e1592845d2

702915d822

Nacional Comisión mixta por cuarto retiro: Rechazó votar hasta total despacho y definió nueve puntos de conflictos Parlamentarios eligieron como presidente de la instancia al senador independiente Pedro Araya y se determinó para esta semana la presentación de modificaciones para aquellos tópicos que generan controversia entre ambas cámaras del Congreso. Natalia Palma Miércoles 17 de noviembre 2021 16:17 hrs. Me Gusta Compartir

Este miércoles se conformó la comisión mixta para resolver las discrepancias entre la Cámara de Diputados y el Senado sobre el proyecto de cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales, luego que la Sala de esta última entidad rechazara la idea de legislar la iniciativa. Pasadas las 10:00 horas se constituyó la instancia y los parlamentarios eligieron como presidente al senador independiente Pedro Araya. Sin embargo, uno de los temas que marcó la jornada fue la discusión entre quienes preferían votar la medida hasta total despacho y quienes optaban por presentar modificaciones y lograr acuerdos. Este hecho generó una controversia entre diputados opositores, quienes adherían a la primera opción, y senadores, quienes señalaron que de despachar tal cual el proyecto, sin llegar a consensos, no será aprobado por la Cámara Alta. Con todo, finalmente se terminó por rechazar por seis votos en contra y cuatro a favor la idea de sesionar hasta total despacho. El diputado del Movimiento Unir, Marcelo Díaz, cuestionó el compromiso señalado por el senador Pedro Araya de no votar el proyecto y , en cambio, definir aquellos temas que son motivo de conflicto. En ese sentido, expresó que “nosotros somos partidarios de sesionar hasta total despacho y por eso (…) nos hemos quedado el día de ayer, que supuestamente podríamos haber sesionado, en sesionar hoy día, constituir y sesionar de inmediato y tratar de avanzar en los acuerdos”. El senador Pedro Araya respondió a este emplazamiento, manifestando que “estamos todos conscientes de que no hay ninguna propuesta arriba de la mesa de cómo resolver el tema. No hay ninguna indicación presentada y para eso se planteó constituirnos, comenzar a trabajar, que los equipos técnicos pudieran levantar propuestas, porque si ustedes quieren que se vote el texto en la Cámara, ustedes saben cuál va a ser el resultado, no hay cuarto retiro y eso hay que sincerarlo. El texto que envió la Cámara no tiene piso político el Senado”. “Lo que queremos en esta comisión es buscar un acuerdo y parte de buscar ese acuerdo pasa por respetar los compromisos que también se tomaron con los senadores, voy a hacer valer los fueros y los compromisos que tomamos en ese sentido. Si ustedes no quieren que haya cuarto retiro sinceremos la posición que quieren salir con un tema y el compromiso era en que hoy día no íbamos a votar”, agregó Araya. En tanto, el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, indicó que “yo he votado todos los retiros favorablemente, y este cuarto también. Yo no tengo ningún inconveniente en votar este proyecto tal cual viene de la Cámara (…) Pero eso significa que el proyecto se va a rechazar en el Senado. Entonces, no sé qué es lo que buscamos desde el punto de vista político, que esto se apruebe o se rechace. Si alguien quiere que esto se rechace definitivamente, no hagamos nada; si queremos que esto se apruebe, busquemos los acuerdos”. Descartada esta opción, el senador Pedro Araya pidió “flexibilidad” ante este tema e impulsar un método de trabajo, señalando posteriormente los nueve puntos que generan controversia entre ambas cámaras del Congreso. Lo primero tiene que ver con el cambio de un aspecto formal de desanclar el cuarto retiro del Estado de Excepción Constitucional. En segundo lugar, respecto del retiro de las AFP está una propuesta que va desde mantener actuales 150 UF, a rebajarla a un máximo de 120 UF. El tercer tema es sobre la opción de que estos retiros paguen impuestos por tramos, de acuerdo a lo planteado por el Frente Amplio. Cuarto, que los depósitos se transfieran en dos cuotas, la primera a 30 días y la segunda a 60 o 90 días, mientras en giros menores a 35 UF en una sola cuota a 30 días. El quinto punto dice relación con que las rentas más altas no accedan al cuarto retiro, en el que aún no se ha definido un monto específico. En sexto lugar, es el tema de las rentas vitalicias, donde se plantea desde suprimir la propuesta de la Cámara de Diputados a retirar con otras fórmulas que no impliquen daño patrimonial a las aseguradoras. Como séptimo punto está el tema de la corrección de la pensión de alimentos, que requieren de ajustes formales. En tanto, el octavo aspecto dice relación con las enfermedades catastróficas y la posibilidad de quitarlo de la reforma e incorporarlo en la última modificación de la ley que se hizo en el Congreso que permite recalcular la pensión para pacientes terminales. En tanto, el noveno punto tiene que ver con una regla de clausura para próximos proyectos de retiro. Finalizada la sesión, la diputada comunista, Karol Cariola, lamentó este resultado, señalando que “estaban clarísimos los puntos de diferencia, había incluso algunas propuestas que se estaban conversando respecto de cómo darles salida para poder llegar a un acuerdo; sin embargo, no hubo voluntad y el país tiene que saberlo”. En tanto, el diputado socialista, Marcos Ilabaca, dijo sentirse decepcionado. “Yo esperaba que avanzáramos en aquellos puntos en que existían acuerdos y ver cuáles eran los nudos críticos y tratar de destrabarlos. Yo sé que vamos a tener que en algún momento desarrollar algún tipo de concesiones para lograr los votos en el Senado, pero eso implica necesariamente meterse en el fondo y discutir y hoy día lamentablemente solo se vieron temas de procedimiento”, agregó.

