Nacional Gabriel Boric: "Queremos construir un Estado que acoja, no un Estado que abandone" De regreso a sus actividades parlamentarias luego de salir positivo por Covid 19, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad dijo que en esta elección están en disputa dos visiones de país. Diario Uchile Miércoles 10 de noviembre 2021 14:53 hrs.

Como una “tortura bíblica” calificó el diputado y candidato presidencial Gabriel Boric el no tener olfato y gusto como parte de las consecuencias del Covid 19. El parlamentario llegó este miércoles al Congreso donde dijo que si bien aún tiene un poco de tos, el último test de antígeno que le practicaron salió negativo y pudo retomar sus funciones legislativas y la campaña por la carrera a La Moneda. Respecto del sumario iniciado ayer por la autoridad sanitaria, Boric reiteró que están trabajando “codo a codo” para establecer si hubo responsabilidad del parlamentario durante la presentación de su programa de Gobierno el lunes 1 de noviembre en una actividad realizada en la Casa de la Cultura de Ñuñoa donde participó junto a decenas de personas. “La autoridad sanitaria nos ha informado que producto de los protocolos que seguimos no hay ninguno de los contactos estrechos que declaramos que haya dado positivo de Covid y por lo tanto, estamos trabajando en conjunto para hacer toda la trazabilidad de manera impecable. Lo que sí pediría más allá de que las autoridades sanitarias tienen que cumplir su pega y nosotros estamos totalmente a disposición de aquello, pero que otra gente no trate de sacar provecho político de una enfermedad”, señaló en relación a los antecedentes presentados por un candidato a diputado junto a la convencional Marcela Cubillos ante la seremi de Salud. Al respecto, Boric indicó que “nadie se enferma a propósito. Nosotros cumplimos todos los protocolos que correspondían. Producto de las noticias falsas, el médico de cabecera tuvo que hacer una declaración especificando de que no había síntomas cardinales previo a la fecha que declaramos los síntomas. Entonces tratar de aprovecharse de una enfermedad en donde uno no lo pasa bien para ganar un puntito más, un puntito menos, yo creo que es algo que a la gente no le gusta”. Sobre las últimas actividades en el parlamento y en particular por el rechazo en el Senado del proyecto de cuarto retiro del 10 por ciento de fondos previsionales, Boric indicó que esperan “que la comisión mixta sesione para resolver esto y el revés de ayer se pueda revertir”. El candidato se refirió además a la votación que emitieron los parlamentarios de la Democracia Cristiana, ya que producto de la negativa de la senadora Carolina Goic la propuesta fracasó y deberá ser revisada en una nueva instancia del Congreso. “La Democracia Cristiana en el historial que tiene en este Gobierno y en el Gobierno anterior, ha sido más bien un factor que ha torpedeado los cambios, que ha torpedeado las transformaciones y eso es algo que la candidatura de la Democracia Cristiana se tiene que hacer cargo”, puntualizó Boric recordando la forma en que los parlamentarios de esa colectividad han votado como en el proyecto de reforma tributaria, reforma de pensiones y de legalización del aborto. Requerido por la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera, Boric destacó la unidad de la oposición para aprobar la demanda en la Cámara de Diputados, lo que a su juicio responde a que “tenemos un Presidente de la República que está imputado por la Fiscalía y es portada de los diarios internacionales por cohecho y negociación incompatible en un caso de destrucción de patrimonio ambiental. No perdamos de vista porqué estamos haciendo esta acusación constitucional. Hoy día le corresponde a la Cámara y al Congreso ejercer su labor fiscalizadora”. Por eso dijo esperar que en el Senado se apruebe la acusación contra el jefe de Estado que será revisada el próximo martes. Sobre los últimos días de campaña de cara a la primera vuelta del 21 de noviembre, Boric hizo un llamado a la gente “a ver que tenemos dos proyectos que son muy distintos en pugna hoy día. Nosotros queremos construir un Estado que acoja, un Estado que cuide y no un Estado que abandone”. Boric junto a los demás candidatos presidenciales participará este jueves de un foro organizado por Enade y el lunes 15 se llevará a cabo el último debate presidencial convocado por Anatel antes de la votación de ese fin de semana.

