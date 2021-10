Sebastián Sichel: “Si la Derecha vuelve a caer en la tentación de solo ser la resistencia, este país no solo será ingobernable, sino que no vivirá nunca más en paz”

El candidato de Chile Podemos Más abordó la que ha sido su semana más complicada de la carrera presidencial e hizo un llamado a no abandonar los avances de la centroderecha en materias como igualdad de genero y derechos humanos.

En conversación con el diario El Mercurio, el candidato presidencial de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se refirió a la dura semana en materia electoral que le tocó enfrentar y analizó el escenario político al interior de la centro derecha. El exministro del gobierno de Sebastián Piñera, afirmó que “hay ciertas tentaciones caudillistas o populistas que van trayendo hacia atrás la historia de la centroderecha”. En esa línea, Sebastián Sichel añadió que “la obligación moral de la centroderecha en Chile es ser una mayoría electoral no solo transitoria, sino que permanente que detenga el crecimiento de la izquierda, lo que requiere interpretar una sociedad compleja y construir una coalición que tenga esas complejidades”. Respecto de la candidatura de José Antonio Kast y del descuelgue de algunos dirigentes oficialistas hacia dicha alternativa, Sebastián Sichel afirmó que “la centroderecha había logrado avanzar en tolerar sus diferencias, abandonar esa derecha de los 90 que se peleaba todos los días. Siento que volvimos a esas viejas prácticas antes de potenciar lo que logramos en la primaria: un proyecto mayoritario y unitario”. El candidato de Chile Podemos Más agregó que “insisto en que no es la centroderecha en sí, sino que los que están cayendo en la tentación del resultado electoral de corto plazo con la derecha antigua, es que están haciendo perder la credibilidad que se había ganado en cuanto a la protección de los derechos humanos, en la valoración de la diversidad, en la tolerancia con las distintas orientaciones sexuales”. Respecto de su relacion actual con la UDI, el expresidente de BancoEstado sostuvo que “las relaciones no están quebradas, lo que pasa es que siento que tiene que haber definiciones y por eso dije que los dejaba en libertad de acción, no solo a los militantes. Siento que lo que no puede pasar es tener dos candidatos al mismo tiempo, es muy raro”. Sebastián Sichel recalcó además que nunca ha pensado abandonar la carrera presidencial y también aseguró que su futuro político está en Chile Podemos Más, incluso en el caso de no pasar a la segunda vuelta. “Mi futuro está en Chile Podemos Más. Lo que pasa es que le tengo terror a la tentación de los retrocesos de 40 años, que todo lo que habíamos ganado de credibilidad, defender libertades civiles, nivelar la cancha hacia arriba a sectores discriminados, de compromiso con los derechos humanos, se pierda”. Respecto de cómo proyecta la votación del próximo 21 de noviembre, Sebastián Sichel aseguró que “hay que entender que aquí hay cuatro candidaturas que tienen posibilidades de pasar a segunda vuelta” y en esa línea agregó que “yo creo que tenemos las mismas posibilidades que los otros tres candidatos (Boric, Kast y Provoste)“. Finalmente, respecto de los méritos de la candidatura de José Antonio Kast, Sebastián Sichel señaló que “lo que ha logrado Kast es consolidar la votación en la antigua derecha, y que además le ha pasado una cosa bien trágica, que es como volver a menos del tercio”. Al respecto, Sichel señaló que “nosotros tenemos que ganarles a Gabriel Boric y a Yasna Provoste(…). Si la Derecha vuelve a caer en la tentación de solo ser la resistencia, este país no solo será ingobernable, sino que no vivirá nunca más en paz“. Foto principal: Facebook Sichel Presidente.

