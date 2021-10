e9a7e0008c

Nacional Boric por propuestas de Kast: "Que la gente juzgue si es extremo o no" El abanderado de Apruebo Dignidad rechazó las críticas de su contendor del Frente Social Cristiano quien subraya la alianza que mantiene con el Partido Comunista. El diputado se reunió con la presidenta del Colegio Médico donde se comprometió a ampliar el sistema nacional de salud. Diario Uchile Viernes 29 de octubre 2021 16:47 hrs.

El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, salió al paso de las críticas y señalamientos de su contendor en la próxima elección por el Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, luego que insistiera en una supuesta sumisión a los dictados del Partido Comunista. Al respecto, Boric indicó que se trata de acusaciones que no tienen fundamento, por lo que llamó a confrontar ideas más que hacer caricaturas de la realidad. En ese sentido hizo un llamado a la gente a mirar las propuestas de ambas candidaturas y evaluar cuáles son las que están por buscar soluciones a los problemas del país y en especial a las que quedaron al desnudo a raíz del estallido social. “Invito al pueblo de Chile a calificar propuestas como perseguir a gente por tener ideas de izquierda en América Latina que es parte del programa del señor Kast. Invito a la gente a evaluar qué es lo que significa el otorgarle facultades discrecionales al Presidente de la República para en un Estado de Excepción detener gente en lugares no destinados a aquello. Invito a la gente a cuestionarse si es que efectivamente la crisis climática es una realidad o no, cosa que el candidato Kast hoy día pone en duda. Invito a la gente a cuestionarse si es que cerrar el Ministerio de la Mujer es la manera de avanzar hacia una mayor igualdad de género. Que la gente juzgue si eso es extremo o no es extremo”, indicó la carta presidencial. Respecto de las críticas surgidas desde otra de las candidaturas, esta vez de la senadora Yasna Provoste respecto de su relación con el PC, Boric recordó que los comunistas fueron “parte de la segunda administración de Michelle Bachelet, creo que fue un partido leal, responsable, que se leyó el programa, a diferencia de lo que señaló el entonces presidente de la Democracia Cristiana que fue quizá la oposición más grande que tuvo al interior del mismo Gobierno la Presidenta Bachelet en el segundo Gobierno y yo confío plenamente que esa va a ser la actitud que van a tener con nosotros”. Pero a pesar de las diferencias, el representante del Frente Amplio adelantó que en un eventual balotaje con José Antonio Kast, “uno debe tener la apertura para dialogar con todos los que estén dispuestos a ello. La política es diálogo, yo insisto en eso. En la eventualidad de pasar a una segunda vuelta, más aún en un escenario como el que ustedes describen, hay que estar abiertos a conversar. Yo jamás me voy a negar a una conversación”. Plan Nacional de Salud y fortalecimiento de la Salud Primaria Durante la jornada, Gabriel Boric se reunió con la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien reconoció su cercanía con varios de los integrantes del comando del abanderado de Apruebo Dignidad. Sin embargo, la doctora sostuvo que es necesario “ampliar la mirada” para mejorar las condiciones que tiene hoy la salud pública en nuestro país.

“Necesitamos avanzar hacia un sistema nacional de salud. Necesitamos mancomunar las cotizaciones y dejar atrás las Isapres como seguros del primer piso. Necesitamos avanzar hacia una atención primaria universal que llegue a todos los territorios de nuestro país. Necesitamos una salud con dignidad que permita que todos y todas, sin diferencia de la capacidad de pago tenga acceso a una salud digna y de calidad”, enumeró la especialista. Siches agregó que “hemos conversado con el candidato que esta es una agenda que no solo puede representar a su sector. Y tal como lo hemos hecho en todos los encuentros presidenciales, esperamos que esta agenda sea transversal y le hemos pedido al candidato ampliar la mirada si es que él es presidente de Chile e invitar a todas las manos desde el sector salud que están disponibles para construir este proyecto”. Por otra parte, la presidenta del Colmed destacó algunos elementos del programa de Boric. “También hemos visto en su programa la relevancia de los territorios, de las regiones como también de una clara agenda feminista que personalmente me representa y me enorgullece. Es muy esperanzador saber que este programa de Gobierno puede seguir avanzando en Chile”, subrayó. Por su parte, Boric comentó que “tenemos acuerdo con la mesa nacional del Colegio Médico en la columna vertebral. Queremos avanzar hacia un sistema nacional de salud. Queremos fortalecer, por cierto, la atención de la salud primaria, mejorar su infraestructura y su dotación. Nos interesa relevar la importancia de la salud mental. Creemos que es tremendamente importante la perspectiva feminista que se tiene que adosar también al sistema nacional de salud”. Si bien reconoció que estos cambios pueden generar profundas diferencias por los intereses que están en juego, sostuvo que “la manera de vencer la resistencia no es con la imposición sino con diálogo”.

