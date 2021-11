Aumenta tensión por cuarto retiro: Proyecto sería votado después de las elecciones parlamentarias y presidencial

Después de no llegar a un acuerdo la jornada de ayer sobre la fecha para votar en Sala el proyecto del cuarto retiro de fondos de pensiones, se espera que este miércoles pasadas las 15:00 horas el comité político se reúna para zanjar la discusión. Así lo informó la presidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón, quien agregó que la mesa propondrá que la iniciativa sea votada en general el martes 9 de noviembre. Lo que abrió la duda respecto a la posibilidad de concluir su tramitación antes de la primera vuelta presidencial. Lo anterior, debido a que, de aprobarse la idea de legislar- se abriría un plazo para ingresar indicaciones a la Comisión de Constitución, que después deberán votarse en particular por la misma instancia. Luego de esto, pasaría nuevamente a Sala para su discusión en particular. Después de no llegar a un acuerdo la jornada de ayer sobre la fecha para votar en Sala el proyecto del cuarto retiro de fondos de pensiones, se espera que este miércoles pasadas las 15:00 horas el comité político se reúna para zanjar la discusión. Así lo informó la presidenta de la Cámara Alta, Ximena Rincón, quien agregó que la mesa propondrá que la iniciativa sea votada en general el martes 9 de noviembre. Lo que abrió la duda respecto a la posibilidad de concluir su tramitación antes de la primera vuelta presidencial. Lo anterior, debido a que, de aprobarse la idea de legislar- se abriría un plazo para ingresar indicaciones a la Comisión de Constitución, que después deberán votarse en particular por la misma instancia. Luego de esto, pasaría nuevamente a Sala para su discusión en particular. Una vez visado los cambios en el Senado, sería el turno de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados continuar su revisión que, de eventualmente aprobarse, concluiría su trámite en el Congreso. Sin embargo, si eso no ocurre pasaría a una comisión Mixta. Al respecto, el senador de la UDI, José Miguel Durana, consideró que la propuesta informada por la senadora Rincón sea probablemente aceptada, aunque no proyectó una tramitación favorable de continuar su discusión en particular post elecciones. En ese sentido, el parlamentario expresó que en la oposición “las personas que tienen saldos en sus cuentas de AFP son las que van a terminar siendo las más perjudicadas. Son millones de pesos los que han perdido en sus fondos a través de la rentabilidad negativa y nada indica que esto vaya a mejorar después del cuarto retiro. Por lo tanto, a mí no me cabe la menor duda de que hay personas que están siendo muy presionadas políticamente, producto del proceso electoral que se viene y, por ende, creo que se aprobará en general, pero después de las elecciones y si la senadora Provoste no llega a la segunda vuelta, es probable que en lo particular ese proyecto se caiga”. El senador independiente, Carlos Bianchi manifestó que “este es un tema urgente que debe tratarse de manera urgente y, por lo tanto, no existe ninguna explicación que tenga lógica de que la mesa no pueda colocarlo para que sea votado lo antes posible”. Consultado sobre la opción de que el Senado rechace la iniciativa de tramitarse post comicios, el legislador comentó que “uno jamás debiera sentirse presionado y lo que tiene que hacer cada uno es votar en conciencia, no por presiones o lobby indebidos. Por lo tanto, lamento que el país esté presenciando otro espectáculo más aquí en este Congreso porque, en definitiva, hay algunas parlamentarias y parlamentarios que van a dar una señal en general, pero luego no lo van a votar en particular o van a hacer presión para que existan indicaciones que hagan inviable el proyecto”. “La gente está presenciando esto con mucha detención porque hay desesperación tanto por las millonarias pérdidas como por la necesidad de los recursos. Entonces, el Senado lo que está haciendo es querer mostrar como que se avanza, pero en la práctica se avanza poco y se va a dejar para finales de noviembre o mediados de diciembre. Situación que estoy seguro será repudiada por la ciudadanía”, añadió. Es por ello que el senador Carlos Bianchi también cuestionó los dichos del vicepresidente de la Cámara Alta, Jorge Pizarro (DC), quien mencionó que el cuarto retiro “se ha transformado en un tema comunicacional, electoral” y que no cree que la iniciativa sea necesaria, en entrevista con Radio Pauta. En tanto, el diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto, se refirió en duros términos a esta situación y señaló que “el Senado de la República se ha transformado en una vergüenza nacional. No son capaces de ponerse de acuerdo en comités para poner entabla una urgencia nacional, que está exigiendo la ciudadanía, como lo es el cuarto retiro de las AFP y el segundo anticipo de las rentas vitalicias”. A renglón seguido, Soto expresó que “la actitud del Senado es inhumana, inentendible y cobarde. Yo comparto que la razón que está detrás es cobardía. No han sido capaces de enfrentar la decisión de la votación referente a este cuarto retiro y transparentarle al país cuáles son sus posiciones (…) Ojalá que exista el consenso para que este proyecto se apruebe tal cual lo despachamos de la Cámara de Diputados”. Mientras la diputada regionalista, Alejandra Sepúlveda, autora de los proyecto de primer y tercer retiro del 10% y principal impulsora de los anticipos de rentas vitalicias, hizo un llamado “a la presidenta del Senado, la senadora Ximena Rincón, ella tiene que dejar de dar excusas, porque hoy día ella puede, igual como en la Cámara de Diputados, citar a una sesión especial, sin acuerdos de los comités. Ella puede perfectamente citar hoy día en la noche, mañana en la noche, cuando ella estime conveniente, incluso sábado o domingo, a poder hacer una sesión especial y votar”.