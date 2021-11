Pedro Browne y fuga de apoyos a Kast: “Me parece que hay una falta de convicción y compromiso democrático gigantesco”

El Coordinador Político de la candidatura de Sebastían Sichel criticó a los dirigentes oficialistas que han optado por apoyar la postulación de José Antonio Kast. Al respecto señaló que "si tenemos un grupo político que no es capaz de defender lo que cree, sino que se guía por una encuesta sin ningún valor predictivo, entonces tenemos un problema un poco más de fondo".

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el Coordinador Político de la Campaña Presidencial de Sebastián Sichel, Pedro Browne, se refirió a la fuga de dirigentes oficialistas a la candidatura de José Antonio Kast, en desmedro del exministro de Sebastián Piñera. Consultado por los periodistas, Juanita Rojas y Claudio Medrano respecto de este tema, el exdiputado señaló que “es posible revertir el escenario adverso que entregan las últimas encuestas” y agregó que “los números que nosotros manejamos hablan de una elección completamente abierta, con cuatro candidaturas que hoy tienen una posibilidad de pasar a segunda vuelta”. En ese sentido, Pedro Browne añadió que “tenemos mucha confianza de que los chilenos no quieren esta polarización que se ve y que se nota no solo en los programas y las propuestas de algunos candidatos, sino que también en la forma de relacionarse durante la campaña, con constantes ataques y con una descalificación permanente entre uno y otro candidato”. Sobre lo ocurrido durante la campaña y la evaluación que se hace del momento político actual, el exmilitante de Amplitud y Renovación Nacional afirmó que “evidentemente hubo momentos donde se cometieron errores, pero ha sido super compleja la relación con algunos parlamentarios y algún partido de la coalición que parece no tienen la convicción democrática respecto de lo que significa una primaria”. En esa línea, el exparlamentario añade que “con esto, se produce una situación extremadamente grave para nuestra democracia y que es que si desde los partidos sus personeros más importantes no están comprometidos con el resultado de una primaria y no importa el proyecto político colectivo sino que importa mucho más la encuesta del día lunes para tomar decisiones respecto del candidato a apoyar, eso pone en cuestión las primarias“. Por lo mismo, el Coordinador Político de la campaña sostiene que “por lo mismo, que algunos parlamentarios salgan corriendo a tratar de adherir al apoyo de José Antonio Kast, porque hoy marca bien en la encuesta de los lunes, entonces, me llama la atención la falta de convicción, la falta de compromiso democrático con una primaria, pero también respecto de un proyecto político conjunto”. Pedro Browne recalcó que “lo que propone José Antonio Kast tiene diferencias muy importantes con lo que se propone desde Chile Podemos Más. Si tenemos un grupo político que no es capaz de defender lo que cree, sino que se guía por una encuesta sin ningún valor predictivo, entonces tenemos un problema un poco más de fondo”. El exparlamentario recordó que “el día mismo de la primaria ya habían desmarques de la candidatura de Sebastián Sichel, entonces, creo que hubo un grupo de personas, líderes dentro de los partidos, que siempre pensaron que iba a ganar otro candidato, pero se equivocaron y probablemente no se sintieron cómodos, pero es de un oportunismo gigantesco, porque si es así, me llama la atención que muchos de ellos corrieron a sacarse la foto y abrazar a Sebastián Sichel, estuvieron en actividades públicas y ahora se desembarcan porque cambió la encuesta. Me parece que hay una falta de convicción y compromiso democrático gigantesco” Finalmente, respecto del futuro de la centroderecha luego de la elección, el Coordinador Político de Sebastián Sichel, señaló que “aquí hay que sincerar posiciones, quienes quieran retroceder 20, 30 años respecto de derechos sociales, de los derechos de la mujer, el combate del calentamiento global y la defensa del medio ambiente, quienes quieran retroceder de una centro derecha moderna están en su derecho, por lo tanto, me parece que hay que sincerar esas posiciones“. En ese sentido, Pedro Browne recalcó que “me parece que hay diferencias que son demasiado relevantes y esa es una discusión que tendremos que dar de fondo respecto de quiénes van a estar detrás de un proyecto como el de Kast y quienes están en un proyecto que ve a la sociedad hacia adelante”.

