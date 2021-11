Se esperan catorce horas de alocución: Diputado Naranjo expone documento de más de mil páginas en defensa de la AC contra el presidente Piñera en medio de las criticas del oficialismo

bacb8bef0c

Cinco horas lleva la exposición del diputado socialista en la Cámara, intervención en la que ha recibido el llamado de atención por parte del presidente de la instancia, Diego Paulsen, por instar a sus pares de la oposición a abandonar el hemiciclo y así no alcanzar el quorum requerido para continuar con la sesión del pleno. Maria Luisa Cisternas Lunes 8 de noviembre 2021 15:55 hrs.

Amparado en la Ley Lázaro, norma constitucional que dice que “un parlamentario o parlamentaria puede estar hablando 48 o 72 horas hasta que los enfermos caminen” según explicó el mismo Jaime Naranjo previo al ingreso al hemiciclo, el parlamentario socialista a cargo de la defensa del líbelo acusatorio contra el Presidente de la República, Sebastián Piñera, inició su alocución en el pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas luego que, la defensa del mandatario, pasara de la cuestión previa. Así lo declaró el abogado defensor del mandatario, Jorge Gálvez, ante el presidente de la instancia, Diego Paulsen, reconociendo que “no obstante entendemos que la cuestión previa planteada por nuestra parte mediante el escrito de contestación tiene fundamentos de sobre para ser admitida, hemos decidido que no la vamos a deducir para efectos de pasar al fondo porque nos interesa de sobremanera poner de manifiesto que tanto en la forma pero también en el fondo, tanto en el derecho pero también en los hechos, la acusación constitucional carece de mérito“, expresó. De ese modo, a eso de las 10:30 de esta mañana la palabra fue concedida a Naranjo quien abrió su alocución criticando la consideración hecha por el abogado representante del mandatario, en la medida que el 70 por ciento de la defensa del presidente Piñera se refería a la cuestión previa, y que esta además tomó gran parte de la discusión al interior de la comisión revisora de la acusación. “Llama la atención presidente, solo quiero dejarlo establecido. A lo mejor es una estrategia de la defensa muy legítima que quiere acortar lo máximo la sesión para que así no podamos reunir los votos y aprobar la acusación constitucional, pero está bien, están en su legitimo derecho de hacerlo, pero sorprende y que juzgue el país”, declaró, reparando en que “no es cuestión menor que estamos hablando de una acusación constitucional contra un Presidente de la República y sin embargo su abogado defensor deja en una situación de indefensa a su propio defendido al no hacer uso de la cuestión previa”. La intervención de Naranjo se espera que tome en total 14 horas de exposición, para dar cuenta de los puntos principales del líbelo acusatorio que consta de 99 páginas y de dos capítulos centrales: el primero referido a la vulneración al “principio de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación” y el segundo por haber “comprometido gravemente el honor de la nación”. Sobre este último punto hizo hincapié el diputado socialista durante esta mañana sosteniendo que la administración de Piñera y su incapacidad de desvincularse de su perfil empresario, como se evidenció en el escándalo de los Pandora Pappers, es lo que ha puesto en juego, en más de una oportunidad, el honor de la nación. “Se ha proyectado al mundo que somos un país en que sus autoridades se vinculan a tácticas que generan escandalo mundial, que no son transparentes, que se vinculan a privilegios indebidos. Es decir presidente y aunque suena duro, a prácticas corruptas que incurre permanentemente que incurre la máxima autoridad. Un lugar donde nuestras autoridades públicas aparecen en escándalos mundiales y lamentablemente presidente pareciera que no pasa nada”, criticó. El parlamentario ha hecho defensa de la acusación constitucional como una herramienta jurídica con la que cuenta el legislativo para su labor de fiscalización, ha reparado en los principales “fracasos” de esta administración como lo ha sido, a su juicio, el combate de la delincuencia y ha hecho una revisión de la trayectoria empresarial del mandatario. Del mismo abordó el Acuerdo de Escazú sosteniendo que la no suscripción del pacto es “una omisión que afecta el interés nacional” y del mismo modo reparó en el mal ejemplo que se la da al resto de la ciudadanía el eludir impuestos en paraísos fiscales por parte del Presidente de la República, entre otras aristas. Hasta el momento el diputado ha expuesto durante cinco horas en el hemiciclo de la Cámara, en una alocución que podría durar hasta más allá de la medianoche a la espera que el diputado Giorgio Jackson cumpla su período de cuarentena para efectos de contar con los 78 votos requeridos para aprobar y despachar la acusación al Senado. Criticas del oficialismo El pleno de la Cámara de Diputados y Diputadas requiere de un cuarto de los legisladores en ejercicio presentes en sala para efectos de poder sesionar y en medio de la presentación de Naranjo, el presidente de la instancia, Diego Paulsen, llamó la atención del socialista al sorprenderlo instando a sus pares del oficialismo a que se retiren del salón y así, interrumpir la jornada. “Si quieren, voy a poner el video en donde el propio diputado Naranjo pide que salga gente para que no haya quórum. ¿Quieren hacer de esto un show?”, increpó Paulsen. Auth asegura que acusación no tiene mérito Cabe recordar que el líbelo acusatorio contra el mandatario fue despachado a la Cámara de Diputados y Diputadas con informe negativo al no alcanzar mayoría del respaldo parlamentario en la comisión revisora presidida por la diputada socialista Maya Fernández. Al respecto y más temprano esta mañana el diputado independiente Pepe Auth, quien se abstuvo de la votación en dicha instancia, se refirió a la acusación sosteniendo que en el marco de las audiencias no se pudo dar cuenta de varios aspectos que plantea el texto, como por ejemplo, la no declaración de zona marítima protegida del polígono que circunda la comuna de la Higuera. Esta disposición no habría sucedido, no por una clausula de la compra venta entre Piñera y Délano, sino porque no hubo un acuerdo sobre el alcance de la superficie que debía ser protegida. “Si hubiera habido algún indicio de que Piñera retardó, impidió, llamó a alguien, movilizó algún recurso de su autoridad para bloquear esa iniciativa, yo habría votado entusiastamente a favor, pero francamente no hay absolutamente nada y tanto es así que no se decretó zona de protección tampoco en los cuatro años que siguieron a su gobierno (…) Lo que comprueba que no era eso la razón por la que se decretó zona de protección sino simplemente porque no hubo acuerdo nunca respecto a cuál era la extensión que ameritaba ser protegida”, explicó.

