Nacional Desde el maquillaje a no comprender las preguntas: Las explicaciones de Kast a su performance en el debate de Anatel El abanderado del Frente Social Cristiano afirmó haber tenido algunos problemas durante el intercambio de la noche del lunes. Mientras, Sebastián Sichel dijo que varios dirigentes de la UDI se reencantaron con su propuesta y Enríquez Ominami aseguró que alza de Kast se debe a que Boric "no ha sido capaz de dar la batalla de ideas". Diario Uchile Martes 16 de noviembre 2021 14:45 hrs.

Sin duda que el más perjudicado con el debate presidencial de la noche de este lunes, el último antes de la elección, es el abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, a quien le enrostraron no conocer las cifras de crecimiento del país en los próximos dos años o afirmar hechos que estaban en total contradicción con lo planteado en su programa de Gobierno. El propio Kast salió durante esta jornada a reconocer que su presentación no fue la mejor, aunque estuvo marcada por los ataques que recibió de parte de los demás candidatos a La Moneda. “Por lejos saqué el número premiado ayer. Fui mencionado por todos. Cuando uno a veces no entiende la pregunta puede dar una respuesta o no dar respuesta porque depende si a usted le dicen crecimiento, PIB tendencial, PIB crecimiento… cada uno tiene una manera de interpretar lo que es el crecimiento. Es algo entendible y quizás no entendí el concepto, pero sí entiendo el fondo”, señaló Kast. El aspirante a la Presidencia agregó eso sí que “no logro captar por qué no pudimos hablar de otros temas, por lo tanto, en los debates le puede ir bien, más o menos, mal, a mí eso la verdad que no me afecta tanto. Pero lo que sí creo que Chile perdió”. Ya a la salida del debate, el líder republicano comentó que el apodo que le colocó durante el programa el candidato del Partido Progresista, Marco Enríquez Ominami, se debió a que el maquillaje que le aplicaron lo hizo ver más blanco de lo normal. “No me acompañó el maquillaje, entonces estaba un poquito pálido, tanto que otro candidato me dice ‘¿te sientes bien?’”, comentó como anécdota. Desde el otro sector, el candidato del PRO Marco Enríquez, reiteró que se debe apuntar a la campaña de Kast ya que representa un riesgo para el futuro del país y en especial para la democracia. “Creo que ayer el gran perdedor fue el Doctor Miedo (Kast), porque su estrategia de aterrar a Boric y aterrar al país tuvo su límite que fuimos nosotros. A mí no me da miedo José Antonio Kast. Fui diputado con él y sé exactamente lo que representa: la violencia, la inexactitud y la mentira. No se sabía ni las cifras, no se sabía ni el precio de Codelco, más o menos. Si Codelco tiene un valor. Porque si Kast ha subido tanto es porque Boric no ha sido capaz de dar la batalla que corresponde, de dar la batalla de las ideas”. En tanto, el abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, se mostró optimista ante la posibilidad de sumar nuevas adhesiones, además de recuperar a sectores que en su momento prefirieron expresar su apoyo a Kast. Esto, según señaló el ex ministro de Desarrollo Social, se debe a que por ley ya no se pueden conocer encuestas, las que invariablemente daban el primer y segundo lugar de la votación a Gabriel Boric y al representante del Frente Social Cristiano, respectivamente. Sichel aseguró que recibió llamados “de mucha gente que quiero mucho y me felicitó, también de mi familia y también de gente y estoy muy contento que volvió a entusiasmarse con un proyecto colectivo. Así que estamos muy felices y optimistas. Desde el primer día decimos vamos a ganar porque estamos hablándole a los chilenos y no solamente a aquellos que quieren hacer análisis. Y lo segundo respecto a los que van y vuelven, yo lo dije: la gran mayoría de los partidos ha estado con nosotros siempre. Hay algunos que sufren un mal que se llama ‘encuestitis’. O como no hay encuestas ahora parece que están con ‘entusiasmitis’ volviendo. Pero me encanta”.

