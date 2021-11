Sebastián Piñera en ENADE: “Me preocupa el afán de algunos por demoler todo nuestro pasado sin saber cómo y con qué lo quieren reemplazar”

Esta mañana comenzó la versión 2021 del Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE), organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE) en dependencias de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI). En la instancia, participó el Presidente Sebastián Piñera, acompañado por el ministro de Economía, Lucas Palacios, y también llegaron líderes empresariales como Juan Sutil de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y Lorenzo Gazmuri del ICARE. El discurso inaugural de la jornada fue entregado por el rector de la UAI y ex ministro de Educación de Piñera, Harald Beyer, quien aseguró que los impactos de la pandemia perseverarán por décadas y los cambios mundiales irán acelerándose. Además, hizo un llamado a las organizaciones privadas y públicas y a la clase política para anticiparse ante estos escenarios. “No puede dejar de reconocerse que la modernización económica, social y cultural que ha experimentado la sociedad chilena no ha ido acompañada de una evolución similar del orden político. Se ha producido un divorcio que está en la base de las tensiones que hemos enfrentado en los últimos años. La idea de que estas modernizaciones son suficientes para darle estabilidad al país ha quedado desacreditada, y restaurar un orden político que pueda estar acorde con los desafíos que imponen las modernidades es una tarea de la mayor urgencia”, sostuvo Beyer. Luego del discurso inaugural, subió al escenario el Presidente Sebastián Piñera, quien durante su intervención acusó una demonización de los gobiernos de turno desde el retorno a la democracia. “Durante estas tres décadas que han sido tan demonizadas logramos un importante desarrollo económico, humano, social. Creamos empleo, oportunidades, redujimos la pobreza en forma notable, aumentamos la expectativa de vida, redujimos la mortalidad, quintuplicamos la matrícula de educación superior y realizamos grandes modernizaciones en nuestras instituciones e infraestructura (…) Es verdad que debimos haber avanzado con mayor voluntad y fuerza en reducir las desigualdades, combatir abusos y privilegios, tratar mejor a los niños y adultos mayores. Durante estos 30 años alcanzamos grandes logros, pero también se generaron grandes grietas”, sostuvo el mandatario. 🔴¡En vivo! Presidente @sebastianpinera: "Hoy, más que nunca, necesitamos un compromiso que le devuelva el alma a Chile, que nos permita converger a todos en un sueño compartido. Una misión ambiciosa, pero también inspiradora". ¡Señal online! ➡️ https://t.co/AbjCUd3Yxb#ENADE pic.twitter.com/gfj3V0mfPh — ICARE (@icare_chile) November 11, 2021 Además, sobre el Proceso Constituyente, Sebastián Piñera aseguró que la Constitución de un país está dentro del marco de unidad, estabilidad y de proyección a futuro, y pidió no imponer ideas para que ésta sea reconocida y respetada. “Para esto es fundamental que sean fruto de un amplio y sólido acuerdo sin pretender que unos le impongan a otros sus ideas porque tiene que ser reconocida y respetada por todos para que sea marco de estabilidad hacia futuro. Y debe recoger y respetar nuestras tradiciones republicanas, símbolos patrios y los valores que viven en el alma de los chilenos, como el valor de la vida, incluyendo la vida del que está por nacer; libertad, familia, derechos humanos y protección del medio ambiente”. Asimismo, Piñera calificó al movimiento social del 18 de octubre como un estallido “irracional e inaceptable de violencia”, y mostró su preocupación por el deterioro de la política institucional y la actitud asumida por otros sectores políticos. “Me preocupa el afán de algunos por demoler todo nuestro pasado sin saber cómo y con qué lo quieren reemplazar. Digámoslo con claridad, el problema no está en la fuerza del ataque, sino que en la debilidad de la defensa. ¿Cómo es posible que los 30 años posteriores a la recuperación de la democracia, con logros y sombras, hoy cuenten con tan pocos defensores entre quienes los lideraron y condujeron? Cuatro de los seis gobiernos del periodo están en la oposición”. Al finalizar, el Presidente Piñera emplazó a la clase política para condenar