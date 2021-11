Manuel Agosin: “Boric cree que el Estado lo resuelve todo y Kast cree que el mercado lo resuelve todo, y ninguno está en lo correcto”

El economista y profesor titular del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, Manuel Agosin, se refirió a las propuestas económicas de Gabriel Boric y José Antonio Kast de cara a un eventual gobierno desde marzo próximo. El ex decano de la Facultad de Economía y Negocios desestimó ambas propuestas. En cuanto a la reforma tributaria de 8% del PIB en un periodo de seis a ocho años que propone Gabriel Boric, el académico sostuvo que “habría que preguntarse cuán realista es la propuesta, yo pienso que no es realista”. Por otra parte, la propuesta de bajar los impuestos que pregona José Antonio Kast, según el economista, “es un absurdo completo, eso responde a una visión puramente ideológica”. “Boric cree que el Estado lo resuelve todo y Kast cree que el mercado lo resuelve todo, y ninguno de las dos está en lo correcto”, sentenció Agosin. En cuanto a qué debiese hacer el Gobierno venidero en materia económica, el académico afirmó: “una consolidación fiscal”. En ese sentido, el experto sostuvo que esta consolidación debe ser gradual, “no se puede hacer de golpe”, indicó. Al respecto, Agosin cree prioritario engrosar las debilitadas arcas fiscales. “Nos hemos gastado gran parte de nuestros fondos soberanos, si nos pilla otra pandemia u otra crisis no vamos a tener como enfrentarla”. “Un gobierno responsable tiene que tratar de recuperar el equilibrio fiscal”, agregó. Para aquello, Agosin propuso, entre otras cosas, que la siguiente gestión ocupe la estrategia de las concesiones para no dejar de lado las obras públicas y, a la vez, no gastar el dinero que no se tiene. “Hay un montón de obras publicas que pueden financiarse sin gasto fiscal, a través de loas concesiones que han sido tremendamente exitosas”. “Hay que darle con todo”, finalizó.

