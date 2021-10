Gonzalo Polanco y sistema tributario: “Acá no existe una tecla que se pueda apretar para aumentar la recaudación”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Gonzalo Polanco, se refirió a los dichos de Juan Sutil en cuanto a aumentar la carga impositiva y de cómo debería ser la reforma tributaria en el contexto actual. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, respecto de las palabras del presidente de la CPC, el economista señaló que “en primer lugar es necesario comprender el concepto de carga tributaria, porque muchas veces lo que se comparan son las tasas de impuesto. Por ejemplo, en las tasas a las empresas Chile tiene una tasa general del 27%, para las pequeñas empresas el 25 y que por motivos de la pandemia es del 10%, entonces se compara solo ese factor. Pero Chile tiene un sistema tributario que es bien especial, integrado, entonces, lo que resulta más razonable es comparar carga tributaria y la carga tributaria es cuánto pago yo de impuestos en relación a todo lo que yo recibo”. Siguiendo ese punto, el académico sostiene que “Chile, de acuerdo a las cifras de Clapes, tiene una carga tributaria neta de impuestos del 19,9% de Producto Interno Bruto. El promedio, la mediana de la OCDE ronda el 24% un poco superior, entonces, efectivamente tenemos una carga tributaria un poco inferior“. Al respecto, el experto tributario añade que “existe el argumento de que quizás no es el mejor momento de aumentar los impuestos y además, las reformas tributarias toman un tiempo. Las últimas reformas tributarias que hemos tenido han tardado más de un año en ser aprobadas, entonces, lo que sí podría ya comenzar a hacerse es planificar y lograr ciertos acuerdos de carácter técnico y los acuerdos carácter político para ver cuál es el futuro de nuestro sistema tributario”. Sobre la incertidumbre tributaria que ha cruzado el país durante los últimos años, el académico de la FEN señaló que “estas reformas tributarias frecuentes no son lo adecuado porque cada reforma tiene un costo de implementación no menor. El problema es la falta de consenso a nivel político porque entre quienes nos dedicamos al estudio de estos temas, si bien existen diferencias, éstas no son tan grandes“. En esa línea, Gonzalo Polanco recalca en que “a nivel político ha costado conseguir consensos y esto está relacionado con un problema que tienen nuestros ciclos políticos y es que tienen ciclos de vida muy cortos. Esto redunda en que no se dan los tiempos suficientes para poder tener un acuerdo transversal”. Respecto de la idea que cruza a algunas candidaturas presidenciales de aumentar los impuestos para dotar de mayor robustez al Estado, el académico afirmó que “existe un consenso en torno a la necesidad de recaudar más. Sí debemos considerar que acá no existen balas de plata o una tecla que se pueda apretar para aumentar la recaudación, esto debería ser un cúmulo de medidas y cada una de esas medidas tiene costos“. Por lo mismo, el académico afirma que “hay que reconocer la esencial complejidad del tema para poder enfrentarlo de forma adecuada. Lo peor que nos puede pasar es enfrentarlo de forma voluntarista y pensar que con solo apretar una tecla se aumentará la recaudación”. El académico de la Universidad de Chile también se refirió al carácter negativo con que se enfrenta el tema tributario, en esa línea, Gonzalo Polanco sostuvo que “los chilenos y los habitantes de este país debemos tomar conciencia de que el pago de los impuestos es una obligación que no solamente la cumplo porque me van a caer sanciones, sino porque es esencial para vivir en un país con tranquilidad”. Al respecto, el economista añade que “el contrargumento es que en los países europeos el Estado provee bienes y servicios de muy buena calidad y eso no sucede lo mismo en Chile y ahí uno se pregunta de qué forma podemos mejorar la acción del Estado al respecto. Nosotros deberíamos plantearnos como objetivo país enseñar a los niños desde su educación básica la importancia del pago de los impuestos y hacia donde van”.

