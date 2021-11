c13c9b3e99

Economía Informe de Estabilidad Financiera apunta que consumo ha llevado a la economía "más allá de su potencial" El presidente del Banco Central, Marío Marcel, presentó ante la comisión de Hacienda del Senado el documento donde se da a conocer que el país superó la recesión. De todas formas, el fuerte consumo privado junto a otros factores, "han creado un escenario complejo". Diario Uchile Miércoles 3 de noviembre 2021 16:30 hrs.

Chile se recuperó de la recesión afirmó en su presentación del Informe de Estabilidad Financiera del segundo semestre el presidente del Banco Central Mario Marcel. Pero a lo que podría ser una buena noticia, se deben agregar otros factores que provocan preocupación como el aumento del consumo privado que “ha empujado la economía más allá de su potencial”, así como el deterioro de las cuentas fiscales y los tres retiros de ahorros de las cuentas previsionales, lo que a juicio de Marcel “han creado un escenario complejo”. “Estos factores, unidos a una alta incertidumbre han elevado el valor del dólar y las tasas de interés de largo plazo más allá de lo observado en otros países, lo que afectado al crédito hipotecario y la valoración de los fondos de pensiones”, precisa el documento. El informe adelanta que “nuevas liquidaciones forzosas de activos representan un riesgo significativo para la estabilidad financiera” y advierte que “el Banco Central continuará actuando para contener la volatilidad de corto plazo, pero no puede revertir cambios de carácter estructural”. En ese sentido, durante su presentación Mario Marcel comentó que la presión inflacionaria y las altas tasas de interés no sólo “lleva a aumentos importantes de los dividendos, sino que también de la exigencia de pie y también de renta mínima del deudor. Quizás ahora que vemos retrocesos quizás es un buen momento para darse cuenta del valor de tener un mercado de capitales que permita desarrollar el crédito hipotecario de esta manera”. Los integrantes de la comisión de Hacienda del Senado expresaron su preocupación del panorama económico que se abre para los próximos meses, ya que en diciembre se terminan las ayudas estatales como el Ingreso Familiar de Emergencia frente a un incremento sostenido de los precios de bienes de consumo incluso de primera necesidad. Al respecto, el senador de RN José García Ruminot indicó que “veo con preocupación lo que va a ocurrir con nuestra población cuando se retire IFE. O no sé, quizás en marzo del próximo año cuando comience el invierno del próximo año. Si el precio del pan está entre mil 700 y mil 800 pesos y el mismo precio del pan estaba aproximadamente a mil pesos cuando comenzó la crisis, cuando empezó la epidemia, es bien difícil que nuestras familias vuelvan a vivir con los ingresos anteriores a la crisis. Vamos a enfrentar ahí, con seguridad, otro drama social”. Por su parte, el senador Ricardo Lagos Weber comentó que “nada va a ser como antes. Todo indica que va a ser un cambio de Gobierno complejo desde el punto de vista de las opciones que están. Unas son más esperanzadoras que otras, ciertamente, y otras definitivamente, no quiero ni pensarlo, por la gobernabilidad. Pero como quiera que sea vamos a estar enfrentados a un país con menos ahorros, con alzas sostenidas en el nivel de precios, con alzas en la tasa de interés, con dificultades para el crédito. Y no quiero hacer chacota, pero este informe de estabilidad financiera cuando veo a algunos candidatos que dicen que le van a introducir más inestabilidad al sistema, a la economía chilena, yo encuentro que eso no ayuda en nada”. Si bien se estima que este 2021 la economía tenga un crecimiento de hasta un 11 por ciento, esto se explica por la baja tasa de comparación respecto de 2020 cuando se contrajo en -5,8 puntos porcentuales a raíz de la crisis económica y la pandemia del Covid 19. Además, los especialistas estiman que en 2022 el mercado nacional enfrentará un complejo camino hacia la recuperación dado además por el uso de los recursos que Chile mantenía en ahorros en el exterior y que fueron distribuidos como ayudas sociales en los últimos meses.

