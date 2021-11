Presupuesto 2022: Los nudos críticos del proyecto ad portas de su votación en particular

Hasta total despacho se deberá discutir este jueves el proyecto de ley que ha sido blanco de criticas por parte de la oposición en cuanto no impulsa la recuperación del desarrollo y de la economía del país. Asimismo, se ha reclamado al Gobierno su poca iniciativa para ingresar indicaciones que dinamicen el proceso de negociación.

Este miércoles dio inicio la discusión de la ley de presupuesto 2022 en el pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas luego de haber sido despachada por la Comisión Mixta Especial de Presupuesto el pasado 28 de octubre, instancia donde el proyecto fue desestimado en varias áreas. Entre las partidas rechazadas por la Comisión presidida por la senadora Ximena Rincón se encuentra el primer grupo sometido a la deliberación parlamentaria relativos al Ministerios de Cultura, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicaciones, Desarrollo Social, Educación e Interior y Seguridad Pública. Todos estos presupuestos fueron desestimados por 8 votos a favor, 11 en contra y una abstención. Lo mismo ocurrió con las partidas de Economía y del ministerio de Ciencias mientras que en Salud se rechazaron los recursos destinados a la atención primaria y en el ministerio del Trabajo los recursos orientados al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Otro revés sustancial para el gobierno radicó en la negativa al Tesoro Público donde la oposición objetó una glosa donde “se restringe de manera arbitraria e ilógica la entrega de pensiones de gracia a personas afectadas en sus derechos humanos durante el período de octubre del 2019”, señalaron los legisladores en una minuta. En lo medular la oposición busca modificar la reducción de un 22,5 por ciento del gasto que se proyecta ejecutar, lo que se traduce a pasar de un gasto de 101.104 millones de dólares a 82.132 millones. Es así que abriendo la discusión del pleno, el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Ascencio señaló que los rechazos de la oposición planteados en la Comisión Mixta son un reclamo ante la nula recepción de los planteamientos que buscan incrementar el gasto social y productivo para el 2022 con el objetivo de impulsar un plan de recuperación para el país. Rechazos a las partidas que se mantienen en la discusión de la Cámara dado que el Gobierno no ha presentado indicaciones que dinamicen las negociaciones con el Congreso. “Desde el punto de vista macro como oposición seguiremos insistiendo que es preocupante la contracción del 22,5 por ciento en relación al gasto fiscal ejecutado. Este recorte del gasto fiscal en relación a la ejecución del 2021 parece brusco considerando la necesidad de dinamizar la actividad económica del año 2022. Creemos que para el 2022 debemos realizar un ajuste fiscal pero que este debe ser menos brusco y más gradual para que sea compatible con entregar un mayor impulso a la reactivación del 2022”, señaló. Gabriel Ascencio. En detalle la oposición rechaza el presupuesto de Vivienda dado que no hay un incremento en el sector que permita hacerse cargo del déficit habitacional que ya alcanza 600 mil viviendas. En Interior, se exige que el saldo final de caja quede en los gobiernos regionales en atención a la lenta ejecución del año 2021 y que se establezca, además, normas de mayor descentralización presupuestaria que permita que las decisiones sobre inversión la tomen los gobiernos regionales. En Educación se reclama la creación de un fondo de apoyo a la educación pública que financie los déficits de los Servicios Locales de Educación Pública y que contemple innovaciones que vayan a mejorar la calidad de la educación pública. En Economía se discute sobre la disminución de los recursos Corfo para refinanciamiento y créditos Pymes en más de 18 mil millones de pesos para el año 2022. En Transporte en tanto, se observó que no hay un plan de modernización de transporte público en regiones, y que el ministerio insiste en licitar buses eléctricos en las ciudades del norte generando un modelo licitatorio para grandes operadores en desmedro de las pymes regionales de transporte. En Ciencias se rechazó la partida al considerarse exiguo el presupuesto que cayó en un 0,8 por ciento en relación al vigente el 2021. Respecto al ministerio de Desarrollo Social se reclama un aumento de los recursos para fondos de tierras en Conadis y Senama mientras que en el MOP se objeta la rebaja de recursos en la Dirección General de Aguas y la falta de información sobre los planes de inversión para enfrentar la crisis hídrica del 2022 En lo relativo a Cultura se objeta el recorte de los recursos en un 5 por ciento para el año 2022 que se traducen a 10 mil millones de pesos menos para actividades culturales. Al respecto el diputado Marcelo Diaz sostuvo que el gobierno ha expresado un incomprensible maltrato al rubro, aun cuando el ejecutivo ha sostenido que el sector ha sido uno de los más golpeados por la pandemia. “Todos los años el Ministerio llega acá con un recorte a las instituciones colaboradoras tales como Teatro a Mil, Centro Cultural Matucana 100, Balmaceda Arte Joven, el Teatro Biobío, el Museo de Arte Precolombino, el Museo Violeta Parra y se me puede ir algunas de ellas. Todos los años llegó con un recorte, pero acto seguido dice ‘bueno le repongo la plata’ una estrategia de negociación que ya conocemos y que no vamos a aceptar”, aseveró. A eso agregó que “el Gobierno ha declarado en este Congreso y de manera sistemática que comprende que la cultura es uno de los sectores más afectados por la pandemia porque fue uno de los primeros en cerrar, que es de lenta recuperación porque la presencialidad no está garantizada, es restrictiva y sabe que el mundo de los trabajadores y trabajadoras de la cultura es un mundo precario, informal, temporal y por tanto que lo que corresponde es entregar apoyos y ayudas”, recalcó Díaz. El freno del oficialismo Frente a las diversas objeciones de las bancadas de la oposición, los parlamentarios del oficialismo hicieron un llamado a la moderación. En su intervención, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado instó a los legisladores s a tener en consideración la estrechez fiscal del Estado considerando un 2021 extraordinario en cuanto a la entrega de recursos. “El próximo año vamos a estar con menos ahorros en las personas, 59 mil millones de dólares se sacaron de las AFP del ahorro, también las empresas van a estar con menos ahorro el próximo año, se han repartido el 100 por ciento de las utilidades de las grandes empresas y ¿saben dónde están? Fuera del país. Con el precio del cobre, con un valor del dólar que desde los 640 pesos ahora está en 800, entonces hay más de 50 mil millones de dólares fuera del país ya de empresas privadas”, detalló el diputado. A eso añadió el aumento en la deuda pública que “el año pasado fueron 27 mil millones de dólares de endeudamiento solicitados aquí en esta Cámara y resulta que más el endeudamiento que ya teníamos vamos a tener un país y un gobierno el próximo año, el que asuma, con menor movilidad para endeudarse. Nosotros no queremos llegar al igual que Argentina a depender del FMI (…) no podemos ir para allá, por eso el presupuesto que presentó el gobierno es ajustado”. Lo anterior sumado al aumento de las tasas de interés devendrá a juicio de Mellado en el estancamiento del país e incluso en una recesión para el segundo semestre del próximo año, como ya lo han venido advirtiendo algunos economistas, mencionó. En atención a esto consideró necesario proveer de “una posibilidad de muñeca” al futuro gobierno. Por su parte, la diputada Ximena Ossandón recalcó que el presupuesto enviado por el gobierno es capaz de crecer cinco mil millones de dólares pese a la incertidumbre de lo que se vendrá. “Se centra en áreas como la salud, la reactivación, la inversión pública y se nivela el proceso de servicio a la deuda, porque las deudas hay que pagarlas y Chile tiene un prestigio y tiene una calificación internacional que no se puede perder”, mencionó. Lo anterior quiso subrayar el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en su intervención en el pleno, relevando que el presupuesto para el 2022 comparado al de este año está creciendo en un 3,7 por ciento. Del mismo modo que la inversión “y por lo tanto el gasto capital está creciendo más de 8 por ciento “ en este proyecto lo que en palabras del jefe de la cartera “es una cifra muy importante porque la inversión pública hasta hace unos presupuestos atrás fluctuaba en los 10 mil millones de dólares y hoy día vamos a estar más cerca de los 15 mil millones”. Una ley débil en el fomento de los ingresos del Estado Para el académico del Departamento de Economía de la Universidad de Santiago y Magíster en Economía por la Universidad Católica de Lovaina, Víctor Salas, la reducción del gasto en términos de ejecución presupuestaria es una determinación que debía adoptarse. No obstante, era necesario abordarlo desde una mirada de gradualidad, reparó, de lo contrario “es como si le dejara este problema o esta situación al nuevo gobierno aparentemente, porque eso significa ir de nuevo al Parlamento a conseguir los recursos adicionales para mantener las facciones”, señaló. En bajo crecimiento que se proyecta en el PIB, que se calcula que será de 2,5 por ciento este 2022 devendrá en una lenta y débil reactivación de la economía, indicó, con lo cual se vuelve meritorio fortalecer en la ley de presupuesto las áreas de fomento de la producción. “Ahí está un problema y una contradicción justamente, los parlamentarios estaban reclamando que se habían reducido algunos recursos para apoyo a las Pymes entonces claro, tu tienes que reactivar la economía y la pregunta es por dónde. Tienes que reactivar la economía entonces no puedes reducir los recursos de capacitación o de perfeccionamiento en el Sence porque lo más probable es que ese todavía medio millón o más de personas que no se han reincorporado a la fuerza de trabajo, que necesitan encontrar trabajo, reformularse, obviamente va a ser posible para ellos resolver con esos recursos”, indicó. Al respecto Salas agregó: “Si uno mira esos recursos el país se paraliza o se detiene un poco y no va a tener urgencias de crecimiento”. Del mismo modo, el economista consideró que el presupuesto del Gobierno es “plano” en materia de continuidad considerando que el país ha vuelto a ponerse en marcha y que se han suscitado nuevas necesidades adicionales que sigue planteando la pandemia. “El ámbito de la cultura requiere hoy día más que nunca recursos en un sentido casi comercial nada más, para ellos la pandemia ha sido muy difícil y no hay recursos ahí, yo diría que ahí hay un problema serio. En educación no han puesto más recursos para hacer todo el proceso de puesta en marcha para la presencialidad que va a requerir ampliar muchos recursos en términos de disponibilidad de salas y de materiales y equipamiento y todo eso no está considerado para nada en el presupuesto”.

