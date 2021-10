2d15debc89

Nacional Diputados critican postergación de proyecto de cuarto retiro Presidenta del Senado, Ximena Rincón, explicó que no han llegado los informes de la comisión de Constitución para ingresarlos a la tabla de la Sala. Diputado Iván Fuentes indicó que de mantenerse esta decisión, la iniciativa quedaría postergada para después de las elecciones. Diario Uchile Domingo 31 de octubre 2021 13:39 hrs.

El retraso en la entrega del informe del proyecto de cuarto retiro y el de indulto de presos del estallido social, es el motivo que esgrimió la presidenta del Senado, Ximena Rincón, para no incluir en la tabla de votaciones de la Sala ambas iniciativas. La decisión fue rechazada por el presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Marcos Ilabaca, quien sostuvo que habló con la senadora Ricón para que revierta el acuerdo de los comités del Senado y coloque en discusión la iniciativa del cuarto retiro. “Sé que la próxima semana es muy complicado que el Senado lo pueda ver producto de algunos problemas internos, pero he conversado con la presidenta del Senado pidiéndole y haciéndole ver lo que día a día gente de toda la Región de Los Ríos y de todo el país me manifiestan con mucha fuerza: ojalá sea puesto en tabla prontamente y sea votado rápidamente porque la gente no puede seguir esperando”, indicó. Más enfático fue el diputado Iván Flores, quien indicó que la decisión demuestra que hay varios senadores que no están a favor de aprobar la idea de un nuevo retiro de fondos de pensiones. “Decir que no se va a votar el cuarto retiro esta semana es sencillamente chutearlo para después de las elecciones. Porque digamos las cosas como las pensamos: si no se vota esta semana, la próxima semana toca la ley de presupuesto que tiene plazos súper perentorios y después viene la distrital con las elecciones por encima”, indicó Flores. “Si el Senado no quiere votar la próxima semana digámosle que entonces pareciera de que hay muchos que tienen dudas de votarlo a favor”, agregó el legislador DC. En tanto, el senador Carlos Bianchi señaló que “quiero manifestar mi repudio, la vergüenza que siento por el acuerdo que ha tomado el Senado a través de los comités políticos. No soy parte de ese acuerdo, no acepto ese acuerdo, repudio ese acuerdo donde se ha postergado para el día 8 de noviembre la votación del cuarto retiro del 10 por ciento de las AFP, o el segundo de rentas vitalicias. Esto es no estar viendo la realidad, el temor que por un lado siente la gente de estar perdiendo sus dineros como se ha ido perdiendo a través de las distintas letras de los fondos, es no entender la urgencia y la necesidad de las personas”. Este martes se espera una nueva reunión de los comités parlamentarios para determinar una fecha para la votación de este proyecto.

