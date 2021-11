Senado rechaza acusación constitucional contra el Presidente de la Republica

A decisión del comité parlamentario, el Senado votó por separado los capítulos del libelo acusatorio contra el Presidente de la República, el primero por “haber infringido abiertamente la Constitución y las leyes” y el segundo por “haber comprometido gravemente el honor de la nación”. A eso de las 20.30 horas de este martes y con la votación en contra de la senadora Luz Ebensperger, el juicio político no logró reunir los votos requeridos en sala para efectos de ser aprobado, con lo que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, no será destituido de su cargo como jefe de Estado. En el fundamento de los votos en contra, el parlamentario de la UDI, Iván Moreira expresó que el juicio se levanta por meros fines electorales de la oposición, con lo que se pone en riesgo al estabilidad del país, y es que a juicio del parlamentario “la oposición no busca justicia, lo que hace la izquierda en la Cámara de Diputados, los diputados acusadores es buscar pantalla y rédito electoral porque obviamente la izquierda no quiere a Piñera entonces aquel diputado que apunte con el dedo al presidente puede tener una mayor opción en la próxima elección parlamentaria”, criticó. Del mismo modo señaló que “la oposición no puede repetir en este Senado el ultrismo de algunos diputados que buscan el renacer de los soviets, olvidando que la ciudadanía ve a este Senado como un órgano que debería entregar seriedad y reflexión”, argumentó Moreira. Por su parte el legislador de Evopoli Felipe Kast, expresó que esta acusación es parte de una larga lista de acusaciones inadmisibles y carentes de todo fundamento. En eso apeló al principio de excepcionalidad con el que debe levantarse el juicio político contra un Presidente de la República. El senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, sostuvo que, contrario a como ha señalado la oposición, en el mundo hay un reconocimiento a la gestión del gobierno referido al manejo de la pandemia. Hecho por el cual no se puede acusar al presidente de comprometer gravemente el honor de la nación. “El mundo habla bien de Chile y de su Gobierno, por eso en virtud de los antecedentes, voto en contra de esta acusación constitucional torcidamente fundada, por lo tanto sin fundamento alguno”, arguyó. Al respecto el legislador de la UDI, David Sandoval, aludió a una falta de interés en la ciudadanía sobre la discusión que lleva hoy el Senado, “todo el tiempo para sentarnos horas y horas en estos pupitres para terminar hablando situaciones que al final del día no le importan absolutamente a nadie”, expresó. Quien se abstuvo de la votación desde el oficialismo fue el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, parlamentario que se había declarado en reflexión previo a la exposición de las partes. El ex alcalde de la comuna de Puente Alto consideró que los acusadores no lograron comprobar los puntos fundamentales del libelo y en eso responsabilizó a quienes no asistieron a las audiencias de la comisión revisora de la Cámara, tal como los hijos del presidente; el gerente de Bancard Nicolás Noguera y el ex fiscal del caso Exalmar, Manuel Guerra. “Lamento que no todos los citados se presentaran a la comisión para entregar antecedentes, eso oscurece los hechos y aumenta las zonas grises en un proceso que debiera ser totalmente transparente“, indicó Ossandón, asegurando que de haberse probado lo contrario, no hubiese dudado en hacerse parte del juicio político contra el presidente. Votos favorables El primero en abrir la alocución en favor de los capítulos del libelo fue el senador Alejandro Guillier quien respaldó la herramienta de la acusación constitucional e hizo referencia a la trayectoria empresarial del presidente y los casos en que se ha dejado en evidencia su falta de probidad. “Acá estamos analizando una conducta reiterada de Sebastián Piñera en contra del principio de probidad que está establecido en la Constitución a protagonizado diversos episodios cuestionables y no hablo de antes de ser parlamentario, hablo como senador en la operación Chispas y también hablo como presidente cuando en