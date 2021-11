Cuarto retiro sigue en la indefinición: Comité Parlamentario del Senado no llegó a acuerdo para poner en tabla el proyecto de ley

Tras la aprobación del texto en la Comisión de Constitución del Senado por una votación de tres votos a favor y dos en contra el pasado 26 de octubre, la iniciativa quedó en manos del Comité Parlamentario de la Cámara Alta para efectos de definir una fecha para la votación en general del proyecto de ley en el hemiciclo del Senado. Una decisión que se esperaba se diera a conocer durante hoy, sin embargo, la discusión que inició a las 15.15 horas de este martes, no concluyó con un acuerdo sobre poner en tabla la iniciativa que habilita la sustracción de los fondos previsionales, por lo que no despeja la incertidumbre sobre si el cuarto retiro será tramitado previo a los comicios del 21 de noviembre. Al respecto la presidenta del Senado, Ximena Rincón, señaló que “no se ha logrado construir acuerdo sobre los temas pendientes y mañana como Mesa vamos a hacer una propuesta en reunión de Comité para la votación de la próxima semana. Vamos a proponer como Mesa la votación del cuarto retiro el día martes (nueve de noviembre)“, aseguró. Según consignó Radio Biobío la falta de consenso radica en que los legisladores no han logrado definir el orden entre el proyecto del cuarto retiro y el de indulto para los presos y presas del estallido social. Una situación que provocó la molestia del senador Carlos Bianchi quien consideró que la derecha está utilizando la iniciativa del indulto como “moneda de cambio”. “Tiene un especial entusiasmo en colocar indulto y lo está colocando para poder torpedear el cuarto retiro”, criticó. Por su parte el senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, sostuvo que la mesa recogerá las opiniones que se barajaron esta tarde en una nueva propuesta. Una de las alternativas que se mencionó consiste en que las indicaciones sean revisadas en sala “y simplemente los reenvíe a las comisiones para verlos no solamente en general, sino también en particular”, indicó el legislador. Una mañana tensa Previo a la reunión que se esperaba fuera decisiva sobre el proyecto del ley que habilita el cuarto retiro, los senadores Alfonso de Urresti y Pedro Araya instaron dar celeridad a la medida con el objeto de que sea votada dentro de esta semana. Por su lado el senador independiente y presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta arguyó que “no hay ninguna excusa para que el Senado siga dilatando la votación” y que por lo demás “el país necesita saber qué senadores y senadoras están a favor de avanzar en la iniciativa y quienes están en contra”. En ese sentido el legislador apuntó a que la indefinición del Senado solo provoca incertidumbre en la ciudadanía y en la economía. Respecto al plazo para el ingreso de indicaciones, Araya reparó en que el período debe ser acotado con tal de que “la Comisión de Constitución pueda abocarse a estudiar este tema”. “Porque probablemente las modificaciones del Senado, si no son ratificadas por la Cámara, van a terminar en una comisión mixta y eso significa que el retiro podría estar despachándose, en caso de ser ley a fines de noviembre, primera semana de diciembre”, proyectó. En esa línea, de Urresti hizo hincapié en la necesidad de llegar a un acuerdo sobre legislar para luego ingresar las indicaciones al texto toda vez que es un derecho del que gozan los legisladores, recordó. “Espero que sea el día de mañana, el día miércoles tres (la votación en general del cuarto retiro). Si es el nueve bienvenido, si hay acuerdo, si se va a votar, si vamos a tener los votos pero lo importante es que no existan excusas, que no existan dilaciones, que la mesa del Senado ejerza su derecho, ejerza su tuición y tengamos de cara a la comunidad esa votación”, afirmó. Asimismo aseguró que el texto cuenta con respaldos oficialistas para efectos de su aprobación: “En general hay por lo menos tres votos del oficialismo que van a estar comprometidos (…) Ustedes han visto quienes han votado favorablemente el primer, el segundo y el tercer retiro, no me cabe duda que van a tener el voto favorable en general. Eso es lo que buscamos y eso es lo que queremos”, manifestó. Consultado por algunos descuelgues dentro del partido socialista sobre la idea de legislar el proyecto, en específico sobre el senador Carlos Montes quien manifestó su absoluto rechazo al cuarto retiro en una carta enviada a los dirigentes sociales presentes en su circunscripción, De Urresti aseguró que al interior de la tienda política se están realizando reuniones de bancada todos los días con la finalidad de conseguir el respaldo unánime al proyecto. Y es que el cuarto retiro ha agudizado las visiones encontradas tanto en el oficialismo como en la