Marco Enríquez-Ominami: “Conozco socialistas y democratacristianos que votarán por Kast”

El candidato presidencial del PRO señaló que la elección del próximo 21 de noviembre está abierta y alertó respecto del crecimiento que ha experimentado la candidatura de José Antonio Kast. "He recorrido Chile y el candidato que más me nombran es Kast", señaló.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, se refirió a su campaña presidencial y la cerrada disputa que se dará el próximo 21 de noviembre para pasar a la segunda vuelta. Consultado por los periodistas, Juanita Rojas y Claudio Medrano, sobre las opciones que tiene de pasar al balotaje, el abanderado del PRO respondió que “quince días antes de las primarias Lavín y Jadue eran los futuros candidatos y terminaron ganando Boric y Sichel, entonces, está todo super abierto, yo creo cero en las encuestas, es pura manipulación y hemos visto como el departamento de prensa de TVN ha decidido que la campaña presidencial es de tres, La Tercera ha decidido que es de cuatro, Cadem ha decidido que la campaña es de dos, entonces, estamos en un momento de gran manipulación y hay un pueblo que tiene que expresarse en la urna y estoy confiado de que estamos mejor que en 2017 y 2013”. Respecto de los eventuales costos políticos que su candidatura puede significar para el Partido Progresista, que tuvo que romper su pacto con la exNueva Mayoría, Marco Enríquez-Ominami señaló que “esa afirmación omite unas premisas y es que nunca hubo unidad en el sector, ¿Cuál unidad? ¿La de Boric y Jadue censurando a Narváez y a Heraldo Muñoz?, ¿La de Yasna Provoste desconociendo la primaria que había ganado Ximena Rincón? Nunca hubo unidad y eso terminó siendo un error porque lo que veía en la calle era el crecimiento de Kast y esa es una razón importante para inscribirse, alguien tiene que parar a Kast”. En ese sentido, MEO afirmó que “lo que percibo es que el diputado Boric en sus contradicciones, ambigüedades y cálculos no encarna una esperanza suficiente y Kast se nutre de esto a través de un miedo que está instalando y creo que Kast es un peligro y que hay que enfrentarlo frontalmente. Es el candidato de la casta, de la segregación social, de la supremacía blanca, del desprecio total al Estado, él no cree en nada de eso, entonces es una real amenaza a la paz”. Por lo mismo, el candidato del PRO descartó que exista incomodidad en su partido respecto de la decisión política que se tomó de participar en la elección y recalcó que “el Partido Progresista es infinitamente más grande que el Partido Republicano y nunca he visto a un periodista que le pregunte al Partido Republicano y a Kast si es un partido ridículo y minúsculo que está a punto de desaparecer. El PRO es un partido que tomó una decisión muy valiente de competir y disputar ideas”. Sobre las diferencias que existe en materia programática entre su candidatura y las otras opciones de la oposición, el abanderado del PRO destacó el cuarto retiro de fondos de las AFP y agregó que “se trata de una forma de ver la economía, de entender lo que significa la responsabilidad fiscal, es la idea de que lo responsable es irse con cuidado con las AFP y aceptar la opinión sesgada de algunos economistas que creen que la inflación es culpa de la gente”. Respecto de las razones para entender el eventual crecimiento de la candidatura de José Antonio Kast, el candidato del PRO señaló que “es verdad que la derecha se está reorganizando, pero también conozco socialistas, democratacristianos que van a votar por Kast, porque consideran que Boric no da el ancho y que Kast produce orden. Conozco a un exalcalde socialista de la región de O’Higgins que está shockeado de como algunos de sus amigos, exConcertación van a votar por Kast”. En esa línea, el abanderado progresista insiste en señalar que “yo he recorrido Chile y al candidato que más me nombran es a Kast. De repente es un efecto porque soy el antónimo de Kast, pero lo que veo es eso y es muy similar a lo que ocurría en las anteriores campañas cuando sentí el apoyo popular a Michelle Bachelet o Sebastián Piñera”. Por lo mismo, respecto de los apoyos que se pueden dar en segunda vuelta entre los candidatos de las oposiciones, MEO señaló que “propuse a Boric al momento de inscribirme un acuerdo de programa de gobierno único común y me mandó al carajo. Fui luego a una notaría para evitar el error que cometió Boric con Guillier, cuando consideró que Guillier no era digno de apoyo y que era mejor que ganara Piñera y cuando yo cometí un error de similar calibre cuando no voté bien por Frei y me equivoqué, entonces para no cometer ese error le propuse ir a una notaría y también me mandó al carajo, entonces la pregunta habría que hacérsela a él”. Finalmente, el candidato del PRO descartó que haya centrado sus críticas durante la campaña en el abanderado de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, en desmedro de la candidatura de José Antonio Kast “la gente de Kast siente lo contrario, cuando he dicho que Kast es un admirador de violadores como Krassnoff o cuando lo encaré por la evasión de impuestos en Panamá. Yo he sido muy duro con Kast, a diferencia de Boric y Provoste, sigo considerando que Kast es Bolsonaro”, afirmó.

