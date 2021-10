c1336a6e64

Las divergencias en Chile Podemos Más sobre un eventual respaldo a José Antonio Kast en el balotaje Parlamentarios de Evópoli y Renovación Nacional expresaron que sus esfuerzos están centrados en la candidatura de Sebastián Sichel, aunque reconocieron que apoyarían a la carta del Partido Republicano de pasar a segunda vuelta; en tanto, la UDI llamó a transparentar un apoyo mutuo entre ambos presidenciables y evitar confrontaciones. Natalia Palma Martes 26 de octubre 2021 14:38 hrs.

Sin una postura en común parlamentarios de Chile Vamos evalúan la opción de apoyar al presidenciable del Partido Republicano, José Antonio Kast, de ganar la primera vuelta del próximo 21 de noviembre. Esto, ante el avance del exdiputado UDI en las encuestas y el desmarque de algunos sectores del oficialismo, en desmedro de la carta de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, a quien le han pedido “moderar” su discurso para no perjudicar la unidad en la centroderecha. Desde el fin de semana que Sichel comenzó a enfatizar en las diferencias de contenidos programáticos con el candidato del Partido Republicano, relativos al cambio climático, el rol del Ministerio de la Mujer y temas de diversidad sexual. Además, de criticar el hecho de no haber participado en las primarias presidenciales. En entrevista con la primera edición de Radionálisis, el diputado y extimonel de Evópoli, Francisco Undurraga, evitó confirmar un eventual respaldo a Kast y sostuvo que “lo primero que hay que hacer es ir a la primera vuelta, ser coherentes con la promesa que nosotros mismos nos hicimos y señalando que quien resultase electo en las primarias iba a ser apoyado lealmente por toda la coalición”. En ese sentido, Undurraga afirmó que “desde ese punto de vista lo que tenemos que hacer, si bien es cierto que hoy los números no nos favorecen en nada, es trabajar por nuestro candidato. Si el candidato se hubiese llamado Joaquín Lavín y hubiera tenido estos números, indudablemente la UDI estaría reclamando lealtad al resto de la coalición, y si el candidato se hubiera llamado Ignacio Briones o Mario Desbordes, tanto Evópoli como Renovación Nacional estaría reclamando lealtad”. En tanto, su correligionario y candidato a senador, Luciano Cruz Coke, expresó que “entre una candidatura, cuyo eje es el Partido Comunista, que es la de Boric, y alguna que le pueda ganar como podría ser la de José Antonio Kast, no hay dónde perderse. Nosotros apoyaríamos, sin dudas, a Kast en segunda vuelta si es capaz de derrotar al PC y a Boric” y agregó “a mí no me gusta que finalmente exista esta disputa de codazos hacia el lado. Tenemos un enemigo al frente (…) y creo que todos los gestos que no contribuyan a la unidad de la derecha y centroderecha los dirigentes, los políticos quienes pertenecemos a un cierto mundo cultural de ideas, debemos rechazar con fuerza”. Una postura similar, pero con matices tuvo el diputado RN, Tomás Fuentes, quien de todos modos dijo estar seguro de que el candidato que pasará a segunda vuelta es Sebastiás Sichel. Asimismo, el parlamentario defendió la estrategia del exministro, expresando que “se producen incomodidades que son naturales y que no es malo que se dé en el debate porque obviamente hay diferencias en los programas, en los liderazgos. Entonces, yo no veo malo que se produzca una discusión en virtud de las diferencias que tiene Kast con Sichel”. Sin embargo, Fuentes dijo no compartir “las descalificaciones o los ataques gratuitos porque en definitiva hablan mal justamente de nuestros liderazgos, pero de las diferencias del proyecto encuentro que mientras más información exista arriba de la mesa, mejor van a tomar una decisión los chilenos”. En tanto, la UDI destacaron la necesidad de dejar a un lado las diferencias e instaron a ambos presidenciables de la derecha a transparentar un apoyo mutuo quienquiera que pase al balotaje. El diputado y vicepresidente gremialista, Gustavo Sanhueza, consideró que “obviamente existe mucha más cercanía entre José Antonio Kast y Sebastián Sichel que con otros candidatos. Entonces, lo que espero y que también es responsabilidad de los que somos parte de un partido político es cómo nosotros ayudamos a que exista un acuerdo previo de apoyo mutuo, en lugar de centrar la discusión en tratar de marcar la diferencia entre ambos”. Mientras el diputado Guillermo Ramírez manifestó que “nosotros durante décadas hemos conquistado libertades que hoy están en peligro. Si Gabriel Boric gana la presidencia de la República, muchas de las libertades que tenemos los chilenos las vamos a perder. Por eso he propuesto que hagamos una ‘unidad por la libertad’. Esto significa que ambos candidatos deben estar comprometidos a trabajar para que Boric no sea presidente”. En esa línea, el legislador comentó que esta medida implica transparentar que tanto Kast como Sichel se respaldarán en una eventual segunda vuelta, que en los debates puedan marcar sus diferencias, pero “sin golpes bajo la cintura”, y alcanzar un acuerdo para defender materias tales como la libertad de expresión, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, el orden público y el progreso económico. Por su parte, el presidente del PRI, Rodrigo Caramori, desestimó los rumores sobre una solicitud de reunión de la colectividad con la carta del Partido Republicano y afirmó que “nosotros estamos abocados a la candidatura presidencial de nuestro candidato que ganó en primarias legítimamente, que se llama Sebastián Sichel” y añadió que “en el caso hipotético que sea José Antonio Kast y Gabriel Boric quienes pasen a una segunda vuelta ¿Cree que el PRI se plegaría al candidato del Partido Comunista y de Guillermo Teillier? En absoluto (…) Ideas añejas y retrógradas como las que representan es lo peor que podría ocurrirle a nuestro país, al desarrollo y a la justicia social de todos los chilenos”.

