Vacunación, testeo y autocuidado: medidas clave para frenar el aumento de casos de COVID-19

La pandemia del Coronavirus sigue entre nosotros. Esto es lo primero que enfatizan los especialistas que han seguido durante más de un año y medio el avance del virus en Chile y todo el mundo. Aun cuando los ojos están puestos en los rebrotes importantes que están ocurriendo en Europa, pese a que está el proceso de vacunación en curso, en nuestro país preocupa también el aumento de casos. En agosto tuvimos un promedio de 400 casos diarios, pero desde mediados de octubre las cifras han mostrado un importante aumento. En el último reporte del Ministerio de Salud (Minsal), las autoridades cifraron en 2.601 casos nuevos (viernes 5 de noviembre), la cifra más alta en casi cuatro meses. Asimismo, el Minsal cifró la positividad nacional en las últimas 24 horas en 3,08 por ciento (3,23 por ciento hace siete días). Dicho indicador en la Región Metropolitana fue de 4 por ciento, al igual que la semana pasada, y en Valparaíso fue de 5 por ciento, siendo la más alta del país. Ya a inicios de octubre, el grupo de investigadores de las Universidades de Chile, Católica y de Concepción a cargo de ICOVID Chile advertía un aumento de casos nuevos de Covid-19 en todas las regiones del país. “El virus sigue circulando entre nosotros y nosotras y tenemos una variante además con la más alta circulación actualmente que es Delta, que tiene características particulares. Es una variante mucho más contagiosa de la que habíamos tenido en momentos anteriores de la pandemia en nuestro país”, señaló en el programa “Con Ojo Clínico”, de UChileTV, la académica de la Escuela de Salud Pública, Alejandra Fuentes García. Según la también integrante de ICOVID Chile, “tenemos que tener todas nuestras medidas de autocuidado extremadas, no bajar la guardia”, como lo son el uso correcto de mascarillas, el lavado constante de manos, uso de alcohol gel y distanciamiento social. Añade la profesora Fuentes García que “es importante que todas las personas que no se han vacunado, que no son pocas, más de un millón de personas, lo hagan”. En la misma línea, la también profesora de la Escuela de Salud Pública de la U. de Chile, Soledad Martínez, plantea que “hay que reforzar todas las medidas que ya conocemos, mascarilla, vacunación, distancia social, aforo, el espacio libre, no estar en espacios cerrados, etc. Todo eso va a ver que reforzarlo más y estar ahí monitoreando el tema, las hospitalizaciones, las muertes, porque también eso va a mejorar los pronósticos que tengan las personas que están enfermas de COVID-19”. El inmunólogo y académico de la Facultad de Medicina de nuestro plantel, Alejandro Afani, pone énfasis en el proceso de vacunación y a quienes aún no reciben sus dosis contra la enfermedad. “Es importante hacer un llamado a que estas personas se vacunen porque es la única forma, primero, de que se protejan a ellos mismos y que también protegen a las demás personas. Si bien con la vacuna una persona puede adquirir el virus infectante, por lo menos, el cuadro normalmente debiera ser un cuadro muy leve o un cuadro sintomático”, sostiene el doctor. Proyecciones próximas semanas En el programa “Con Ojo Clínico”, trasmitido todos los jueves a las 20:00 horas por UChileTV, la profesora Alejandra Fuentes, consultada sobre la situación actual de la pandemia en el país, sostuvo que “hay una situación respecto de las otras dos olas importantes en junio de 2020 y ahora en abril de este año, que nos muestra un escenario distinto, o algo distinto, que tiene que ver con la vacunación”. Para el doctor Afani, no estamos frente a una gran ola como lo fue anteriormente durante los meses de junio y julio, pero sí “es importante no relajarse en términos de estar atentos, porque claro hay gente que no se ha vacunado y yo creo que esa es la gran clave de todo esto, la vacunación y -por supuesto- las medidas de autocuidado y el testeo”. Por su parte, para la académica Soledad Martínez, “es difícil poder hacer predicciones”. Agrega, además, que “hay varios escenarios de que esto se mantenga, que suba, pero que después baje un poco, que se mantenga así o que haya realmente una nueva ola”, advierte.