oposición. Conocida ha sido la postura de la senadora Carolina Goic quien descartó tempranamente una afirmativa al retiro de los fondos previsionales, manteniendo su posición incluso luego de sostener una reunión con la timonel de la Democracia Cristiana, Carmen Frei, quien pretendía que la legisladora reconsiderase su voto. En tanto, las posturas díscolas de Chile Podemos Más las representa el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón quien ya dijo que votará a favor de la idea de legislar. Hoy mediante su cuenta de Twitter el parlamentario llamó a la presidenta del Senado y al Comité Parlamentario a fijar la votación del cuarto retiro previo a las elecciones del domingo 21 de noviembre, en cuanto “postergarla hará que la gente crea que estamos respondiendo a alguna presión de las AFP o que queremos cambiar el voto después del 21 de noviembre“, consideró. Desde el mismo partido, la senadora Marcela Sabat declaró encontrarse en reflexión de voto. Si bien la parlamentaria considera que este es un mal proyecto, “podría acceder a que en las indicaciones que se estén redactando pudiéramos tener un acuerdo”, deslizó. Rincón bajo cuestionamiento La mañana de este martes la presidenta del Senado, Ximena Rincón, se refirió al proyecto de ley esperando que la fecha de la votación en general se zanjara durante esta jornada. Consultada por la iniciativa del diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, sobre hacer firmar ante notario a los senadores para transparentar a la ciudadanía los votos, Rincón criticó la presión ejercida por el senador oficialista asegurando que “jugar con este tipo de emplazamientos denigra y degrada la política“. Sobre la fecha tentativa de la votación del cuarto retiro, agregó que “va a depender del acuerdo de los comités. Yo no tengo problema con que se vote antes de la elección, creo que además sería bueno y sano pero no depende de mi”. Una apreciación que fue objetada por el senador de Urresti dado que a su juicio, la presidencia del Senado puede hacer más para lograr la tramitación del proyecto ejerciendo la autoridad que reviste. “Yo creo que cuando uno es presidente del Senado, uno ejerce su autoridad, por eso ella es la líder y la presidenta de esta institución. Cuando uno tiene ese cargo tiene que ejercer ese cargo, tiene ejercer esa autoridad. Yo creo que puede hacer más para lograr este cuarto retiro“, consideró. Más severa ha sido la senadora del PPD, Loreto Carvajal, quien apuntó la responsabilidad de la dilación del proyecto a Rincón en la medida que “es la que dirige, la que de cierta manera proyecta y compone o construye las tablas de discusión”. Frente a la pasividad de la presidenta del Senado la parlamentaria se encuentra incluso barajando el requerir la censura de la mesa. “Una de las facultades que tenemos los senadores y a propósito de la censura donde debo tener el acuerdo de los comités, está justamente aquella. Yo lo he hablado con algunos integrantes de mi Comité y obviamente si eso consigue el apoyo, y es lo que discutiremos, por supuesto que voy a actuar en consecuencia. Yo creo que es súper necesario que los chilenos y chilenas hoy día tengan respuestas claras y precisas respecto a un proyecto que lleva más de un mes en el Senado, sobre si esto se va a discutir o no”. “Lo que se dicen en este contexto es que se quiere llegar a tener un acuerdo respecto a las indicaciones, eso veámoslo y que se discuta como corresponde de cara al país pero no de antemano evitar una discusión que hoy día pone sobre la mesa una demanda legítima, una demanda ciudadana y social como lo es el cuarto retiro el cual el Senado está obligado a dar respuesta”, agregó Carvajal. Cabe señalar que Ximena Rincón ha expresado a título personal que si la iniciativa no tiene correcciones, no contará con su respaldo, marcando una diferencia sustancial con la abanderada de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, quien busca cuadrar al conglomerado para dar el visto bueno al proyecto sin el ingreso de indicaciones, como las relativas a incorporar el pago de impuestos a los retiros más altos, disminuir el tope de la sustracción o excluir el segundo retiro de rentas vitalicias. Consultada por esta colisión de ideas dentro de la Democracia Cristiana, la parlamentaria del PPD sostuvo que si bien no se puede hacer cargo de los fundamentos que cada parlamentaria tiene para tomar una postura determinada, manifestó que “lo que sí a veces cuesta comprender es que si somos un colectivo político que suscribimos con fuerza la candidatura de Yasna Provoste, debemos también actuar en consecuencia. Probablemente hay razones de alguna u otra forma pero lo que no creo legítimo es, de cierta manera, no exponer claramente o no discutir claramente respecto a lo que al Senado le corresponde y evadir una discusión que también tiene una connotación política”.

