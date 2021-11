Alfonso De Urresti: “La Democracia Cristiana debe explicar por qué una de sus senadoras votó alineada con la derecha”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el senador socialista Alfonso De Urresti, se refirió a la votación del cuarto retiro de fondos de las AFP en la Cámara Alta y que no pudo lograr el quórum necesario para su aprobación. Consultado por el director de Radio Universidad de Chile respecto de lo que ocurrió en el Congreso, el representante de la región de Los Ríos sostuvo que “lamentamos que una senadora de la DC vote con la derecha, desde el punto de vista política ahí hay una situación difícil de explicar porque 22 senadores y senadoras de oposición votan la idea de legislar a favor y dos representantes de derecha pero que han conectado con este tipo de inquietudes y una senadora de la Democracia Cristiana, Carolina Goic, vota en contra, ni siquiera se abstiene o hace una observación, no, ella vota en bloque con la derecha”. En ese sentido, el senador De Urresti recalcó que “me preocupa porque la Democracia Cristiana debe explicar esta situación, tiene que transparentar hacia la ciudadanía por qué alguien de su bloque, en una situación tan trascendente, en donde la centro izquierda con sus candidatos presidenciales impulsan y piden respaldo para esta iniciativa, por qué entonces Carolina Goic vota en contra“. Respecto de si este resultado puede incidir en la carrera presidencial, el parlamentario socialista afirmó que “creo que va a influir en los candidatos de la Democracia Cristiana. Veía ayer en redes y distintos programas personas que decían que los candidatos tuvieron su postura pero finalmente es la Democracia Cristiana la que genera esta duda y quitada de piso a su candidata y su sector”. Por lo mismo, el senador De Urresti añade que “creo que para los candidatos Boric y Provoste no veo que los afecte mucho porque ellos lideraron a su sector prácticamente de forma unánime, en ambas cámaras. Ahí yo haría una diferencia respecto de lo que es el partido político de la senadora que votó con la derecha, versus la candidata de la coalición”. El parlamentario socialista se refirió además a las críticas técnicas que ha recibido el proyecto de cuarto retiro de fondos de las AFP y en esa línea afirmó que “endosar todos los males de la economía al cuarto retiro me parece simplista. Me he dedicado a estudiar y revisar todos los comentarios de los economistas respecto del primer retiro, donde nos decían que se iba a incendiar el país con decenas de problemas pero, al contrario, hubo beneficios como la baja en la tasa de morosidad y además el pago de pensiones alimenticias adeudadas”. Respecto de la distancia que existiría entre la mirada técnica y la realidad respecto de las necesidades económicas, el senador recalcó que “los economistas tienen una mirada macro, de los grandes números. En Chile nos enamoramos de la participación de nuestro país en todos estos foros internacionales donde éramos el alumno aplicado. Creo que todos nuestros economistas iban mucho a Estados Unidos y a Chicago”. En ese sentido, Alfonso De Urresti valoró a la figura de Manfred Max-Neef y su “economía a escala humana, creo que hay que ver otros modelos y buscar otros parámetros. No digo que voy a defender el cuarto retiro como una fantástica política pública, de ninguna manera, pero tampoco vengamos a demonizar esta situación cuando ha tenido impactos positivos ante un gobierno absolutamente negligente”. Finalmente, respecto del escenario de cara a la elección presidencial, el parlamentario aseguró que “hay que mirar con atención el ascenso de Kast, creo que hay una conexión ahí de una involución de la derecha más liberal, hay un atrincheramiento en posiciones duras por parte de Kast y su crecimiento electoral. Creo que a la centroizquierda le ha faltado convocar mayorías y a la ciudadanía para que esa voluntad transformadora que se vio en el estallido social y en el Apruebo, se traduzca en un programa y en una mayoría en el Parlamento que permita transformaciones”.

