Hermana de comunero hospitalizado en Temuco: “Esto no fue en contexto de enfrentamiento, fue una orden de militares de atacar a las personas que estaban ahí”

En conversación con nuestro medio, Macarena Huenchuleo, hermana de José Huenchuleo, herido por un impacto de bala en Cañete, relató los hechos ocurridos este miércoles, denunciando que los militares actuaron sin previa provocación: "¿Por qué no presentan sus registros? ¿Por qué no presentan sus grabaciones si ellos tienen cámaras"?, cuestionó.

En conversación con nuestro medio, Macarena Huenchuleo, comunera del lof Elicura y hermana de José Huenchuleo, quien es una de las tres personas hospitalizadas en el Hospital Regional de Temuco por un impacto de bala en su brazo derecho, relató los acontecimientos que ocurrieron la jornada de este miércoles y que terminaron con varias personas convalecientes producto de los proyectiles que fueron perpetrados por la Armada. Según su relato, la madrugada de ese día, Macarena se dirigió a su trabajo en Curanilahue. En eso reparó en que los militares ya se encontraban tomando controles en el Valle Elicura -antes de las seis de la mañana- con lo que se dispuso a tomar registro de los procedimientos dado que los uniformados habitualmente la interceptan con amenazas. “Cada vez que paso me dicen que me van a controlar, también me revisan el vehículo, me piden hasta el neumático de repuesto”, mencionó. Asimismo, de acuerdo a la versión de Macarena, para ese miércoles la franja Lafkenche había convocado un Tragün contra el estado de excepción en Peleco que se tradujo en una marcha de los protestantes por el cruce de la localidad. “Ahí hubo una manifestación, hubo un registro de un video en donde dialogan, conversan (los manifestantes) con los militares, también hay como una alteración al orden, pero eso no pasó a mayores y eso fue pasado a las 12 del día”, explicó. Los hechos que terminaron con comuneros heridos ocurren con posterioridad, señaló, suceden a raíz de dos barreras de control que establecen los militares en la zona de Contulmo y otra en Huentelolen. Al enterarse de que no podría volver a su Lof, Macarena se dirigió a Cañete junto a una compañera abogada y observadora de derechos humanos. En el trayecto comienzan a enterarse de una arremetida militar en la zona. “En eso que estamos viajando, pienso: tengo que ir. Le dije ‘vamos lagmen’ porque tenemos que ir a observar qué está pasando, porque siempre al mapuche se le niega la información, no se les deja pasar, avanzar, si hay un herido no se le permite llevarlo a los centros asistenciales o toman los cuerpos los Carabineros, los militares, entonces queríamos estar ahí”, señaló. En eso su hermano José la llama por teléfono para comentarle que se encontraba en una de las barreras hecha por los militares armados que mantenía a varios vehículos detenidos e imposibilitados de avanzar o retornar por la ruta dado el tumulto. Luego de unos breves minutos, la comunicación entre ambos se interrumpe por motivos de señal. “En unos diez a quince minutos nos llega información de un lamgen fallecido, después nos llega un mensaje de un lamgen herido, trasladado ya, nos llega un mensaje de un lamgen detenido, entonces se comunica conmigo una enfermera para ir a la zona y atender a las personas heridas”, relató, con lo que se dispuso a continuar una ruta alternativa hacia el sur. https://radio.uchile.cl/wp-content/uploads/2021/11/WhatsApp-Video-2021-11-04-at-8.25.39-PM-1.mp4 Registro de José Huenchuleo antes de recibir el impacto de bala. Unos minutos más tardes Macarena recibe nuevamente una llamada de José quien le cuenta que los militares le han disparado en el brazo derecho. “Me dice ‘me dieron en el brazo, los milicos me dispararon, me dispararon a quemarropa, le dispararon a la camioneta, le dispararon a toda la gente, hay mucha gente herida y me llevo una lamgen’. Le pregunté a donde se dirigía y ahí escuché que lo llevarían al Cesfam de