a4426f4f3d

887e79e8fb

Nacional Alfonso Coke por consulta ciudadana en la Araucanía: “Yo creo que van a pasar años para que podamos apaciguar el tema que estamos viviendo en la región” El alcalde de Cunco y presidente de la AMRA defendió la realización del proceso para incidir en una eventual ampliación del estado de excepción en la zona, aunque reconoció que la medida no es suficiente para resolver la profundidad del conflicto. Natalia Palma Martes 2 de noviembre 2021 16:50 hrs. Me Gusta Compartir Presidente Piñera pide al Parlamento extender el estado de excepción en la macrozona sur

Para el próximo 5, 6 y 7 de noviembre está fijada la consulta ciudadana que realizará la Gobernación de la Araucanía para que la población se pronuncie respecto a si creen necesario o no extender nuevamente el estado de excepción en la zona. La votación- de carácter no vinculante- se desarrollará de manera online a través de la página web consultaaraucania.cl y podrán participar todas aquellas personas que vivan en las 32 comunas de la región y se encuentren inscritas en el padrón del Servicio Electoral. En tanto, el proceso será supervisado por una junta electoral conformada por el gobernador, la AMRA y alcaldes representantes de asociaciones territoriales, como la Zona Lacustre, Nahuelbuta, Costa Araucanía y Malleco Norte. De todos modos, será el Congreso Nacional el que defina la continuidad de la medida- vigente desde el pasado 13 de octubre– puesto que ya fue prorrogada por el Presidente Sebastián Piñera hasta el próximo 11 de noviembre. Durante la inauguración de un nuevo laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones, el mandatario expresó “quiero pedirles respetuosamente al Congreso que apruebe con urgencia la extensión de este estado de excepción en las provincias de Biobío y Arauco (Biobío) y en las provincias de Malleco y Cautín (la Araucanía), y que además apruebe con urgencia leyes que son indispensables y extraordinariamente necesarias, como la ley que permite un mejor control de armas (…) y las leyes que nos permiten mejores herramientas para luchar contra el crimen organizado, el terrorismo, narcotráfico y el robo de madera”. Además, pidió a los chilenos a condenar siempre “sin ninguna duda ni ambigüedad” la violencia “venga de donde venga” y a rechazar a quienes “validan, amparan, justifican o promueven” estas acciones. El alcalde de Cunco y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, Alfonso Coke, defendió la ampliación del estado de excepción, aunque reconoció que esta no puede resolver la profundidad del conflicto. En ese sentido, Coke expresó que “siempre lo he dicho, no estamos en guerra, pero sí que hay delincuencia y mucha inseguridad para los vecinos. Queremos diálogo, formar comisiones. Esto no se hace en 15 días o en un mes, yo creo que van a pasar años para que podamos apaciguar el tema que estamos viviendo en la Araucanía, que es complejo. Pero aquí no podemos dejar a las policías solas, somos parte todos de buscar que haya armonía y paz en la región”. Asimismo, dijo esperar que al menos el 10% del padrón electoral (aproximadamente unas 90 mil personas) participe del proceso. El alcalde de Temuco, Roberto Neira, expresó sus dudas y manifestó que “nosotros como municipalidad estamos siempre por fortalecer la democracia y la participación ciudadana, pero lo que no nos parece en esta consulta en particular el poco tiempo con cual se está llamando, no tenemos claro la metodología que se está utilizando y lo que no puede pasar es que esté midiendo estados de ánimo y no la opinión concreta de las respuestas que pueda dar la ciudadanía a una pregunta”. Por eso, Neira consideró que “tendríamos que habernos asesorado por una universidad, que haya dicho concretamente cuál es la metodología y la ciencia con la cual se tiene que hacer una medición cuantitativa. Estamos por el diálogo, por consultarle a la ciudadanía, pero de una forma muy responsable y metodológicamente clara”. En tanto, el presidente de la Corporación de profesionales mapuche Enama, Hugo Alcamán, se mostró de acuerdo con la consulta, pero dijo que el estado de excepción solo atiende a una de las tres aristas del conflicto en la Araucanía. En esa línea, Alcamán señaló que “está la violencia política, la de los delincuentes y la de la dirigencia que está tomando y marcando campo por falta de respuestas de la Conadi. Entonces, acá con estos patrullajes y la participación de las Fuerzas Armadas solamente se está enfrentando a la delincuencia” y agregó que “la consulta en sí está bien, pero no va a ser suficiente para resolver el problema si no enfrentan esos tres tipos de violencia al mismo tiempo”. En cuanto a sus expectativas respecto a dar una salida al conflicto, el dirigente comentó que “ya no le creemos al Estado, desde el retorno a la democracia en estos 31 años no hemos avanzado nada, no han cumplido las promesas (…) Entonces, no hay credibilidad, no hay confianza y eso es un asunto gravísimo. Por lo tanto, nuestra esperanza está en la Convención Constituyente y digan lo que digan los candidatos presidenciales son irrelevantes”.

