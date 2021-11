Diputados aprueban prórroga del Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur

Esta tarde se realizó la votación por la solicitud ingresada el pasado jueves por el Presidente Sebastián Piñera para extender el Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur del país, como medida para enfrentar los hechos de violencia que han ocurrido en la zona. La medida necesitaba de una mayoría simple, y fue aprobada por la Cámara Baja por 76 votos a favor, 59 en contra y 7 abstenciones. Este Estado de Excepción Constitucional rige desde el 12 de octubre en la Macrozona Sur, particularmente en las provincias de Malleco y Cautín de la Araucanía y de Arauco, en la Región del Biobío, y esta votación se enmarcó luego del uso de la extensión por 15 días, que permitió ampliar el decreto presidencial hasta el 11 de noviembre. Sin embargo, al ser la segunda prórroga, fue necesaria la aprobación de la Cámara Baja para despachar la solicitud al Senado. Al anunciar el ingreso de esta nueva prórroga, el pasado jueves 4 de noviembre, el Presidente Piñera aseguró que “tenemos que tener todos los medios y capacidad de decisión para usar las herramientas que la Constitución, la ley y el estado de derecho, le otorgan a una sociedad democrática para combatir los flagelos”. Pasadas las 10 de la mañana, comenzaron las intervenciones de diputados y diputadas inscritos para argumentar su voto, y contó con la interpelación de 28 parlamentarios del oficialismo, 17 de la oposición y 2 independientes. En la sesión de la Cámara Baja, estuvieron presentes los Ministros del Interior y Defensa, Rodrigo Delgado y Baldo Prokurica respectivamente, y los subsecretarios de Interior y SEPGRES, Juan Francisco Galli y Máximo Pávez. Durante su intervención en la Cámara Baja, el Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, sostuvo que el objetivo de la decisión de prorrogar el Estado de Excepción Constitucional “es dar tranquilidad” a los habitantes de la Macrozona Sur. “Como gobierno queremos ser muy claros en que este Estado de Excepción no es contra un pueblo determinado, si no que contra quienes optan por la vía violenta, el narcotráfico y el crimen organizado, y que se visten muchas veces con la causa mapuche. Hemos sido muy cuidadosos en el uso del lenguaje: este Estado de Excepción que pedimos se prorrogue, por supuesto que no soluciona los problemas de fondo, pero es tremendamente necesario en un punto en el que debemos separar la violencia de otra causas. Esto es para defender a personas mapuches y no mapuches”, expuso. Por su parte, el Ministro de Defensa, Baldo Prokurica, recordó el resultado de la consulta ciudadana organizada por el Gobernador Regional de La Araucanía y destacó que, en este último mes, “el trabajo de las FFAA ha sido eficaz” en la Macrozona Sur. Entre las intervenciones más destacadas de la jornada, la diputada del Partido Socialista, Emilia Nuyado, aseguró que la medida adoptada por el Ejecutivo no se hace cargo de las demandas del pueblo Mapuche. “Lamentablemente aquí no se ha abordado el tema de fondo que tiene que ver con la reivindicación territorial histórica que tiene que ver con el despojo, invasión de colono y empresas forestales que han empobrecido el territorio y han dejado en una situación de precariedad al pueblo mapuche. Creo que no es justo que hoy día el Congreso, sea cómplice de que se siga asesinando y manchando las manos con sangre donde nuevamente han caído hermanos asesinados”, sostuvo Nuyado. En la misma línea, el parlamentario del Partido Ecologista Verde, Félix González, advirtió que la decisión de replegar a las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur no resolverá los problemas históricos, ya que una posible solución al conflicto está en manos de los Gobiernos a través de instancias de diálogo, y no de la violencia ni militarización de la zona. “¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Cuál es el resultado? Ante el fracaso de la inteligencia policial usó la fuerza bruta: comando jungla, resultado caso Catrillanca, personas inocentes muertas. ¿Qué hace ahora? Lo mismo, y ha muerto un joven, Jordan Llempi, en circunstancias que no se han aclarado. Hay una