Este miércoles se conformó la comisión mixta para resolver las discrepancias entre la Cámara de Diputados y el Senado sobre el proyecto de cuarto retiro del 10% de los fondos previsionales, luego que la Sala de esta última entidad rechazara la idea de legislar la iniciativa. Pasadas las 10:00 horas se constituyó la instancia y los parlamentarios eligieron como presidente al senador independiente Pedro Araya. Sin embargo, uno de los temas que marcó la jornada fue la discusión entre quienes preferían votar la medida hasta total despacho y quienes optaban por presentar modificaciones y lograr acuerdos. Este hecho generó una controversia entre diputados opositores, quienes adherían a la primera opción, y senadores, quienes señalaron que de despachar tal cual el proyecto, sin llegar a consensos, no será aprobado por la Cámara Alta. Con todo, finalmente se terminó por rechazar por seis votos en contra y cuatro a favor la idea de sesionar hasta total despacho. El diputado del Movimiento Unir, Marcelo Díaz, cuestionó el compromiso señalado por el senador Pedro Araya de no votar el proyecto y , en cambio, definir aquellos temas que son motivo de conflicto. En ese sentido, expresó que “nosotros somos partidarios de sesionar hasta total despacho y por eso (…) nos hemos quedado el día de ayer, que supuestamente podríamos haber sesionado, en sesionar hoy día, constituir y sesionar de inmediato y tratar de avanzar en los acuerdos”. El senador Pedro Araya respondió a este emplazamiento, manifestando que “estamos todos conscientes de que no hay ninguna propuesta arriba de la mesa de cómo resolver el tema. No hay ninguna indicación presentada y para eso se planteó constituirnos, comenzar a trabajar, que los equipos técnicos pudieran levantar propuestas, porque si ustedes quieren que se vote el texto en la Cámara, ustedes saben cuál va a ser el resultado, no hay cuarto retiro y eso hay que sincerarlo. El texto que envió la Cámara no tiene piso político el Senado”. “Lo que queremos en esta comisión es buscar un acuerdo y parte de buscar ese acuerdo pasa por respetar los compromisos que también se tomaron con los senadores, voy a hacer valer los fueros y los compromisos que tomamos en ese sentido. Si ustedes no quieren que haya cuarto retiro sinceremos la posición que quieren salir con un tema y el compromiso era en que hoy día no íbamos a votar”, agregó Araya. En tanto, el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, indicó que “yo he votado todos los retiros favorablemente, y este cuarto también. Yo no tengo ningún inconveniente en votar este proyecto tal cual viene de la Cámara (…) Pero eso significa que el proyecto se va a rechazar en el Senado. Entonces, no sé qué es lo que buscamos desde el punto de vista político, que esto se apruebe o se rechace. Si alguien quiere que esto se rechace definitivamente, no hagamos nada; si queremos que esto se apruebe, busquemos los acuerdos”. Descartada esta opción, el senador Pedro Araya pidió “flexibilidad” ante este tema e impulsar un método de trabajo, señalando posteriormente los nueve puntos que generan controversia entre ambas cámaras del Congreso. Lo primero tiene que ver con el cambio de un aspecto formal de desanclar el cuarto retiro del Estado de Excepción Constitucional. En segundo lugar, respecto del retiro de las AFP está una propuesta que va desde mantener actuales 150 UF, a rebajarla a un máximo de 120 UF. El tercer tema es sobre la opción de que estos retiros paguen impuestos por tramos, de acuerdo a lo planteado por el Frente Amplio. Cuarto, que los depósitos se transfieran en dos cuotas, la primera a 30 días y la segunda a 60 o 90 días, mientras en giros menores a 35 UF en una sola cuota a 30 días. El quinto punto dice relación con que las rentas más altas no accedan al cuarto retiro, en el que aún no se ha definido un monto específico. En sexto lugar, es el tema de las rentas vitalicias, donde se plantea desde suprimir la propuesta de la Cámara de Diputados a retirar con otras fórmulas que no impliquen daño patrimonial a las aseguradoras. Como séptimo punto está el tema de la corrección de la pensión de alimentos, que requieren de ajustes formales. En tanto, el octavo aspecto dice relación con las enfermedades catastróficas y la posibilidad de quitarlo de la reforma e incorporarlo en la última modificación de la ley que se hizo en el Congreso que permite recalcular la pensión para pacientes terminales. En tanto, el noveno punto tiene que ver con una regla de clausura para próximos proyectos de retiro. Finalizada la sesión, la diputada comunista, Karol Cariola, lamentó este resultado, señalando que “estaban clarísimos los puntos de diferencia, había incluso algunas propuestas que se estaban conversando respecto de cómo darles salida para poder llegar a un acuerdo; sin embargo, no hubo voluntad y el país tiene que saberlo”. En tanto, el diputado socialista, Marcos Ilabaca, dijo sentirse decepcionado. “Yo esperaba que avanzáramos en aquellos puntos en que existían acuerdos y ver cuáles eran los nudos críticos y tratar de destrabarlos. Yo sé que vamos a tener que en algún momento desarrollar algún tipo de concesiones para lograr los votos en el Senado, pero eso implica necesariamente meterse en el fondo y discutir y hoy día lamentablemente solo se vieron temas de procedimiento”, agregó.