“El Gobierno ha optado por una estrategia de dilación”: trabajadores del sector público llaman a iniciar negociación por reajuste

El coordinador de la Mesa del Sector Público, Carlos Insunza, sostuvo a nuestro medio que le han pedido al Ejecutivo iniciar las negociaciones lo antes posible para proteger la estabilidad laboral de los y las trabajadoras, sin embargo, no han obtenido respuesta.

La jornada de este miércoles, trabajadoras y trabajadores de las 16 organizaciones del Sector Público marcharon desde la CUT hasta el Ministerio de Hacienda para exigir la instalación del proceso de negociación con el Gobierno luego de casi cuatro semanas en que los funcionarios estatales entregaron el petitorio. Desde las y los trabajadores acusan que el Gobierno no han tenido la voluntad para iniciar conversaciones con el sector público, postura que preocupa a la Mesa sobre todo en fecha en que deben renovarse las contratas y los convenios a honorarios de miles de empleados fiscales. Por lo mismo, es que el coordinador de la Mesa del Sector Público, Carlos Insunza, sostuvo a nuestro medio que le han pedido al Ejecutivo iniciar las negociaciones lo antes posible para proteger la estabilidad laboral de los y las trabajadoras. “El Gobierno sabe de sobra nuestras demandas, nosotros le requerimos al ministro de Hacienda, en la reunión protocolar de hace semanas atrás, que instalara prontamente la negociación para abordar materias que estaban pendientes de procesos de negociaciones anteriores, pues hay una serie de demandas sectoriales que el Gobierno no ha implementado pese a que estaban acordadas, y particularmente para poder establecer el marco de protección del empleado en el proceso que se inicia ahora, esta otra semana, con la renovación de las contratas y los contratos de honorarios que es una prioridad de la Mesa en la defensa de la estabilidad laboral en este contexto tan complejo”. Pese a la insistencia de las y los empleados públicos, el Ejecutivo no ha iniciado las conversaciones con el sector. Según Insunza, La Moneda ha argumentado que quieren negociar después de aprobada la Ley de Presupuesto en el Congreso, lo que para la Mesa no corresponde, pues son varias las demandas que no dependen del margen presupuestario. “En la única reunión que hemos sostenido con el ministro de Hacienda, el Gobierno planteó que la negociación debía empezar después del total despacho de la Ley de Presupuesto y la Mesa no estuvo de acuerdo, pues, comprendiendo que, efectivamente hay algunas materias del pliego, particularmente, las económica, que pudieran requerir un mayor avance de la Ley de Presupuesto, el pliego contiene una cantidad de materias que no dependen del marco presupuestario y, por lo tanto, no debieron haber sido postergadas”. La dilación, por parte del Gobierno, de la negociación, advierte Insunza que dejará un tiempo muy breve para conversar las materias que a las y los empleados les interesa, lo que demostraría la intención del Ejecutivo de no dialogar con el sector. “Nosotros tenemos la convicción de que es una muy mala señal al sector público, demuestra las nula disposición a dialogar del Gobierno”, afirmó el también dirigente de la ANEF. Pese a la actitud de La Moneda, Insunza manifestó que, como Mesa del Sector Público, acudirán a las negociaciones con el Ejecutivo siempre desde la buena fe y con la mejor disposición, aunque eso, evidentemente, no baste. “Ya, a esta altura, parece muy evidente que el Gobierno ha optado por una estrategia de dilación porque no quiere negociar, porque no tiene capacidad para hacer una propuesta decente y razonable, sin embargo, nosotros vamos a concurrir al proceso de negociación con los contenidos del pliego y buscando generar las condiciones para un acuerdo, pero, por supuesto, un acuerdo requiere de dos partes y, hasta aquí, solo hay una parte que está buscando dialogar y la otra parte no muestra voluntad de hacerlo”. De todas maneras, para hacer frente a la actitud del Gobierno, desde la Mesa han confirmado que continuarán con las movilizaciones, las cuales -adviertes- cada día serán más intensas. Dentro del petitorio del sector, se encuentran demandas tales como reducir la semana laboral a 40 horas -iniciativa que se encuentra en el Congreso- y lograr reajuste de un 7,5%, mismo que sería nominal, pues el IPC está alcanzando un 5,5 e incluso se proyecta un 6%, por lo que el reajuste real sería alrededor de un 2%, destacan las y los empleados fiscales.

