunietuyiñ kvpaleci antv Chile mapu mu, peam tvfaci Estado fijkexokince nielu, mvgen wenxu ka zomo, lamgenwengetual kaxipa ce egu, kom tuq newentual fijke mapu mu. Kiñe Winxan Mapu nielu Ixofil Mogen magiñkvleay ta ixofil kimûn mew fey ixofil jitunche ñi kewûn. Tañi kimeltucefegen pekefiñ ka alkutukefiñ pu picikece, cijkatuwe ruka, tañi lukutulelgeken wente kurantu mew tañi kvme zugunon mu Castellano. Awûkagen mu ta pu picikece, kaxvntukunuygvn tañi cilkatun, fey chi pu che ñi coyvn kimelgewetulay tañi mapuchezugun. Tûfa chi Estado txawmaleketuy, wezalkakay ta zugu, fantepu fentxen pichikeche zuami kaleci kimeltun kuzaw pigey, re tañi kimmapuzugun mew. Wintxañpurampapen tvfci zugu inkaniefel tañi mogeleal itxofill kewûn tañi fvxa xokiñ mapu mew. Kiñe WITXAN MAPU nielu kakerumche mûley tañi wenuntunieael ta nûtxamkawûn, ka ajkvtuam zugu, ka yamuwkûleal ta che, epuñpule, ñi xvr mûleafel, ñi kumefeleafel, karumen ce, kakerume kimûn, kakerume mogen. Ka Kiñe kimvn tvfa ñi tukugeael chi Ñizolkvlechi Chijka mew ekugeael ka yamgeael ta MAPU ÑUKE, tañi mvlael ta Ixofij mogen, femnoliiñ agkvay taiñ mapu, lefmaway pu gen, lefmaway ta mogewe. Ka wegetuael Chile mapu kvzawan FEYELGEAL TA CEGEN, inchiñ konkvleyiñ ta iñ xokiñ mapu mew: Aymara, Kechua, Colla, Diaguita, Likan antay, rapa nui, mapuche, yagan, kawesqar, selknam, afro getuay, kam chilenogen, WIRILEAY ta iñ rvf tuwvn iñ carnet mew. Renuntuayiñ iñ tuwüngen ciudadanía pigelu, femechi pu wekece marikentu xipantu ñi weycalen elugetupe ñi gvnen, ñi pewmael chi mapu, kishuke zujitual ñi ragiñelwe; fey mew, narümünmuy chi xipantu pu weke ce ñi azutukual iney ta ñi zujial egün femechi newengeay ñi norgen , ñi chegen mew. Fey komgeltugeal ta mapu ka kishuke azgünewün ta mapu mew xekayaiñ, femechi pu fij xokiñ mapu ce dewmayay ñi democracia ñi mapu mu. Fey ti azgvnewvn mapu mew chi pu fijke xokiñche inayay cem pilen tratados wajommapu ñi piel. KA rvftu elkvnuayiñ vytuleci wagku, escaños reservados pigel mvleay municipio mu ka parlamento mu, konal jitunce estaw ñi instituciones mew kafey Xürgen, pu zomo ka fey chi feygenolu pilelu egün aznor zugu ta niey, kom norvmkvleyiñ. Inchiñ ta faley ta zugu piafuyiñ ka fey ka ta iñ kalül küf jemay. Meli: Pu püchike zomo ka püchike wenxu mu ñi lipag mew müley kvpaleci antv. Epe Puwvn pian, kiñe tukulpan ajkvtuaymvn. Püchi zomogelu Xayen mapu mew, zoy kiñeci rupa mew güman ta ñi kimnuel ñi küjeñ. Fey ta geyfvñmaetew ñi piwke ka püchi malen ta feypietew: “india”, “weñefe”. Petu gümalu ta inche, fülmapaenew kagelu picimalen Anaürke, fey feypienew: “chumgelu am ta gümaleymi, eymi ta nieymi tami kimvn, nieymi kultura”, pienew. Fey chi mew, mari xipantu puwülnien, kimlan chem pietew. ¿fey rüftu kimperkey cemu tañi feypiel, ka ñi xipapan ñi zakin ka ñi piwketu zugu?. Kimlan. Re azkintuwuyu, newenmaenew ñi weñagkün, inche fey mañumtufin. Azkintuwiyiñ ka feymañmuwiyiñ iñ chegen. ajkütuñmawiyiñ ta iñ pewman. Fey ti püchi malen ta ñi rakizuam mew 10 xipantu puwülnielu tami nüaetew, fey femechi kom xürdewmayaiñ tayi fvxa ruka, yamuwün mew, Mapuche kimün mew. Tüfa chi füxa küzaw tañi amulgeam küzawtun rüpügey, welu goymakiliyiñ tachi ruka mew ta wezake zugu ka nentugey nüñmageam ta iñ kom aznor chegefel em. Fantepuy ta ñi pin ka tañi pewma. fey ramtuwayiñ pu ce : ¿Tunten am ta iñchiñ zuamtunieyiñ ta müleal rvf kake antvgeal ta zugu? ¿kam mülepayiñ re ta ñi kake antvgenual mvten?

