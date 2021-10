Fabián Duarte por programa de Gabriel Boric: “Lo que rescato es que haya juntado al mundo académico con el político en tiempos donde ser tecnócrata es mal visto”

El economista de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile valoró el gesto político del candidato de Apruebo Dignidad, tras la presentación del Consejo Académico Económico en el que participan figuras ligadas a la ex Concertación.

En un contexto que podría interpretarse como un gesto al centro político, a solo días de la primera vuelta presidencial, el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, presentó a su Consejo Académico Económico Asesor, cuya labor principal será la de aportar una “mirada externa” en relación a las propuestas elaboradas desde el comando, con foco en la generación de empleo y desarrollo económico. Entre sus integrantes, llamó la atención especialmente la participación del académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y ex jefe programático de la candidatura de la socialista Paula Narváez, Daniel Hojman. Además, de los también académicos de la FEN, Dante Contreras y Fabián Duarte, quienes están vinculados a la ex Concertación. Según comentó Gabriel Boric “este es un primer paso que damos para volver a vincular en el debate a la academia con la política”, añadiendo que se “requiere un amplio diálogo y por lo tanto tenemos que hacer todos los esfuerzos por vincular los diferentes mundos que tienen propuestas al respecto, que comparten las convicciones que tenemos y hemos manifestado a lo largo de la campaña”. Asimismo, expresó que “nos interesa hacer políticas públicas basadas en la experiencia y aprender tanto de los errores y aciertos de quienes estuvieron antes que nosotros”. De esta forma, el consejo mantendrá reuniones periódicas con el candidato y con su equipo económico, que será coordinado por la asesora Claudia Sanhueza, con el fin de caracterizar los desafíos en estas materias del próximo período presidencial. En conversación con Radio Universidad de Chile, el economista Fabián Duarte valoró este hecho, destacando que “Gabriel es una persona que le gusta escuchar, entiende que hay otros puntos de vista, no impone sus ideas. Es alguien que uno esperaría que hiciera este tipo de gestos y no solo porque nosotros tenemos algún cierto pasado con la ex Concertación”. Duarte- quien fue miembro del equipo programático del ex presidenciable del Partido Radical, Carlos Maldonado- expresó que “lo que rescato es que haya hecho este link, juntar al mundo académico con el mundo político, sobre todo en estos tiempos donde pareciera que la evidencia no es tan relevante y nos hemos volcado a un mundo donde ser tecnócrata o alguien que trabaja en la academia es mal visto”. Además, explicó que su decisión de integrar el Consejo Académico se debe a una mayor cercanía con la visión de desarrollo económico y de bienestar planteado la carta de Apruebo Dignidad. “De no solo tener una mirada de mercado, que es importante, sino que también cómo construimos una sociedad donde las personas se sientan bien. Entonces, esa mirada de desarrollo que tiene Gabriel es un poquito distinta de la que tiene la candidata Yasna Provoste”, señaló. En ese sentido, el economista se refirió a las propuestas del abanderado como más progresistas y que “además tiene un componente que es muy relevante, que es que tiene un grupo de personas joven, más novedosa, que tiene energía y experiencia, que ha trabajado en la ex Concertación. Pero se necesita esta renovación real de la política y creo que Gabriel ha mostrado esa característica”. Entre las medidas económicas contempladas en el programa de Gabriel Boric está el aumento del ritmo de la recaudación de la reforma tributaria de un 4% al 6% del PIB al término de su mandato, el que se acordó luego que el Frente Amplio zanjara tensiones con el Partido Comunista, puesto que este último estimaba que la propuesta original de Gabriel Boric no era suficiente para cumplir a cabalidad su ambicioso programa, según detalló el medio Ex Ante”. Al respecto, Fabián Duarte consideró que la iniciativa “es realista, sobre todo de la manera en que se está pensando. No es una medida de shock o instantánea, sino que se va a ir gestionando en el futuro gobierno de Gabriel. Entonces, no es una medida que digamos ‘es una locura’, en otros países se hace lo mismo y obviamente, dadas las circunstancias en cuales estamos, con gasto e inflación importantes, se necesitan recursos para reactivar la economía, ir en la ayuda de la educación, cosas que tienen que ver con los efectos negativos que ha tenido la pandemia”. Mientras en materia laboral, en la que algunos sectores productivos han criticado la implementación de una eventual rebaja de la jornada a 40 horas semanales- y que también plantea el candidato en su programa- Duarte señaló que, si bien en el contexto de la pandemia se requiere atender a otras consideraciones, “eso no significa que la planificación de mediano y largo plazo no sigan siendo los planes que tiene pensado en materia de trabajo”. “Los países se mueven en esta dirección, donde el tiempo libre, de descanso es importante para los trabajadores y la productividad tiene que crecer. Pero eso no significa que sea inconsistente con el hecho de que la jornada laboral deba bajarse; sin perjuicio de eso, hay que atender a las situaciones de corto plazo y Gabriel y el grupo interno lo tienen bastante claro. La reactivación de la economía, del trabajo femenino, la salud mental, son temas que van a venir”.