Para el próximo 5, 6 y 7 de noviembre está fijada la consulta ciudadana que realizará la Gobernación de la Araucanía para que la población se pronuncie respecto a si creen necesario o no extender nuevamente el estado de excepción en la zona. La votación- de carácter no vinculante- se desarrollará de manera online a través de la página web consultaaraucania.cl y podrán participar todas aquellas personas que vivan en las 32 comunas de la región y se encuentren inscritas en el padrón del Servicio Electoral. En tanto, el proceso será supervisado por una junta electoral conformada por el gobernador, la AMRA y alcaldes representantes de asociaciones territoriales, como la Zona Lacustre, Nahuelbuta, Costa Araucanía y Malleco Norte. De todos modos, será el Congreso Nacional el que defina la continuidad de la medida- vigente desde el pasado 13 de octubre– puesto que ya fue prorrogada por el Presidente Sebastián Piñera hasta el próximo 11 de noviembre. Durante la inauguración de un nuevo laboratorio de criminalística de la Policía de Investigaciones, el mandatario expresó “quiero pedirles respetuosamente al Congreso que apruebe con urgencia la extensión de este estado de excepción en las provincias de Biobío y Arauco (Biobío) y en las provincias de Malleco y Cautín (la Araucanía), y que además apruebe con urgencia leyes que son indispensables y extraordinariamente necesarias, como la ley que permite un mejor control de armas (…) y las leyes que nos permiten mejores herramientas para luchar contra el crimen organizado, el terrorismo, narcotráfico y el robo de madera”. Además, pidió a los chilenos a condenar siempre “sin ninguna duda ni ambigüedad” la violencia “venga de donde venga” y a rechazar a quienes “validan, amparan, justifican o promueven” estas acciones. El alcalde de Cunco y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Araucanía, Alfonso Coke, defendió la ampliación del estado de excepción, aunque reconoció que esta no puede resolver la profundidad del conflicto. En ese sentido, Coke expresó que “siempre lo he dicho, no estamos en guerra, pero sí que hay delincuencia y mucha inseguridad para los vecinos. Queremos diálogo, formar comisiones. Esto no se hace en 15 días o en un mes, yo creo que van a pasar años para que podamos apaciguar el tema que estamos viviendo en la Araucanía, que es complejo. Pero aquí no podemos dejar a las policías solas, somos parte todos de buscar que haya armonía y paz en la región”. Asimismo, dijo esperar que al menos el 10% del padrón electoral (aproximadamente unas 90 mil personas) participe del proceso. El alcalde de Temuco, Roberto Neira, expresó sus dudas y manifestó que “nosotros como municipalidad estamos siempre por fortalecer la democracia y la participación ciudadana, pero lo que no nos parece en esta consulta en particular el poco tiempo con cual se está llamando, no tenemos claro la metodología que se está utilizando y lo que no puede pasar es que esté midiendo estados de ánimo y no la opinión concreta de las respuestas que pueda dar la ciudadanía a una pregunta”. Por eso, Neira consideró que “tendríamos que habernos asesorado por una universidad, que haya dicho concretamente cuál es la metodología y la ciencia con la cual se tiene que hacer una medición cuantitativa. Estamos por el diálogo, por consultarle a la ciudadanía, pero de una forma muy responsable y metodológicamente clara”. En tanto, el presidente de la Corporación de profesionales mapuche Enama, Hugo Alcamán, se mostró de acuerdo con la consulta, pero dijo que el estado de excepción solo atiende a una de las tres aristas del conflicto en la Araucanía. En esa línea, Alcamán señaló que “está la violencia política, la de los delincuentes y la de la dirigencia que está tomando y marcando campo por falta de respuestas de la Conadi. Entonces, acá con estos patrullajes y la participación de las Fuerzas Armadas solamente se está enfrentando a la delincuencia” y agregó que “la consulta en sí está bien, pero no va a ser suficiente para resolver el problema si no enfrentan esos tres tipos de violencia al mismo tiempo”. En cuanto a sus expectativas respecto a dar una salida al conflicto, el dirigente comentó que “ya no le creemos al Estado, desde el retorno a la democracia en estos 31 años no hemos avanzado nada, no han cumplido las promesas (…) Entonces, no hay credibilidad, no hay confianza y eso es un asunto gravísimo. Por lo tanto, nuestra esperanza está en la Convención Constituyente y digan lo que digan los candidatos presidenciales son irrelevantes”.