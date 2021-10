Cristina Girardi: “Este Gobierno no le ha hecho bien a la educación y a los procesos que se tienen que dar para mejorarla”

Este miércoles, la Cámara de Diputados y Diputadas rechazó el veto presidencial supresivo al boletín 11.780-04 que modifica la ley que “aprueba el estatuto de los profesionales de la educación en diversas materias de orden laboral” y, junto a esa determinación, los y las legisladoras aprobaron la insistencia del texto, alcanzando el quórum de 2/3 de los votos presentes en sala. Esta iniciativa, que fue despachada por el Congreso Nacional el pasado 9 de septiembre, busca hacerse cargo de tres aristas sustantivas: una referida a reformas sobre el Estatuto Docente, otra relativa a modificaciones en la Titularidad para los profesores, y una última que incorpora dos artículos transitorios asociados a la asignación por alumnos prioritarios y a la opción de elegir el resultado con mejor desempeño del portafolio para efectos del encasillamiento. No obstante, el proyecto no obtuvo el visto bueno del gobierno, razón por la cual en lugar de promulgar el texto como ley, ingresó el veto supresivo dirigido a las medidas que buscaban la consagración legal de las vacaciones de invierno, eliminar la causal de despido por malos resultados reiterados en la evaluación docente y eximir de evaluación a los profesores que estén ad portas de jubilar sin que eso repercuta en el acceso a los bonos post laboral y de incentivo al retiro. Del mismo modo el Ejecutivo buscó vetar la inclusión de los profesores que trabajan fuera de las aulas en la titularidad docente, la certificación del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) de las actividades que se realicen durante enero, y resolver la situación de los evaluados el año 2015. Reparos para la promulgación del proyecto que para la diputada del PPD e integrante de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y Diputadas, Cristina Girardi, vinieron a demostrar la agresividad injustificada que ha manifestado esta administración hacia los y las profesoras. Disposición que, a juicio de la legisladora, “ha dañado al país y a la educación en Chile”. “Este Gobierno no le ha hecho bien a la educación y a los procesos que se tienen que dar para mejorarla que, fundamentalmente, son a través del diálogo y la construcción colectiva con el mundo del profesorado”, afirmo. Para la legisladora, un ejemplo de esto es la resistencia del Ejecutivo a eliminar la causal de despido por la reiteración de malos resultados en la evaluación docente, en cuanto este proceso ha demostrado ser infructuoso y poco representativo de la realidad de las aulas. “La evaluación hoy día está tan desvirtuada, está tan desvinculada de esta idea de trayectoria, de avance, que claramente todo el mundo se desespera en la evaluación. Todo el mundo quiere aprobar la evaluación porque además está vinculada a un aumento salarial, o no, entonces creo que a la larga no cumple con el objetivo“. Ese efecto sancionador que deviene de una evaluación negativa no fomenta la formación del profesorado, consideró Girardi. “Tiene que ver con lo que le pasa a los niños con las notas, muchos niños copian para sacarse una buena nota pero el objetivo ya no es aprender y la nota deja de ser un medio benévolo dentro del proceso de aprendizaje al igual que la evaluación de los profes. No se genera una relación virtuosa entre la evaluación y el proceso de mejoramiento y aprendizaje“, sostuvo. La diputada agregó que al día de hoy se ha comprobado que la evaluación docente no es un buen indicador de la calidad en la educación, en el sentido de que “hay muchas denuncias que te las dicen los mismos profes sobre empresas que se dedican a hacer los portafolios. Tú tienes que pagar hoy día para tener una buena evaluación, o sea, no tiene ningún aporte. El Ministerio se llena la boca de que esto que nosotros rechazamos en el decreto atenta contra la calidad de la educación, pero eso no es entender que el actual proceso evaluativo no tienen ningún impacto sobre la calidad“. Otra arista que fue objeto de veto para el Gobierno es que el proyecto considerase solo las tres primeras