transversalmente los hechos de violencia ya que, a su juicio, “estamos dejando demoler algo que yo siento que es valioso, y por eso, lo que tenemos que hacer es aprovechar las luces para iluminar las sombras, pero no quedarnos con las sombras para destruir las luces. Me preocuapa la falta de claridad y fortaleza de algunos sectores políticos en condenar la violencia. No hay violencias buenas y violencias malas: todas las violencias son malas”, concluyó el primer mandatario. LÍDERES EMPRESARIALES DEFIENDEN LA GESTIÓN DEL GREMIO Por su parte, el presidente del ICARE, Lorenzo Gazmuri, destacó el rol de las empresas en la recuperación económica del país, y aseguró que “no es posible imaginar a Chile sin el aporte de las empresas, si lo es importante hoy, lo será más en el futuro”. Asimismo, Gazmuri valoró el octavo lugar de Chile en el ranking de Resiliencia Covid de Bloomberg como un ejemplo para el resto del mundo luego de la crisis social de octubre de 2019. “Nuestras autoridades, encabezadas por su Excelencia, el Presidente Sebastián Piñera, los equipos de salud, los proveedores de alimentos y servicios, los trabajadores de los diversos sectores que mantuvieron sus operaciones en pie, nuestras Fuerzas Armadas y de Orden, todos ellos y muchos más, son verdaderos héroes de este tiempo”, sostuvo. En relación a la crisis económica provocada por la pandemia, las elecciones del próximo 21 de noviembre y el Plebiscito de salida para la propuesta de una nueva Constitución, Gazmuri aseguró que esas razones “bastarían para calificar este momento que vivimos como un hito biográfico en nuestra historia”. Asimismo, hizo un llamado al mundo empresarial para mejorar su imagen ante el país. “Estamos convencidos que el mundo empresarial debe asumir frente a la sociedad chilena el compromiso de hacer las cosas mejor, de buscar acuerdos, de elevar cada día más los estándares de transparencia y probidad, de trabajar para que haya más unidad, de corregir aquello en que fallamos pero preservando todo lo que hemos logrado, a valorar la paz por sobre la confrontación y, por sobre todo, a derrotar el odio y la violencia, que son los peores males que pueden afectar al corazón humano”, señaló Gazmuri. Por otro lado, el presidente de la CPC, Juan Sutil, aseguró que el actual momento que se vive en el país “nos plantea desafíos inmensos a todos quienes nos sentimos llamados a ser parte de los cambios sociales, económicos, políticos y culturales que se requieren”. Además, Sutil presentó el nuevo ‘compromiso empresarial’ con cuatro ejes para incidir en la agenda política-económica, que se refiere a mejores empresas para Chile, al compromiso con el desarrollo social, a la equidad y la igualdad de oportunidades, al cambio climático y al agua, y a los territorios. Asimismo, el líder de la CPC agradeció la presencia de las empresas que aportan en los programas sociales, y aseguró que “las empresas entregamos bienes y servicios donde el Estado no puede solo, como es la salud, vivienda, educación. En todo ello, es clave la colaboración pública privada. Estado y mercado no se contraponen”, y criticó la presencia del Estado en las industrias privadas como construcción y farmacias. Sobre el Proceso Constituyente, Sutil aseguró que “en la nueva Constitución, tenemos la oportunidad de incluir aquellos pilares que nos permitan contar con los requisitos mínimos para el desarrollo, pilares que nos permitan tener una Constitución equilibrada y duradera que una y no divida a la sociedad”, y llamó a los convencionales constituyentes para cumplir con el mandato ciudadano “para proponer una nueva Constitución que goce de la máxima legitimidad (…) Es responsabilidad de ustedes que el Proceso Constitucional no fracase y ponga a Chile en la senda de futuro y no del pasado”, aseguró. “La Constitución debe asegurar un Estado moderno, el derecho a emprender en condiciones justas, sin discriminar entre empresas privadas y públicas. Y garantizar, proteger y consagrar constitucionalmente el derecho de propiedad privada”, expuso Sutil. Al finalizar su intervención, se lanzó en contra de los retiros de fondos previsionales, y aseguró que “además de perjudicar las bajas pensiones, han traído externalidades negativas en términos macro económicos, buena parte del proceso inflacionario y alza de las tasas de interés, perjudicando a las familias”, concluyó. Fotografía: ICARE

