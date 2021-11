c13c9b3e99

Ciencias Astrónoma de la U. de Chile es premiada por la Academia Mundial de Ciencias La académica del Centro de Astrofísica CATA Laura Pérez, recibió el galardón el que es entregado por primera vez a una científica chilena. El reconocimiento es en la categoría de jóvenes que investigan ciencia de frontera. Diario Uchile Miércoles 3 de noviembre 2021 9:08 hrs.

La Academia Mundial de Ciencias junto a la Academia de Ciencias de China (CAS) entregaron el “Premio TWAS-CAS para Jóvenes Investigadores en Ciencia de Frontera 2021”, en reconocimiento a los logros de científicos menores de 45 años que viven y trabajan en países en vías de desarrollo. El galardón fue otorgado durante la “TWAS 15th General Conference” recayendo en Laura Pérez, Ph.D. en Astrofísica del “California Institute of Technology” (Caltech), debido a sus importantes contribuciones en revelar las huellas de la formación planetaria utilizando innovadoras técnicas para obtener imágenes de alta resolución y así estudiar discos protoplanetarios. “Este premio fue una enorme y grata sorpresa”, indica Laura Pérez, también investigadora del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA), agregando que “realmente es un tremendo honor haber sido distinguida; lo anterior me alegra doblemente ya que también es una forma de reconocer la ciencia hecha por nuestro país y por la Universidad de Chile”, agrega. Los postulantes a este premio deben ser nominados por otros investigadores, en este caso fueron los profesores Juan Asenjo y Guido Garay, ambos parte de la Academia Chilena de Ciencias, entidad que el año 2020 galardonó a Laura con el premio de Excelencia Científica Adelina Gutierrez, dirigido a investigadoras jóvenes destacadas de nuestro país. Al respecto, Garay, también académico del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile, señala que “la original e innovadora investigación de Laura tiene una extraordinaria relevancia para entender cómo se forman las estrellas, los planetas, nuestro propio sistema solar e incluso cómo se originó la Tierra”, explica. Para la astrónoma este es el resultado del respaldo de muchas personas “Agradezco mucho el apoyo de mi familia, y de las y los mentores que he tenido a lo largo de mi carrera. También me siento muy afortunada de contar con excelentes estudiantes e investigadores asociados, que son parte de mi grupo de investigación en el DAS, estos últimos hoy me permiten avanzar en descifrar cómo se forman los planetas en el Universo. Me siento de verdad muy afortunada y agradecida”, concluye. Apoyo multidisciplinario Sobre los alcances del trabajo de Laura el profesor Garay, quien es además Premio Nacional de Ciencias Exactas, explica que “su investigación se centra en la determinación de las características de discos protoplanetarios, los discos de gas y polvo que rodean a las estrellas durante su formación. Estos son densos y fríos siendo su observación en el rango óptico muy difícil. Laura ha revolucionado este campo efectuando observaciones en longitudes de onda milimétricas usando el Gran Arreglo subMilimétrico de Atacama (ALMA). Sus observaciones le han permitido escudriñar estos objetos, determinando sus morfologías, características físicas, dinámicas y propiedades químicas”, concluye. Para la también Premio Nacional de Ciencias Exactas 1997 y astrónoma de la Universidad de Chile María Teresa Ruiz, este es un premio muy especial. “Me siento sumamente feliz y orgullosa de ver a una astrónoma joven, como es Laura, tener los éxitos que está teniendo. Su trabajo ya es reconocido a nivel mundial, con descubrimientos notables, un trabajo consistente, realizando justamente lo que hay que hacer en Chile, que es aprovechar grandes telescopios e instrumentos que tenemos instalados en el norte para hacer un aporte significativo a la ciencia. Así que me llena de alegría ver a una científica joven que aporta a la Universidad de Chile y a nuestro país”. Quien también quiso dejar su testimonio fue la Doctora Mónica Rubio, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2021 y también académica DAS: “Estoy muy contenta por este premio que se le otorgó a Laura debido a sus importantes aportes al área de discos protoplanetarios. Ella es una gran científica, esta distinción me deja muy orgullosa, tuve la suerte de ser su profesora guía en su tesis de magíster en la Universidad de Chile. Estoy francamente feliz por sus logros”, comenta la académica. Sobre la galardonada Laura Pérez egresó del Liceo Carmela Carvajal el año 2000, y cursó la Licenciatura y Magíster en Ciencias mención Astronomía en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, para luego doctorarse en el California Institute of Technology (Caltech) el año 2012. Posteriormente, la científica, trabajó como investigadora en lugares de la talla del Observatorio Nacional de Radioastronomía (NRAO) en Estados Unidos, y del Instituto Max-Planck de Radioastronomía (MPIfR) en Alemania. En el 2017, regresó a Chile, para desempeñarse como académica del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, donde actualmente ejerce como profesora asistente y donde ha dirigido a tres alumnos del Magíster, y actualmente dirige dos estudiantes de Doctorado y dos investigadores postdoctorales. Para más información sobre el premio, revisa el siguiente enlace https://twas.org/opportunity/twas-cas-young-scientists-award-frontier-science La Academia Mundial de Ciencias La TWAS es una entidad que reúne a un grupo de los más destacados científicos de todo el planeta, teniendo como objetivo promover la investigación de excelencia. Surgida en 1983 como una forma de promover la ciencia en los países en desarrollo, se ha dedicado a promover la cooperación entre los países, contando actualmente con unos mil miembros de unos 70 países.

