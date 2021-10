Rodolfo Saglimbeni es reelegido como director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile

Los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile decidieron ratificar al maestro Rodolfo Saglimbeni como director titular de este elenco, cargo que asumió en septiembre del año 2019. Así, a través de una votación marcada por una abrumadora mayoría, los integrantes del conjunto concluyeron extender la titularidad de la batuta, lo que permitirá que el director de origen venezolano e italiano continúe liderando el trabajo artístico y de programación por los siguientes tres años. Tras haber realizado diversas colaboraciones con la orquesta durante las últimas dos décadas y habiendo cumplido ya dos años como director de la Sinfónica Nacional, ha afianzado una estrecha relación con este conjunto, obteniendo notables resultados. “Sin duda que para mí es un honor estar al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. En estos periodos que hemos tenido de pandemia obviamente han sido tiempos diferentes, difíciles, sin embargo, hemos logrado importantes cotas artísticas dentro de lo que han sido los programas que hemos ofrecido”, expresó el maestro. “Reitero que por sobre todo es un privilegio dirigir una de las más importantes orquestas de Sudamérica, de gran valor artístico, de convicción, una gran familia”. Formado en la Real Academia de Música de Londres, ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, siendo galardonado con la Orden “Waraira Repano” de la Alcaldía de Caracas y la Orden “José Félix Ribas”. Asimismo, le fue adjudicado el título honorario ARAM (Associate of the Royal Academy of Music) por la Real Academia de Música de Londres. En 2014 fue nombrado por el Gobierno de Italia como “Caballero de la Orden de la Estrella de Italia”, por los logros adquiridos en el campo de las ciencias, las letras y las artes. Por su parte, el director del Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, CEAC, Diego Matte, valoró el trabajo que ha desarrollado Saglimbeni, sobre todo en un periodo marcado por numerosos contratiempos. “El maestro ha sido un soporte fundamental en estos dos años en que hemos debido enfrentar un escenario muy adverso, primero con el estallido social y luego con la pandemia. Él ha demostrado con creces su vasta experiencia y durante este tiempo como titular ha consolidado el trabajo con la orquesta, por lo que estamos muy contentos de seguir contando con él por un nuevo periodo”. Con amplia experiencia en la docencia, dirección y entrenamiento orquestal, el maestro es desde 1990 tutor del curso de verano de Canford (Inglaterra), y desde 1993 Co-director de este centro internacional de enseñanza. En 2013 asumió la dirección de la Facultad “George Hurst” de la Sherborne Summer School of Music en Inglaterra. Profesor en la Universidad Nacional Experimental de las Artes UNEARTES, tutor en “Fundamusical Simón Bolívar” y en la Escuela de Música del Mozarteum de Caracas, fue también Presidente de la Federación de Orquestas Sinfónicas Regionales y ha sido miembro de las Juntas y Consejos Directivos de importantes instituciones de su país. Por otra parte, el pasado 10 de octubre dirigió a la Orquesta Estable del Teatro Colón, con obras de Edward Elgar y Maurice Ravel.