pleno litigio de La Haya por la delimitación fronteriza marítima en el norte de Chile cambió la política exterior de Chile impuso la tesis de las cuerdas separadas porque el tenía negocios con Perú en pleno conflicto en La Haya”. Por otro lado expresó que “no es gratificante ver cómo la cara del Presidente de Chile aparece en toda la prensa internacional como un campeón de la corrupción. Quien diga que eso le es insensible me parece que no es sincero consigo mismo”, sostuvo. Posteriormente el senador Carlos Bianchi manifestó que la acusación no se esgrime contra el Presidente de la Republica, se levanta en función de prevalecer el bienestar de la nación motivo por el cual no pretende atentar contra su patrimonio sino con su capacidad política. A eso agregó que “existe una serie de hechos que analizados de forma global, generan la convicción de que el Presidente de la República ha colocado los intereses privados y de su familia por sobre el interés general de la nación”. A su turno la senadora socialista, Isabel Allende, consideró insostenible que el mandatario no conociera las condiciones de la venta de Dominga, dada la envergadura del proyecto. A juicio de la parlamentaria a todas luces, el mandatario puso sus intereses por sobre los de la nación. “La defensa ha alegado que este episodio había sido ya conocido por los Tribunales, existiendo un sobreseimiento de la causa, pero ahí cabe decir que el mismo Fiscal Nacional, Jorge Abbott, abrió una investigación por la nueva arista de Dominga en paraísos fiscales ya que estos antecedentes nuevos podrían revestir eventuales delitos graves como serían corrupción, cohecho y soborno. Esto luego que la Unidad Especializada Anticorrupción de la Fiscalía señalara expresamente que los hechos conocidos sobre la compraventa de minera Dominga no están expresamente incluidos en la decisión de sobreseimiento”, arguyó, agregando los dichos que el ex fiscal Guerra en un medio de comunicación donde aseguraba que nunca tuvo conocimiento de la cláusula de la tercera cuota. En su alocución, el senador Rabindranath Quinteros señaló que al presidente no se le condena por su fortuna o por su rol de empresario, sino porque siempre ha jugado al límite. Al respecto consideró que se “debe tener tolerancia cero para las autoridades que se enriquezcan en su cargo“. A su turno, la candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, sostuvo que el mandatario ha normalizado el comportamiento político empresarial al punto de llevar a cuestionar la legitimidad que reviste su condición de jefe de Estado y pese a que la senadora cree que la acusación constitucional debe ceñirse a la excepcionalidad. “El presidente Piñera ha hecho de la imprudencia, de su incontinencia y avaricia y de sus conflictos de intereses una constante, un patrón de conducta en los dos gobiernos que le ha tocado encabezar. Ha dañado como nadie la democracia, la figura presidencial y ha sumido al país en el descrédito internacional afectando gravemente el honor a la patria. Afortunadamente queda muy poco para que este gobierno termine, la historia juzgará al que estoy convencida, es el peor gobierno en democracia de los últimos 70 años”. A eso la candidata agregó: “Podríamos dejar pasar todo y hacer como que nada pasó y finalmente la acusación no será aprobada pero Chile merece más, merece que no se repitan situaciones como esta en que la principal autoridad del país, aquella llamada a prestigiar a Chile, a ser el principal factor de estabilidad y gobernabilidad haya sido precisamente el principal factor de inestabilidad y desgobierno“. Dese la misma tienda, la senadora Carolina Goic señaló que lo que se analiza es un “escándalo para el país, un esándalo de la omisión develada, de la fomra en la que se infringe por estas conductas el deber de respetar y tutelar por la preservación de la naturaleza que expresamente está en la Constitución y que vincula al presidente de la República”. Desde el PPD, Guido Girardi hizo hincapié en la importancia de proteger la zona natural que circunda la comuna de la Higuera, donde se emplaza el Parque Nacional Pingüino de Humboldt, aseverando que se debe “poner el tema de fondo que es ese patrimonio, que son las comunidades de pescadores que viven ahí y el ecosistema“.

