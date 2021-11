ca5f24f180

Género Jorge Cienfuegos por anticonceptivos defectuosos: "Todavía no se ha tomado la decisión con respecto a qué hacer con estas usuarias y darles una respuesta" El presidente regional metropolitano del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Biomédicos respondió a los emplazamientos del ISP, tras denuncia del gremio por la circulación de pastillas anómalas. En tanto, el Colegio de Matronas y Matrones calificaron el hecho de "suma gravedad". Natalia Palma Domingo 14 de noviembre 2021 14:29 hrs.

Luego que el Colegio de Químicos Farmacéuticos y Biomédicos denunciara sobre una nueva falla de anticonceptivos orales, el Instituto de Salud Pública descartó haber recibido información respecto a la circulación de pastillas defectuosas. Recordemos que este sábado el gremio advirtió mediante un comunicado “que persiste la circulación de anticonceptivos defectuosos. Ahora se trata de Ciclomex 20 CD, de Abbott. Esto se evidencia con una caja adquirida el 30 de octubre en una farmacia comunitaria”. Situación que fue calificada como “un error impresentable”, culpando al ISP de no corregir “los procesos de control de calidad, en estos productos tan críticos para la población” y por la que exigieron al Gobierno presentar acciones legales contra el laboratorio Abbott. Tras estos emplazamientos, el ISP respondió que “esta institución NO ha recibido ninguna denuncia sobre la circulación de anticonceptivos defectuosos, específicamente de Ciclomex 20 CD”. La entidad también señaló que “ha aplicado las máximas sanciones permitidas según el código sanitario, cada vez que ha recibido y verificado denuncias de medicamentos defectuosos, como fueron las recibidas en febrero de este año referente a los anticonceptivos Anulette CD”. Asimismo, llamó al Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile “a hacer llegar las evidencias con las que cuenta a los canales de denuncia de esta institución y los cuales han usado numerosas ocasiones, para que el ISP pueda comenzar su proceso fiscalizador, que mal podría iniciar sin denuncias previas, antes de distribuir un comunicada a la opinión pública”. Sobre este punto, el presidente regional metropolitano del Colegio Farmacéutico, Jorge Cienfuegos, sostuvo que como gremio “tomamos la decisión de hacer esta denuncia de manera pública para un tema de rapidez de conocimiento por parte de las usuarias y la comunidad también farmacéutica para tomar acciones al respecto de esto”. En esa línea, Cienfuegos dijo que “tal como lo comentamos, no es la primera vez que ocurre y, por ende, para nosotros lo complejo es, más allá del ingreso de la denuncia al ISP, que ya lo hicimos posterior a nuestra denuncia pública, el hecho de que todavía no está sobre la mesa y no se ha tomado la decisión con respecto a qué hacer con estas usuarias y darles una respuesta que se haga cargo de una problemática que no es menor, una vez que una persona que estaba tomando un medicamento, un anticonceptivo y tiene un hijo ¿Quién se hace cargo y cómo?” En tanto, la presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Anita Román, comentó que “nos sumamos a la gran preocupación que plantea el Colegio Farmacéutico porque ellos tienen la evidencia de estos anticonceptivos anómalos. Entonces, nos parece de suma gravedad que se esté autorizando de parte del órgano fiscalizador estos productos de distribución farmacéutica y estén siendo vendidos, en este caso, en el sector privado”. Ante esta segunda denuncia por anticonceptivos defectuosos, Román apuntó que “nuevamente a casi un año de un hecho tan terrible para las mujeres en estado fértil todavía sigue en el inconsciente colectivo de que, a pesar de los fallos, a pesar de las probables reparaciones, la reparación que jamás va a ocurrir es la fe pública”. Es por ello que consideró que “aquí está fallando nuevamente el Estado con todas las mujeres y con todo lo que es la salud sexual y de planificación reproductiva” y añadió que “vuelvo a reiterar el llamado a la autoridad sanitaria porque no solo estamos frente a situaciones que tienen que ver con los métodos de control de fertilidad, sino que también, por ejemplo, hoy día no hay en buena parte del país de test rápidos de VIH porque lo que se había comprado estaba anómalo. Por lo que tenemos un problema mayor”.

