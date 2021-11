f2e08299e9

Especialistas apuntan que irrupción de ultraderecha en el Congreso en Argentina se explica por incertidumbre de trasandinos respecto al futuro Esto, luego que resultara electo como diputado por la ciudad de Buenos Aires el mediático economista Javier Milei. Además, mostraron su preocupación frente al avance de esta tendencia política, puesto que a su juicio promueven autoritarismo e individualismo extremos. Natalia Palma Lunes 15 de noviembre 2021 16:32 hrs.

Una dura derrota vivió el gobierno de Alberto Fernández, tras las elecciones legislativas en las que la oposición se impuso como victoriosa en las tres provincias más importantes de Argentina, con la lista parlamentaria de la coalición Juntos por el Cambio, a la que pertenece el expresidente Mauricio Macri. Hecho que se traduce en un debilitamiento del peronismo, especialmente en el Senado luego de perder su representatividad mayoritaria durante los últimos 30 años, dejando abierta las dudas sobre la continuidad del mandatario de cara a las elecciones presidenciales de 2023. Sin embargo, otra de las novedades que dejaron estos comicios fue el ingreso de la ultraderecha al Congreso trasandino, en un hecho inédito que no se veía desde 1983 y que se concretó con la llegada del ahora diputado por la ciudad de Buenos Aires e integrante del partido La Libertad Avanza, Javier Milei, quien obtuvo el 17,03% de las preferencias. El economista de 51 años es conocido por ser una figura mediática que ha participado en diversos programas de televisión, en los que suele criticar en duros términos al establishment político, y sus posturas de extrema libertad en lo económico y conservador en lo valórico. Además de su característico cabello y flequillo despeinados. “Leones heroicos, gracias por tanto ruido”, fueron las palabras de un eufórico Milei quien se dirigió a sus adherentes en Luna Park, tras conocerse los resultados. “Pasa que tiene miedo la casta, que tuvieron que tirar de los dos lados porque están todas cagadas”, añadió en referencia a Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. La analista internacional argentina y directora de Opinión Pública y Comunicación Política de la Fundación Chile 21, Elisabet Gerber, sostuvo que el fenómeno de Milei “no escapa de tendencias mundiales, que es el crecimiento de candidaturas de ultraderecha y, para colmo, y esto es lo alarmante, disfrazadas bajo un discurso libertario”, agregando que en años previos estos movimientos no acaparaban más del 2% de los votos. En particular, Gerber mostró su preocupación por este avance y señaló que “hay que estar atentos a estas expresiones políticas pseudo libertarias que, en nombre de la libertad, promueven autoritarismo e individualismo extremos. Ahora, sí me extraña mucho en los tiempos que vivimos y en donde las ultraderecha me parece que en tiempos de incertidumbre avanzan, creo que dan respuesta a una fantasía y necesidad de certezas. Sin embargo, de algún modo sus discursos libertarios y muy asertivos en torno a promesas realizan y afirman creo que arman ciertas incertidumbres, sin duda muy peligroso”. El cientista político y académico de la Universidad del Desarrollo, Guido Larson, compartió este diagnóstico y detalló que estos grupos de ultraderecha “tienen como particularidad fundamentalmente tres cosas: proponen orden, tienen una idea muy clara de autoridad y tienen una proyección respecto del futuro sin fisuras, bien homogéneo”. En esa línea, el master en Relaciones Internacionales explicó que “lo que estamos observando en Argentina y también en Latinoamérica es el surgimiento de grupos de la población que demandan precisamente esas cosas, debido a que se han envuelto en períodos bien turbulentos, bien caóticos y con mucha incertidumbre respecto al futuro. Estas organizaciones o grupos de extrema derecha proponen algo que resuelve en parte esas demandas que, obviamente en el caso de Argentina, no solamente depende de lo que está ocurriendo en el presente, sino que es en torno a todo un proceso histórico que se arrastra desde el pasado”. En tanto, el académico de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda, comentó que “evidentemente estamos en un momento de crispación, donde el consenso de las élites tradicionales que administraron todo lo que es América Latina ha llegado a un cierto malestar de las bases sociales que terminan botando por grupos a la izquierda o ala derecha de esas élites para, de alguna manera, expresar un voto de protesta o de radicalización o bien, execrando y borrando todo lo que el consenso de esa época había logrado arribar”. Tras los comicios del pasado domingo, en el Congreso asumirá un bloque de cinco diputados el próximo 10 de diciembre, correspondientes a tres del partido Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires y dos del partido La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires.

