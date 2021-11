“Es meterle bencina al conflicto”: Bancadas de oposición adelantan rechazo a extensión del estado de excepción

El pasado fin de semana se llevó a cabo la consulta ciudadana realizada en La Araucanía para conocer si sus habitantes estaban de acuerdo o no con mantener el Estado de Excepción que actualmente rige en la región. Esta consulta se realizó en tres jornadas de votaciones, donde podían participar personas mayores de 18 años que estuvieran inscritas en el padrón electoral de esa región del país. Según los datos entregados por la Gobernación Regional, al finalizar el plazo de votación se contabilizaron 144.994 votos electrónicos válidamente registrados, y un 81,56% de los votos (118.258) optaron por mantener la medida decretada por el Ejecutivo, y el restante 18,38% (26.655) votó en contra del Estado de Excepción. Sin embargo, el total del padrón electoral de la región abarca a cerca de 800 mil personas, lo que representa una participación en la consulta cercana al 16%, aproximadamente unas 145 mil personas. Esta consulta ciudadana fue organizada por el gobernador regional, Luciano Rivas, y la Asociación de Municipalidades de La Araucanía (AMRA) que reúne a las 32 comunas de la región. El resultado de esta consulta, que si bien no es vinculante, será entregado al Congreso Nacional para que sea considerada en la votación de día de mañana, cuando la Cámara Baja decidirá si se accede o no a la petición del Ejecutivo de ampliar la extensión del Estado de Excepción Constitucional en la Macro Zona Sur del país. Luego de conocidos los resultados, el ministro de Defensa, Baldo Prokurica, felicitó al gobernador de La Araucanía por la consulta en relación al Estado de Excepción en la región. Gran respaldo de La Araucanía (81% de 145 mil votantes) a la continuidad del estado de excepción. Las FFAA y las policías brindan protección a la ciudadanía y enfrentan juntos el terrorismo, el narcotráfico y la violencia. Insto al Congreso a respaldar este gran clamor ciudadano. pic.twitter.com/FOBfD42cZB — BALDO PROKURICA (@bprokurica) November 7, 2021 En ese contexto, desde el oficialismo hay consenso en aprobar el requerimiento del Gobierno. Por una parte, el diputado y presidente de la UDI, Javier Macaya, aseguró que la derecha votará a favor de la extensión y espera que sea aprobada con votos transversales. “Nos parece que es muy importante que se apruebe este Estado de Excepción Constitucional, y vamos a ver quién es quién también en el Parlamento respecto a la posición que se tiene que tener de una región que ya no puede más con la violencia que se ha vivido, así que esperamos que esto pueda ser aprobado no solamente con votos del oficialismo, sino de las personas que están mirando desde el sentido común, que lo que está ocurriendo allá en La Araucanía no puede seguir ocurriendo”, sostuvo Macaya. En la misma línea, el diputado de Renovación Nacional por la Región de La Araucanía, Jorge Rathbeg, aseguró que la consulta realizada este fin de semana “debe influir en todo lo que significa la decisión de este Estado de Excepción”. Además, el parlamentario informó que su voto a favor de la extensión ya estaba decidido y el resultado de esta consulta lo ratifica. “Yo ya tenía definido y decidido votar favorablemente en este tema, y con ésto ratifico una vez más, teniendo presente que hay que escuchar a la ciudadanía, no hay que hacerse los sordos. La inmensa mayoría del pueblo Mapuche quiere paz, tranquilidad y progresar en la Región de La Araucanía sin dejar de lado su legitimas demandas que, lamentablemente, son el escudo protector o la excusa de esta gente violentista que finalmente genera intranquilidad y mucho miedo en la Región de La Araucanía”, manifestó Rathbeg. Sin embargo, desde la oposición han aparecido voces críticas de la extensión propuesta por el Gobierno, principalmente por la repetición de las decisiones adoptadas por el Ejecutivo que, durante años, no han significado cambios en la realidad de la zona. En ese sentido, el diputado Boris Barrera, aseguró que la bancada del Partido Comunista votará en contra de la extensión del Estado de Excepción en la Macro Zona Sur ya que, a su