niña de 9 años baleada por la armada, ¿me va a decir que está en un atentado? ¿Que hizo una emboscada? Yo no voy a votar a favor de seguir poniendo en riesgo la vida de las personas”, manifestó González. Por su parte, la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo, señaló que la presencia de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur demuestra que “el Estado de nuestro país ha sido claramente un Estado colonizador con el pueblo mapuche que reside principalmente en la región del Biobío y en la región de La Araucanía, que son ambas zonas las que actualmente ha militarizado un gobierno criminal, el gobierno de Sebastián Piñera”. Incluso, la parlamentaria emplazó al Ejecutivo al cuestionar la violencia utilizada en el territorio Mapuche. “¿De qué sirve reconocer las graves atrocidades que se han cometido de violencia de Estado en la revuelta popular si vamos a seguir las mismas recetas? Las mismas políticas de represión, de criminalización, en este caso de militarización. (…) Aprobar la extensión de este estado de excepción no es estar a favor de la paz, es permitir la guerra y el derramamiento de sangre, es permitir la violencia y nosotros exigimos desde acá en el Congreso (…) diálogo”, sostuvo Vallejo. Mientras que la diputada del Partido por la Democracia, Andrea Parra, sostuvo que “el Presidente Piñera llegó prometiendo paz y solo ha traído caos. (…) Hizo desaparecer el Estado en La Araucanía, habló de un plan lo que impulsó fue la división y la violencia. Replegó la política social para desplegar los tanques”, y aseguró que mientras no se hable en serio sobre lo que ocurre en la Macrozona Sur, sólo podía abstenerse en esta votación. Por otro lado, el diputado por la zona y presidente de Evópoli, Andrés Molina, declaró que la decisión de prorrogar el Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur “es para la mayoría una señal de esperanza, de seguir creyendo en la democracia, vivir con menos temor, sentir que nos ponemos en su lugar, donde en cualquier momento las cosas pueden cambiar: perder un familiar o el trabajo de una vida entera”. Incluso, aseguró que actualmente Carabineros no está preparado para enfrentar los delitos de la zona, y ratificó que la prórroga debía aprobarse porque “si estamos constatando esta realidad y llevamos más de 25 inocentes asesinados y quemados, ¿vamos a esperar más muertos y atentados?”. En la misma vereda, el diputado de la UDI, Javier Macaya, emplazó al resto de los parlamentarios para aprobar la prórroga como una señal de empatía a la población de la Macrozona Sur ya que, a su juicio, “hoy vamos a ver quién es quién en este Congreso, vamos a ver de qué lado se pone, si se ponen del lado de las víctimas o del narcoterrorismo. Los chilenos que quieren paz van a estar mirando”. Incluso, Macaya aseguró que “Carabineros tiene que repeler con carabinas y armamento liviano a narco guerrillas que cuentan con alto poder de fuego”, y cuestionó que la militarización sea por parte del Ejecutivo. Además, detalló que actualmente existen 2 mil personas que colaboran con la seguridad en la zona, lo que ha bajado los hechos de violencia. “Los números no mienten en este sentido, 43% menos en atentados, 61% menos hecho de violencia, 80% menos usurpaciones y más de 50% que estaba con órdenes de detención que hoy están detenidos. Este es un tema del Estado, el Estado ha fracasado en las últimas décadas”, subrayó. Luego de la aprobación de esta prórroga, Emilia Nuyado lamentó la decisión de la Cámara de Diputadas y Diputados y aseguró que “una vez más nos encontramos en una situación donde todavía no hay claridad ni se ha profundizado en los derechos de los pueblos indígenas, en los derechos colectivos y, lamentablemente, vemos hoy día un Gobierno muy empoderado, con mucha claridad en lo que va a hacer. Con esto, los únicos afectados justamente son el pueblo Mapuche. A ellos se les está asesinando, por lo tanto, es un Gobierno que tiene las manos manchadas con sangre”, concluyó la parlamentaria. Durante la tarde de este martes, se espera que la solicitud despachada por la Cámara Baja sea revisada en la Sala del Senado. Si la prórroga ingresada por el Presidente Sebastián Piñera es aprobada en la Cámara Alta, entraría en vigencia el 11 de noviembre por 15 días más.