semanas de enero para efectos de realizar capacitaciones. Una medida que iba en la línea de respetar el periodo de vacaciones de los profesores en atención al permanente agobio al que están sometidos, indicó la diputada. “Por lo general durante el periodo de vacaciones muchas veces a los profesores se les llama a capacitarse y esto lo hace el empleador cuando él quiere. Por ejemplo, lo puede hacer a finales de enero, a principios de febrero, o sea no hay ninguna regulación que te diga que tú estas de vacaciones. Lógicamente a ti te interesa capacitarte continuamente pero esto puede ocurrir en cualquier minuto que al empleador se le ocurra y eso es lo que nosotros intentamos regular”. El gallito que hizo el Mineduc al respecto radicaba en que el proyecto no permitía realizar las capacitaciones durante las vacaciones de invierno y que en enero no consideraban actividades de planificación del año escolar siguiente. Pero los reparos del gobierno, a juicio de Girardi, pudieron haberse canalizado por medio del veto aditivo. “La pregunta que yo le hice al Ejecutivo y se la hice al ministro en la comisión es ¿Por qué no había presentado en el veto eso? O sea, para resolver el problema que querían resolver, en vez de borrar hacer un voto aditivo, pero decidió no aportar, decidió omitir su propuesta sin permitir que la pudiéramos reflexionar en conjunto, entonces es como el perro del Hortelano, no come ni deja comer”. Uno de los elementos centrales de la iniciativa inmersa en el boletín 11.780-04 es que los profesores ad portas de jubilar no fueran sometidos al proceso de evaluación docente sin que aquello repercuta en la entrega de bonos, explicó la diputada. No obstante, la negativa del ejecutivo sobre este punto es una postura que raya en la crueldad, criticó considerando además el rezago de años que existe en la entrega del bono de incentivo al retiro. “Que a ti te evalúen cuando tienes 70 años para irte jubilado a mi me parece perverso, que se les exija eso para pagar el bono yo creo que ya es una perversión absolutamente inusitada. Es parte de esta visión de que el profe es siempre lo peor y lamentablemente la visión que tiene nuestro ejecutivo es esa, de que los profes son flojos, de que no quieren trabajar. Los profes hoy día son los que se están haciendo cargo de la educación de los niños y niñas de Chile, son ellos los que están pagando el internet porque el Estado no ha gastado un peso en el tema de conectividad”, reparó. Para efectos de viabilizar un piso de derechos garantizados, la parlamentaria hizo hincapié en la importancia de la titularidad docente, tanto para funcionarios que trabajen al interior del aula como para quienes se desempeñen afuera de ésta, en cuanto su actividad es igualmente gravitante para el funcionamiento del sistema educativo. “Hay muchos profesores que se desempeñan por ejemplo, en el tema de la convivencia, no es trabajo de aula, es trabajo con los otros profes pero que están también en la misma condición y que pasan también por diez años, quince años como contrata y no titular, entonces nosotros propusimos que aquellas funciones que desempeñan los profesores de manera permanente, por muchos años, que pasen a la titularidad porque son parte del sistema, del equipo de la comunidad educativa que lleva el proceso educativo y que finalmente son varios y no solo los que están dentro del aula”. Finalmente, para la legisladora esta discusión radica en la valoración que se tenga sobre la labor docente y el respeto hacia estos profesionales, no en las ideologías de izquierda o derecha. Por este motivo es que considera que el rechazo al veto presidencial fue tan transversal al interior de la Cámara contando con el respaldo del oficialismo. “Yo tengo mucho cariño y mucho respeto por Jaime Bellolio por ejemplo, que ellos votaron muchas veces a favor de temas que favorecían a los profes, el mismo diputado Bobadilla que es de la UDI y es bastante extremo en defender al gobierno en materia de los profes, él tiene una relación con los profes, conoce el mundo de los docentes y les tiene un profundo respeto, entonces no todos los de derecha actúan igual por lo tanto yo confío plenamente que el Senado va a hacer lo mismo que la Cámara de Diputados”, finalizó.