juicio, “nos parece inconcebible que con el argumento de terminar con la violencia se use al Ejército y la Marina para reprimir, por medio de la violencia, a un pueblo que lo único que busca es vivir en paz, ser reconocido también con plenos derechos y porque conocemos los métodos de este Gobierno violador de los derechos humanos, como es el de Sebastián Piñera, que hoy tiene, más encima, un muerto en la zona y varios heridos, entre ellos, menores de edad”, sostuvo. Además, el parlamentario manifestó su rechazo a la consulta que carece de representación de la ciudadanía, y aseguró que la baja participación refleja “una señal clara en contra, creeemos nosotros, de ese Estado de Excepción”. Por su parte, el diputado del Partido Humanista, Tomás Hirsch, aseguró que votará en contra de la solicitud de extensión y calificó el decreto como “totalmente inaceptable”. Además, explicó que la herramienta constitucional debe ser rechazada porque sólo significa más violencia para la región. “Lo único que ha hecho es meterle bencina a un conflicto que se tiene que resolver por la vía del diálogo, de buscar acuerdos, de las soluciones a las demandas del pueblo Mapuche, y no por la militarización de La Araucanía, que ya ha significado más muertos, más heridos y más destrucción. Por eso, es que esperamos que la votación en la Cámara de Diputadas y Diputados rechace la prolongación de este Estado de Emergencia que no se justifica, que no es adecuado. No podemos entregarle una herramienta al Gobierno que significa más violencia, más muerte, más militarización tan dañina para La Araucanía”, enfatiza Hirsch. En la misma vereda, el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, explicó que la declaración del Estado de Excepción representa un peligro para la comunidad de la Región de La Araucanía, ya que la falta de capacidad en el orden público puede representar un grave problema que “tiene que ver con llevar allá a personal armado, que no está entrenado ni capacitado para controlar la seguridad pública, donde presumiblemente pueden haber víctimas inocentes y puede agravarse el conflicto”. Además, aseguró que la bancada del Partido Socialista votará en contra de la solicitud ya que están en pro de la paz en la Macro Zona Sur a través del diálogo. Sin embargo, a juicio de Soto, “creemos que el medio que está utilizando el Gobierno, que es enviar militares fuertemente armados sin entrenamientos, sin protocolo y sin control, sin antecedentes ni experiencia en control de la seguridad pública, puede finalmente agravar el conflicto”, subrayó. En el contexto de la consulta ciudadana, el parlamentario aseguró que “es importante que las medidas que se puedan adoptar, que son complejas y polémicas, tengan una participación ciudadana. A mí me gustaría que el Gobierno hubiera hecho una consulta ciudadana preguntándole a todos los chilenos si aprobaban la Acusación Constitucional por corrupción de la familia Piñera Morel. Habría sido interesante conocer los resultados y, quizás, estaríamos hoy hablando de la necesidad de escuchar lo que dice la gente”, indicó. Por su parte, el diputado Pablo Vidal, aseguró que la estrategia utilizada por el Ejecutivo de militarizar la zona ya ha fracasado anteriormente, lo que no ha permitido combatir los hechos de violencia en la Macro Zona Sur. “Nosotros creemos que ese no es el camino. No se han detenido los hechos de violencia. Por el contrario, tienden a agudizarse. Por lo tanto, votaré en contra y espero que, en la oposición, todos los sectores progresistas del Congreso votemos en contra de esta solicitud del Gobierno de extender el Estado de Excepción Constitucional. Acá queremos el fin a la violencia y eso se consigue con diálogo, con democracia, con participación, con compromiso de parte de todos los sectores y no con la militarización del territorio”, concluyó. Durante la jornada de mañana, comenzará el debate en la Cámara Baja para aprobar o rechazar la solicitud del Ejecutivo para extender el actual Estado de Excepción Constitucional que rige hasta el 11 de noviembre en las provincias de Malleco y Cautín de La Araucanía y de Arauco, en la Región del Biobío. Para ser aprobado, el decreto presidencial deberá contar con 78 votos a favor, es decir, mayoría simple.