Tirúa”, relató. Captura del interior de la camioneta de José Huenchuleo. A ese lugar acude Macarena para encontrarse con su hermano, quien ya se encontraba dentro de una ambulancia con dirección a Temuco para tratar su herida, “la bala le traspasó el brazo”, comentó. Allí él le menciona que los militares habrían recibido ordenes de disparar, de lo contrario no se explica que actuaran sin razón. En seguida los funcionarios se cierran a los costados para dirigir los proyectiles a la gente. “Desde arriba del carro militar también salieron a disparar”, le comentó José. Al respecto, Macarena asevera que la Armada actúo sin enfrentamiento previo, “una psicóloga de la OPD de Tirúa que estaba atrás de la camioneta de mi hermano, me dijo que vio cuando le disparó el militar sin previa provocación, sin manifestación, sin enfrentamiento cruzado”. A José Huenchuleo e Iván Porma -quien fue dado por muerto según el reporte del Ministerio Público y del ministro del Interior- se suman otro comuneros heridos en su pierna y otro en el rostro, señaló Macarena. “Esto no fue en contexto de enfrentamiento, de una acción de sabotaje, simplemente fue un arrebato y una orden de parte de militares de atacar a las personas que estaban ahí y por una barrera que habían levantado ellos además”. Del mismo modo denunció que Porma -que se encuentra grave en el hospital de Temuco- iba con su esposa y con sus hijos, “él en ningún momento iba armado, en ningún momento se enfrentaron a los militares, simplemente se bajaron a prestar auxilio a los lagmen que ya estaban caídos y en ese contexto a él le disparan a quemarropa y no solamente una vez”. Junto a eso denunció que Jordan Llempi, comunero que resultó muerto por los impactos de bala “falleció frente a su casa, lo acribillaron, lo mataron a plena luz del día en la tarde, estando su padre ahí, sus familiares, sus vecinos, porque todos viven juntos, las comunidades son así. Por eso hoy día vemos que de una familia tenemos tres heridos, cuatro heridos, un detenido, porque los agarraron a todos mientras se trataban de defender, de llevar a los heridos al hospital”. El atender a sus pares lastimados es una tarea de primer orden para las comunidades, explicó Macarena, para efectos de llevarlos a constatar lesiones personalmente considerando que Carabineros “manipula la información o los agreden”. “Los detenidos que hoy están en la comisaria de Cañete están con agresiones físicas constatadas por un médico particular que puede ingresar, un médico mapuche”, indicó. Respecto a la versión oficial de los uniformados, la comunera del lof Elicura exigió a los militares exhibir las evidencias que den cuenta de la presunta agresión o la emboscada que sufrieron por parte de los comuneros. “¿Por qué no presentan su registros?¿Por qué no presentan sus grabaciones si ellos tienen cámaras Drone, tienen cámaras en los vehículos militares y policiales?”, cuestionó. Hoy comienza la consulta ciudadana en la Región de la Araucanía en la que se preguntará sobre si se está o no de acuerdo con el estado de excepción. Alrededor de 800 personas están habilitadas para participar según el padrón de Servel, quienes deberán ingresar a la página web del organismo para ingresar su rut y serie de cédula de identidad para contestar. No obstante el proceso ha sido blanco de críticas en cuanto no considera la brecha digital que existe en el territorio. “Es muy absurdo que vamos a resolver este conflicto preguntándole por internet a la gente cuando nosotros vivimos en zonas rurales, aquí no hay acceso a la información, el internet todavía es muy lento, la gente no se vincula con los medios digitales, no están al alcance de todos. La mayoría de la gente es adulto mayor o jóvenes que no se vinculan con estos medios y el territorio es muy diverso entonces ¿Cómo van a tomar decisiones de esa forma tan alocada sin el contexto real que se vive acá en el sector?”, criticó al respecto Macarena. (Imagen: Werkén Noticias)

