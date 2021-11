1b5d1bd60d

Nacional Por solo un voto: Senado rechazó idea de legislar el proyecto de cuarto retiro y pasa a comisión mixta El rechazo de la senadora de la Democracia Cristiana fue clave para el rechazo de la iniciativa, tras no alcanzar el quorum de aprobación correspondiente a 25 votos. En la oposición criticaron el resultado y acusaron a la parlamentaria de estar del lado de las AFP. Natalia Palma Martes 9 de noviembre 2021 16:38 hrs.

Tras un intenso debate, este martes la Sala del Senado rechazó por 24 votos a favor, 15 en contra y 1 abstención la idea de legislar el cuarto retiro de los fondos previsionales. Con esto la iniciativa pasará a su tercer trámite legislativo a una comisión mixta, tras no alcanzar el quorum que requería de 25 respaldos para su aprobación, es decir, por solo un voto. La discusión, que comenzó pasadas las 09:00 horas, estuvo marcada por el rechazo de la senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, quien ya había señalado con anterioridad su postura en contra y el apoyo de los senadores de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón y Marcela Sabat. Asimismo, destacaron los votos favorables de los senadores Jorge Pizarro, Ximena Rincón, José Miguel Insulza, Carlos Montes y Ricardo Lagos Weber, pese a sus aprensiones iniciales y en la que enfatizaron la necesidad de ingresar modificaciones al proyecto. Una vez terminada la sesión, las molestias no se hicieron esperar en la oposición, donde parlamentarios apuntaron como responsable del resultado a la senadora Carolina Goic. El senador del Partido Socialista, Alfonso de Urresti, expresó que “vamos a seguir adelante. No se puede permitir que simplemente por un voto de una senadora que no ha apoyado este cuarto retiro tengamos esta situación adversa. Hay una gran mayoría de senadores y senadoras que están impulsando este cuarto retiro y en la comisión mixta no me cabe duda de que vamos a poder lograr la mayoría para aprobar esta iniciativa”. El diputado y presidente de la comisión de Constitución, Marcos Ilabaca- presente en la instancia- señaló que “la Cámara de Diputados dio un ejemplo respecto a cómo se hacen las cosas en términos de unidad. Logró declarar admisible la acusación constitucional (contra el presidente Sebastián Piñera). Lamentablemente, esa misma unidad no primó hoy día en el Senado porque una senadora le dio la espalda a los chilenos y a las chilenas. Porque una senadora lamentablemente no escuchó lo que la gente en cada uno de los barrios de Chile está pidiendo (…) Se sacaron las caretas y hoy día una senadora se la sacó y sería bueno que explicará por qué, por qué está del lado de las AFP”. En tanto, la senadora DC y candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, para quien lograr la aprobación del proyecto era fundamental en su estrategia de campaña, dijo que “tenemos esperanzas de que, a pesar de una situación adversa como la que hemos vivido, hagamos realidad el cuarto retiro, pensando en las millones de familias que depositan su esperanza en esta iniciativa” y agradeció “la unidad de la gran mayoría de la oposición que estuvo tras la aprobación en general del cuarto retiro”. En cuanto al rechazo de su correligionaria, Carolina Goic, la legisladora sostuvo que “nos faltaron votos de la derecha que habían apoyado en ocasiones anteriores los retiros y que le dieron la espalda. Obviamente, también quienes en sus propios argumentos nos daban a conocer que la ciudadanía se acercaba y les decía apoyen el cuarto retiro y cuando alguien hace una opción distinta claramente es no sintonizar con las demandas que hoy día tiene la ciudadanía”. Ante estos emplazamientos, la senadora Goic defendió su decisión, manifestando que “en esto yo ya había planteado mi postura hace bastante tiempo y después de escuchar los argumentos lo he señalado con mucha claridad hay un antes y un después en la discusión de los retiros desde que nosotros logramos universalizar el IFE. La discusión no es sobre las ayudas en pandemia, sino sobre cómo nos hacemos cargo de los fondos previsionales de los trabajadores y yo creo que tenemos que terminar con el sistema de AFP, pero eso no significa terminar con los ahorros previsionales de los trabajadores. Tenemos el derecho a disentir”. Por su parte, el ministro del Trabajo, Patricio Melero valoró el rechazo a la idea de legislar la iniciativa y expresó que “lo que hemos visto hoy en el Senado es que los argumentos a favor y en contra se inclinaron en una balanza, donde se supo sopesar que los perjuicios que se le causan a las pensiones futuras de los chilenos, a la economía del país, como también el daño al sistema de seguridad social, es mayor que los beneficios que podría otorgar un nuevo retiro y, por consiguiente, el divorcio entre lo político y lo técnico se ha acortado”. De esta manera, el siguiente paso será conformar una comisión mixta que será integrada por senadores y diputados para zanjar las diferencias en torno a la medida entre ambas cámaras del Congreso. Con todo, la discusión política en torno a la conveniencia del cuarto retiro sigue enfrentada con los argumentos técnicos que han planteado diversos expertos, quienes insisten sobre los impactos negativos que puede tener la iniciativa para el país y que incluye a asesores de candidatos presidenciales de la oposición. De hecho, la económica del equipo de Gabriel Boric, Claudia Sanhueza, en entrevista con CNN aseguró que la medida no es una buena política pública y que le recomendaría al abanderado no continuar apoyando la moción. Sin embargo, aclaró después que estos dichos se referían a proyectos de otros retiros, anunciado por algunos parlamentarios. También transparentaron su postura en contra economistas como Nicolás Grau y Guillermo Larraín, siendo este último del comando de la candidata Yasna Provoste, quien señaló que “no conozco a nadie sensato” que diga que el cuarto retiro sea una buena política pública, en conversación con el medio Ex Ante.

