Directo al fondo de la discusión: Defensa del presidente Piñera decide pasar de la cuestión previa

Este lunes está siendo revisada la acusación constitucional contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera, en el pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas, cuya alocución del líbelo acusatorio estará en manos del diputado socialista Jaime Naranjo, quien extendería su intervención en el hemiciclo hasta pasado 00.00 horas de este día, con la finalidad de que el frenteamplista Giorgio Jackson pueda incorporarse a la votación del líbelo.

Y es que el sufragio del diputado de Revolución Democrática es clave para efectos de que la oposición sume los 78 votos necesarios para aprobar la acusación contra el mandatario y despacharla al Senado, pero pasa eso, Jackson debe cumplir la restricción sanitaria por haber sido contacto estrecho del candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien arrojó positivo al Covid-19. Cuarentena que finaliza este martes.

Es así como el tiempo se volvió un factor clave este lunes. Previamente se barajaba que la defensa de Piñera no esgrimiría la cuestión previa con tal no fomentar la dilación de la votación, hipótesis que se cumplió a eso de las 10:25 horas de esta mañana. Es así que la Cámara procedió a la discusión de fondo y directamente a escuchar a Naranjo, quien ha preparado una defensa de 1.300 páginas, amparado en la Ley Lázaro.

Frente a los cuestionamientos articulados en el pleno por el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) respecto a que la cuarentena de Jackson sería más extensa de lo que señala la oposición, el legislador aludido declaró vía Twitter que, según fue confirmado por la autoridad sanitaria, este lunes es el último día de la restricción a la que está sujeto.

Para tranquilidad de quienes me consultan:

1. Me hice dos exámenes PCR, ambos negativos (uno realizado por SEREMI).

2. Funcionarios de SEREMI de Salud, según la directriz oficial de la subsecretaría de Salud (27/09/21), me dijeron q hoy lunes 8/11 es mi último día de cuarentena.

— Giorgio Jackson 🌳 (@GiorgioJackson) November 8, 2021