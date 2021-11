Confusam acusa abandono de la atención primaria en zonas bajo estado de excepción

Gabriela Flores, presidenta del gremio, emplazó directamente al ministro de Salud, Enrique Paris, para que se comprometa a no abandonar la salud de quienes viven en la zona.

Este miércoles, y tras una visita a las comunas de Ercilla y Collipulli, la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, junto a dirigentes nacionales del gremio, constataron en terreno las numerosas falencias que tienen las y los trabajadores de la Atención Primaria de la provincia de Malleco, territorio que se encuentra bajo estado de excepción. “Acá el gobierno ha puesto todo su empeño en las medidas represivas para resolver el conflicto social. Sin embargo, ha descuidado enormemente los recursos para realizar la labor de salud dejando a los municipios en el abandono, sin ambulancias ni insumos clínicos, sin medias de seguridad ni resguardos mayores para las y los trabajadores ante la violencia”, sostuvo Flores. “Como Confusam solicitaremos la instalación de la mesa de la macrozona Sur de salud, que reúne a los servicios de salud del Bíobío, La Araucanía y Los Ríos junto con sus municipios, para abordar los temas más urgentes que afectan tanto a usuarios, como a funcionarios. Aquí se ha dejado a los municipios más violentados y a sus comunidades abandonados a su suerte, sin apoyos desde el nivel regional ni central” agregó. En este sentido, la dirigenta detalló que “en muchos lugares se requiere con urgencia el traslado de pacientes desde los hospitales base pero esa responsabilidad se la traspasan a la Atención Primaria de comunas que han sido atacadas y que, en ocasiones, no cuentan con vehículos de traslado o no pueden salir de su territorio por tomas de carreteras. Coordinar estos traslados es competencia del servicio de salud y creemos que esta instancia no está cumpliendo su rol como gestor de la red asistencial”. Por todo esto, es que Gabriela Flores emplazó directamente al ministro de Salud, Enrique Paris, para que se comprometa a no abandonar la salud de quienes viven en la zona. “Hacemos un llamado al ministro Enrique Paris para que tenga un compromiso con nuestra gente que está en la Araucanía, en zonas donde están desplegadas las fuerzas especiales para que se dispongan más recursos para el reforzamiento de la atención de salud y de la seguridad de las y los trabajadores. Más allá del conflicto, también estamos en medio de pandemia y la salud de los más vulnerables no se puede descuidar”, finalizó.

