Gremios solidarizan con familiares de presos del estallido en huelga de hambre

Los presidentes del Colegio de Profesores y de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Carlos Díaz y José Pérez Debelli, respectivamente, solidarizaron con los familiares de los jóvenes detenidos luego del estallido social y que están en huelga de hambre reclamando que se vote el proyecto de indulto que se tramita en el Senado. Para Díaz mantener a estas personas en detención preventiva es una situación injusta que además perjudica gravemente a sus familias. El dirigente del gremio docente agregó que “exigimos que prontamente sea votada la ley de indulto. Nos parece que no es posible seguir con la hipocresía de seguir esperando y dilatando el tiempo, mientras que estos jóvenes, estas jóvenes están sufriendo la cárcel”. Díaz recordó que el Colegio de Profesores está en proceso de un Congreso Nacional de Educación. “Estamos debatiendo cómo queremos que sea la educación para el próximo periodo de la nueva constitución. Y eso es gracias a lo que fue la revuelta social y gracias a luchadoras y luchadores como los jóvenes que hoy día están encarcelados que no trepidaron en entregar lo mejor de sí para avanzar y luchar por un Chile distinto”, subrayó el dirigente. Mientras, el presidente de la ANEF indicó que “rechazamos la utilización de amedrentar, de lesionar, de mantener hoy día en una situación absolutamente inhumana a los chiquillos y chiquillas. Ellos fueron los que pusieron la cara, los que pusieron también las demandas estructurales que necesitamos cambiar en nuestro país. Rechazamos que desde el Estado se utilicen los recursos para reprimir”. En tanto, la ex diputada Fanny Pollarolo, comentó que “esta situación no puede continuar. Es una destrucción de personas, de familias, pero también del país, de la democracia. Esto no es una democracia si se vive así en una situación de tan larga y prolongada injusticia. Aquí no hay solamente el dolor que se expresa también sobre todo en los familiares quienes hoy día están arriesgando su salud con un daño más a este daño prolongado de más de dos años”. La también psiquiatra agregó que “esta es una situación aberrante con la injusticia que se está cometiendo. Esta es una situación política, estos son presos políticos siguiendo el criterio de José Miguel Vivanco a quien el Gobierno ha utilizado cada vez que ha venido acá planteando una parte de sus planteamientos. Ha señalado que no son presos políticos porque sólo son presos políticos quienes tienen razones de expresión de ideas. Pero también ha dicho que son presos políticos para quienes la justicia no está operando con el debido proceso, para quienes se están cometiendo aberraciones legales. Y eso todos lo sabemos que se están cometiendo desde hace dos años”. Vocera de familiares: “A nosotros esto nos ha destruido como familia” Ximena Vidal, vocera de la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos, emplazó a los senadores a votar y aprobar el proyecto de indulto, ya que todo este tiempo en prisión “no ha sido fácil”. “A nosotros esto nos ha destruido como familia y está destruyendo a nuestros hijos. Y lo que más quiero recalcar, así como lo ha recalcado el Gobierno de que ellos son delincuentes, nuestros hijos no son delincuentes. Son estudiantes, son trabajadores, padres de familia. En esta lucha por construir un país mejor se nos ha ido la vida. A nosotros nos han mutilado, las personas que han caído muertos y que también han quedado postrados de por vida”, recordó la dirigenta. Vidal subrayó que “esta es una necesidad urgente que nuestros hijos salgan de la cárcel, puedan volver a vivir su vida normal y nosotros también. Créanme que como madre una no duerme una sola noche tranquila. Nuestros hijos pueden ser un gran aporte a la sociedad. Ellos no han matado, no han robado, no han violado, no han hecho nada de daño físico a ninguna persona. Por eso merecen estar en la calle”. Este martes el Senado deberá revisar la decisión dada a conocer el viernes recién pasado respecto a la fecha en que se votará el proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados y por la comisión de Constitución de la cámara alta.

